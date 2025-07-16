На что хватало средней зарплаты в СССР

Люди старшего возраста любят вспоминать СССР, когда, как известно, и солнце светило ярче, и колбаса была вкуснее, и денег на все хватало. Предлагаем сравнить доходы разных категорий населения и стоимость основных потребительских товаров. Цены и доходы взяты за период 1975-1985 гг.







Средний доход для разных категорий населения:

- 40 руб. – институтская стипендия;

- 70-130 руб. – з/п молодого специалиста;

- 200 руб. – средняя з/п по стране;







– 300 руб. – доход подполковника ВС;

- 450 руб. – з/п секретаря обкома партии;

- 600 руб. – доход министра.

Даже имея одну копейку можно было сделать покупку: стакан газировки , коробок спичек.С тремя копейками можно было уехать на трамвае или купить стакан кваса . 10 коп. стоило ягодное мороженое или 1 кг картошки. Добавив еще копейку, можно было купить беляш или эскимо.Поллитровый пакет молока – 16 коп. Столько же буханка черного хлеба.Пачка сигарет – 70 коп.За 2,15 руб. можно было приобрести пластинку в плотном конверте или два комплексных обеда в столовой. Абонентская плата за телефон составляла 1,5 руб. в месяц.60-минутная кассета за 4 рубля. За те же деньги можно было пообедать в ресторане или купить авиабилет Краснодар-Геленджик. Кубик Рубика ” стоил очень дорого – 10 руб.Велосипед “Орленок” – 39 руб. Более модный “Салют” стоил уже 84 руб.Мечта меломана – акустическая гитара Cremon – 70 руб.96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.За магнитофон “Электроника 302″ нужно было заплатить 155 руб., в полтора раза дороже, чем за фотоаппарат “Зенит” с профессиональным объективом.Мотоцикл “Иж-Планета-3″ – 670 руб. Почти в эту же сумму обошелся бы ламповый цветной телевизор.Москвич-412 стоил в конце 70-х гг. около 5000 руб. При этом однокомнатная кооперативная квартира обошлась бы в 3-4 тыс.руб.ВАЗ-2106 стоил уже 7200 руб…… а элитный ГАЗ-24 “Волга” – 9000 руб.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)