Как избавиться от мышей раз и навсегда

Избавьтесь от мышей максимально быстро и просто. Просто добавьте к муке ещё один компонент, и грызуны больше не наведаются к вам в дом.







Соедините в миске 1:1 муку и алебастр (можно взять гипс). Рассыпьте в местах, где бегают грызуны. Желательно неподалёку поставить воду, чтобы процесс пошёл ещё быстрее. И проблема с мышами решится в короткие сроки!







Подробнее о том, как избавиться от мышей, смотрите в видео ниже:



