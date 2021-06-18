Как найти любимые товары за рубежом: почему они называются по-другому

1. Axe

В других странах марка известна под именем Lynx. /Фото: img.pngio.com

2. Burger King

Заведение Burger King в Америке. /Фото: img-s-msn-com.akamaized.net

Ресторан Hungry Jack’s в Австралии. /Фото: sdgcms.com

3. Blend-a-med

Под брендом Blend-a-med зубная паста выпускается в Германии и странах Восточной Европы. /Фото: profit.sklepkupiec.pl

В США зубная паста известна под названием Crest. /Фото: rei.com

4. Rexona

Rexona пользуется популярностью в России. /Фото: nykaa.com

В Японии товары с характерной галочкой известны как Rexena . /Фото: itm.news2u.net

5. Mr. Proper

В России продукция известна как Mr. Proper. /Фото: s12emagst.akamaized.net

На прилавках итальянских магазинов товары попадают под брендом Mastro Lindo. /Фото: img.grouponcdn.com

6. Danone

Danone – известный производитель молочных продуктов. /Фото: static.openfoodfacts.org

В США любимый йогурт можно найти под именем Dannon. /Фото: imgix.bustle.com

7. Lay’s

Упаковка Lay’s знакома каждому россиянину. /Фото: snackandbakery.com