Почему полная храбрецов Спарта пала перед древним Римом

Максима «Divide et impera» («Разделяй и властвуй») в абсолютном большинстве случаев приписывается римскому сенату, хотя в действительности появилась она скорее всего или в позднем Средневековье, или в эпоху Возрождения в ходе изучения древних латинских текстов. Тем не менее, данная максима всецело воплощалась в древнеримской политике, и ситуация с завоеванием Спарты служит тому лучшим примером.
После падения империи Александра Македонского Эллада превратилась из единого государства в россыпь из нескольких политических образований. В некогда единой стране развернулась настоящая «Игра престолов». Центральную и южную Грецию поделили между собой Этолийский и Ахейский союз. На западе Греции лежало Эпирское царство. На севере расположилась Македония. Каждое из этих политических образований после смерти Александра претендовало на власть в Греции, а Эпирское царство претендовало, в том числе на территории Римской республики. Долгое время главным общим врагом греков были македонцы с севера, которые хотели вернуть себе завоевания времен Александра.
На протяжении почти 100 лет греки резали друг друга в братоубийственной, по сути, гражданской войне. Долгое время ослабленная противостоянием с Эпиром и северными кельтскими племенами Македония не решалась на «окончательное решение» вопроса. С другой стороны, в греческую политику активно вмешивались другие эллинистические государства, образовавшиеся в Африке и на Ближнем востоке после смерти Александра Великого. И, конечно же, в греческие дела регулярно вмешивался Рим.
В 215 году до нашей эры, когда Рим оказался втянут в крайне сложную для себя пуническую войну с Карфагеном за господство на Средиземном море и за контроль над средиземноморской морской торговлей, македонский царь Филипп V решил, что «настало его время», и захотел окончательно разобраться с неугомонными греческими полисами. Тем более, что это было жизненно необходимо для Македонии в предстоящей войне в Римом или Карфагеном, в зависимости от того, кто выйдет победителем из противостояния за морские торговые пути из Пунической войны. Так как Рим виделся гораздо большей проблемой, Филипп V даже хотел вступить в союз с Карфагеном. Но до войны с республикой следовало обезопасить тылы из Ахейского и Этолийского союзов, Спарта, к слову, была в последнем.
На тот момент ахейцы и этолийцы в который раз вцепились друг другу в глотки за господство на полуострове. Македонский царь склонил греков к заключению мира между полисами. Одновременно с этим был заключен договор с Карфагеном, готовилась экспансия македонян в Италию. Однако, римляне раскрыли заговор захватив карфагенских послов и в последствии разбили войско и флот Филиппа V. Так закончилась Первая македонская война и началась вторая… в 200 году до н.э.
К этому моменту римляне уже разобрались с Карфагеном. Сенат решил, что пора бы увеличивать свое присутствие на Балканском полуострове. Повод для войны был: Македония, подписав союз с Карфагеном нарушила тем самым договор, ранее заключенный с Римской республикой о неприсоединении к любым другим союзам, которые являются противниками Рима. После первого поражения новая война с Римом в Македонии была крайне не популярна. Вокруг царя росла оппозиция. Хуже того, вчерашние сателлиты в лице Ахейского и Этолийского союзов в очередной раз разругались между собой и более того, поочередно стали договариваться с римлянами о сотрудничестве и помощи. А в 197 году до нашей эры македонская армия потерпела сокрушительное поражение от римской армии. По итогам Второй македонской войны, государство на севере Греции де-факто стало римской марионеткой.
Во всем этом не последнюю роль сыграл спартанский царь Набис, который до 197 года был союзником Македонии, а незадолго до решающей битвы переметнулся на сторону римлян. С Ахейским союзом у царя Набиса были крайне «сложные» отношения. В итоге ахейцы стали подбивать римлян на то, чтобы «решить эту проблему» избавившись раз и навсегда от политического оппонента. Ахейцы боялись, что под управлением Набиса и с римской помощью Этолийский союз в долгосрочной перспективе и без македонской угрозы чрезмерно усилится и захватит всю южную и центральную Грецию.
Римляне были совсем не против такого развития событий. В 195 году она произвели рокировку союзников: предали Этолийский союз и заключили договор с Ахейским союзом. В решающей битве, уступая числом, этолийцы потерпели сокрушительно поражение перед союзными силами римлян и ахейцев. Никакая спартанская храбрость помочь в этом этолийцам уже не могла. Сама Спарта была захвачена римлянами и превращена с туристическую достопримечательность. Формально город оставался независимым, однако, по сути, он стал римской марионеткой.
Римляне, победившие македонян и этолийцев при поддержке Ахейского Союза, очень быстро перестали нуждаться в его услугах. Началась Ахейская война. По какой-то злой иронии греческая армия будет разбита латинянами в 191 году до нашей эры в битве при Фермопилах, после чего этолийцы будут вынуждены просить мира и платить контрибуции. Войну за Грецию в дальнейшем продолжиться вплоть до 146 года до нашей эры. После этого на Балканском полуострове окончательно укрепится римское господство, и Эллада исчезнет с политической карты мира как самостоятельная страна почти на две тысячи лет, до греческого восстания турок против Османской империи в 1821 году.
