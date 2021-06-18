Как найти любимые товары за рубежом: почему они называются по-другому

Практически ежедневно мы совершаем покупки в магазинах и всегда стараемся выбирать любимые продукты. Будучи в поездках, мы стараемся и в зарубежных супермаркетах найти знакомые товары. Но это не всегда удается, несмотря на долгие поиски. Дело в том, что одни и те же товары и продукты в разных странах могут продаваться под разными наименованиями. Редакция Novate.ru расскажет, почему так происходит и под какими названиями искать в заграничных магазинах продукцию 7 известных брендов.
1. Axe
В других странах марка известна под именем Lynx. /Фото: img.pngio.com
Бренд принадлежит англо-голландской компании Unilever и выпускает продукцию с 1983 года. Товары марки представлены в более чем 60 странах и хорошо знакомы россиянам. Однако в магазинах Китая, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Великобритании найти любимый дезодорант или шампунь с известной маркировкой не получится. В этих странах уже существовали бренды с таким названием, кроме того англоязычным покупателям было сложно ассоциировать наименование марки с парфюмерией, так оно переводится как топор. Поэтому для выхода на эти рынки компания взяла другое название – Lynx. Слово позаимствовано из латинского языка и переводится как рысь.
Познавательный факт от Novate.ru: Бренд Axe известен своими неординарными, порой до скандальности рекламными кампаниями. Они были очень успешными и принесли марке буквально культовую популярность. Великолепные ролики бренда играли на эмоциях и покорили даже жюри международного фестиваля рекламы в Каннах. Десять раз они становились призерами и дважды получали высшую награду – Золотого Льва.
2. Burger King
Заведение Burger King в Америке. /Фото: img-s-msn-com.akamaized.net
Первое заведение американской сети ресторанов быстрого питания распахнуло двери в 1954 году во Флориде. Сегодня компания присутствует во многих странах мира и ежедневно в ее рестораны приходит более 11 миллионов посетителей. Однако в Австралии аппетитные бургеры и другие фирменные блюда представлены под другим именем. Когда компания решила выйти на этот рынок, то обнаружила, что торговая марка под таким именем уже принадлежит фирме из Аделаиды (Южная Австралия). В результате они предоставили франшизу под названием «Hungry Jack’s» («Ресторан голодного Джека») местному бизнесмену Джеку Ковину (Jack Cowin).
Ресторан Hungry Jack’s в Австралии. /Фото: sdgcms.com
Через какое-то время компания Burger King смогла выкупить свою марку в Австралии и начала открывать рестораны под своим именем. А Джека Ковина обвинили в нарушении условий франшизы и потребовали от него провести ребрединг. Он с этим не согласился и начал судебный процесс. Burger King дело проиграла и заключила соглашение, подтвердив право мастер-франчайзи за сетью «Hungry Jack’s».
3. Blend-a-med
Под брендом Blend-a-med зубная паста выпускается в Германии и странах Восточной Европы. /Фото: profit.sklepkupiec.pl
Зубную пасту под брендом Blend-a-med начала выпускать в 1951 году немецкая компания Blendax GmbH. Спустя 36 лет фирму поглотила корпорация Procter & Gamble. После слияния формулу продукта изменили и представили его на европейских ранках под названием Oral-B, а в США – как Crest. Но в России, Германии и странах Восточной Европы Procter & Gamble реализует товары под брендами Blend-a-med (зубная паста) и Oral-B (продукты для гигиены полости рта). Название Crest использовать не стали из-за созвучия со словом крест, вызывающим негативные ассоциации.
В США зубная паста известна под названием Crest. /Фото: rei.com
Интересный факт: Несмотря на наличие трех брендов, формула аналогичных зубных паст, выпускаемых Procter & Gamble, практически идентична. Единственное отличие в составе – это количество фтора. В продукции Crest, предназначенной для американского рынка, его меньше, так как там работает программа фторирования воды.
4. Rexona
Rexona пользуется популярностью в России. /Фото: nykaa.com
Это одна из старейших косметических марок мира, основанная в Австралии в 1908 году. Сегодня бренд принадлежит англо-голландской компании Unilever и представлен во многих странах. В ходе экспансии название приходилось адаптировать под осваиваемые рынки. В Японии и Южной Корее продукция называется Rexena – изменение затронуло только одну букву. Путешествуя по Ирландии или Великобритании любимые дезодоранты можно найти под маркой Sure. В Америке и Канаде продукция выпускается под брендом Degree, а в ЮАР товары называются Shield.
В Японии товары с характерной галочкой известны как Rexena. /Фото: itm.news2u.net
5. Mr. Proper
В России продукция известна как Mr. Proper. /Фото: s12emagst.akamaized.net
Mr. Proper – известная и пользующаяся популярностью в России марка моющих средств. А вот найти товар бренда в другой стране под таким же названием практически невозможно. По количеству наименований эта марка бьет все рекорды. Название состоит из одних тех же слов: «чистота» и «господин», но адаптируется для каждого рынка. На прилавках немецких магазинов можно найти Meister Proper, французских – Monsieur Propre, итальянских – Mastro Lindo и т.п. Только в Великобритании и Ирландии название выпадает из этого ряда. Там товары выходят под брендом Flash.
На прилавках итальянских магазинов товары попадают под брендом Mastro Lindo. /Фото: img.grouponcdn.com
6. Danone
Danone – известный производитель молочных продуктов. /Фото: static.openfoodfacts.org
Бренд Danone основал в 1919 испанский врач Исаак Карассо. Данон переводится как «маленький Даниэль», такое название он дал компании в честь своего сына. Популярность продукции быстро росла, и марка стала выходить на рынки других стран. В США производитель столкнулся с тем, что американцы неправильно произносили название бренда, разбивая его на два слова «dan» и «one». Поэтому компания решила адаптировать название для удобства покупателей и стала выпускать продукты для американского рынка под названием Dannon.
В США любимый йогурт можно найти под именем Dannon. /Фото: imgix.bustle.com
7. Lay’s
Упаковка Lay’s знакома каждому россиянину. /Фото: snackandbakery.com
Компания Lay’s основана в 1932 году. Однако датой рождения торговой марки считается 1944 год, когда основатель бренда переименовал продаваемые чипсы в Lay’s Potato Chips. Хрустящие картофельные пластинки победоносно пошли по миру, при этом меняя свое название на местах. В Великобритании корпорация выкупила бренд Walkers, но не стала менять название, обновив только дизайн. Поэтому там чипсы Lay’s известны под именем Walkers. В Канаде они продаются под названием Hostess, в Израиле – Tapuchips, в Аргентине – Frenchitas.
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