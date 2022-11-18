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Как избавиться от мышей раз и навсегда

Избавьтесь от мышей максимально быстро и просто. Просто добавьте к муке ещё один компонент, и грызуны больше не наведаются к вам в дом.

Как избавиться от мышей раз и навсегда

Соедините в миске 1:1 муку и алебастр (можно взять гипс). Рассыпьте в местах, где бегают грызуны. Желательно неподалёку поставить воду, чтобы процесс пошёл ещё быстрее. И проблема с мышами решится в короткие сроки!

Как избавиться от мышей раз и навсегда

Подробнее о том, как избавиться от мышей, смотрите в видео ниже:

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