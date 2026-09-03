Уход за хризантемами осенью

Некоторые садоводы уверены: хризантема – настолько неприхотливое и выносливое растение, что какой-либо особой подготовки к зимнему сезону практически не требует. Ведь многие ее сорта продолжают радовать нас яркими цветками даже после заморозков и первых снегопадов.



Так ли это? Разумеется, нет. Как и любому другому растению в цветнике хризантеме необходим грамотный уход даже поздней осенью.

Подкормка и полив хризантем осенью

Влагозарядный полив хризантем осенью

Обрезка хризантем на зиму

Выкапывание и пересадка хризантем на зиму

Нужно ли выкапывать хризантемы на зиму или они прекрасно перезимуют в саду?

Укрытие хризантем на зиму

Вернее, тем более поздней осенью, т.к. из всех цветущих многолетников она уходит на покой одной из последних.Что же делать с хризантемами осенью? В число обязательных осенних манипуляций с ними входят: внесение удобрений, влагозарядный полив, обрезка и собственно подготовка к зиме (сооружение укрытия либо выкапывание, пересадка и перемещение кустов в помещение). Рассмотрим каждый пункт отдельно.Чем подкормить хризантемы осенью, а также как и когда именно это правильно сделать?Удобрение хризантем на зиму производят в самом начале сентября (или даже в конце августа), чтобы подкормка успела усвоиться и действительно добавила растениям сил, повысила иммунитет и помогла им повысить устойчивость к вымерзанию. Это важно – если «проворонили» подходящее время и решили покормить цветы ближе к заморозкам, вы окажете им медвежью услугу – хризантемы уйдут на зимовку ослабленными.Используют для осенних подкормок фосфорно-калийные удобрения. Азотные применять не следует – от них зеленая масса растения пойдет в излишний рост, и молодая поросль погибнет при наступлении первых же холодов, успев уже лишить растение необходимых ему для зимовки сил.Подкормку проводят через 2-3 часа после полива, по влажному грунту.В среднем вносят 40-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли или сернокислого калия на 1 кв.м почвы.Не забывайте, что многолетники зимой могут замерзнуть не только из-за низкой температуры воздуха, но и по причине недостатка влаги, поскольку обезвоженные культуры не могут полноценно противостоять неблагоприятным погодным условиям.Разумеется, хризантема во время осеннего цветения нуждается в регулярном поливе, объем и частоту которого вы должны регулировать сами в зависимости от погодных условий, чтобы и цветы не засушить, и корням не дать загнить в холодной земле. После полива почву следует рыхлить, чтобы предотвратить излишнее испарение влаги и обогатить грунт кислородом. Заодно и остатки сорняков уничтожите.Перед самым наступлением холодов стоит провести окончательный влагозарядный полив хризантем из расчета не менее 5 л воды на каждый куст. Тогда растения смогут в течение зимы постепенно впитывать воду из грунта. А слой мульчи, которой вы позже утеплите корни, поможет сохранить влагу в почве до самой весны.Нужно ли обрезать хризантемы на зиму? Не все садоводы занимаются осенней обрезкой этих цветов – мол, если зима будет достаточно теплой, то хризантема и в необрезанном виде будет хорошо себя чувствовать, а если чрезмерно холодной – и так вымерзнет, обрезай не обрезай.Однако в пользу этой процедуры говорят следующие аспекты: в процессе обрезки удаляются высохшие, подгнившие или пораженные болезнью стебли и листья, которые в противном случае могут загнить зимой под укрытием и заразить здоровые растения;укороченные обрезкой стебли потребуют меньше ресурсов для своей жизнедеятельности, оставив больше силы корням на выживание в зиму и на весеннее обновление;обрезанные кусты гораздо удобнее и легче качественно укрыть на зиму в открытом грунте или разместить на зимовку в помещении.Как и когда обрезать хризантемы на зиму? Делать это следует только после того, как кусты полностью отцветут, либо с наступлением первых серьезных устойчивых морозов, даже если на хризантемах еще остались соцветия. Проводят операцию острым продезинфицированным в спирте или растворе марганцовки инструментом. Причем, если кустов хризантем у вас несколько, желательно после обрезки каждого снова обрабатывать инструмент, чтобы избежать возможного перезаражения растений.Кусты хризантемы обрезают на высоте 10-15 см от земли и затем окучивают с добавлением перегноя на высоту около 10 см (обрезанные стебли закрывают землей полностью). Если вы срезали цветущие ветки, их можно поставить дома в вазу – еще несколько дней хризантемы будут радовать вас яркими осенними красками.Пересадка хризантем осенью на другое место показана для тех сортов этого растения, которые отличаются особой теплолюбивостью. В особенности это касается сортов, выращиваемых исключительно на срезку, шаровидных (мультифлора) и карликовых хризантем, сортов с крупными цветами и европейских гибридов. Также этот метод рекомендован для новых, поздно высаженных в грунт, хризантем – они могут не успеть полноценно «освоиться» на новом месте и лучше первый сезон им перезимовать в помещении.Непосредственно перед заморозками у этих незимостойких хризантем проводят обрезку как указано выше, а затем их выкапывают вместе с земляным комом. В дальнейшем с этими растениями можно поступить несколькими способами:уложить в деревянные ящики, слегка присыпав грунтом или опилками; посадить в широкие неглубокие вазоны с обязательным дренажом; посадить в широкие общие емкости.В таком виде выкопанные хризантемы хранят в подвале, погребе или другом хорошо вентилируемом, прохладном и темном помещении (при температуре 2-6°С) – если там будет недостаточно темно и прохладно, хризантемы не вовремя пойдут в рост, игнорируя период покоя, и к весне окажутся вытянувшимися, истощенными и слабыми. Земляной ком необходимо будет поливать время от времени, поддерживая его в слегка влажном состоянии и не допуская пересыхания.Также выкопанные кусты хризантем можно прикопать в теплице или оранжерее.Теплолюбивые хризантемы, которые провели лето в горшках, заносят в помещение вместе с емкостью и хранят точно так же, как и выкопанные. Не забудьте время от времени осматривать растение на предмет возможных признаков появившихся заболеваний или повреждений.По весне такие хризантемы снова выносят на улицу.Некоторые садоводы практикуют вариант хранения выкопанных хризантем прямо на участке в глубокой (не менее полуметра) яме-траншее, которую засыпают землей, накрывают шифером, а по зиме дополнительно заваливают снегом.Если вы готовы оставить свои хризантемы на зиму в открытом грунте (лучше всего такую процедуру переносят морозостойкие мелкоцветковые сорта), после подкормок, обрезки и окучивания им необходимо соорудить подходящее укрытие.Как укрывать хризантемы на зиму? Размеры и монументальность укрытия опять-таки зависят от климата в вашем регионе. И если в южных областях вполне достаточно будет забросать обрезанные кустики хризантем полуметровым слоем сухих листьев или сена и прикрыть еловым лапником, то в более северных районах вопрос придется решать капитально.Для надежного каркасного укрытия вы можете использовать деревянные ящики, куски шифера, доски – а затем засыпать все это толстым слоем лиственной или сенной мульчи и прикрыть легким дышащим укрывным материалом, например, спанбондом, и закрепить его камнями или кирпичами.Непроницаемую для воздуха полиэтиленовую пленку лучше не использовать, т.к. в результате внезапного потепления она спровоцирует парниковый эффект, который приведет к выпреванию хризантем.Весной, с приходом первого тепла, защитный слой постепенно снимают.Грамотная подготовка любых растений к зимовке (и хризантем всех сортов в том числе) – залог их хорошего самочувствия и отличного внешнего вида в следующем сезоне. Не пожалейте немного времени осенью, чтобы создать им подходящие условия до наступления холодов – и растения обязательно отблагодарят вас пышным цветением в следующем году.