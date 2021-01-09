8 советов, как не отказывать себе в привычных блюдах, но не набирать вес

Вопрос лишнего веса, желание похудеть, правильное питание - всё вышеперечисленной интересует 98 процентов представительниц прекрасного пола. Но в то же время на сегодняшний день очевиден факт: ни одна из диет не принесет постоянного результата. Любая из известных самых жёстких диет полностью обнуляется, как только человек завершает диетический курс. Вернулся к прежним пищевым привычкам – вернулся и твой прежний вес. Данный материал поможет оставаться в неизменном весе, продолжая употреблять любимые продукты.http://funhere.ru/?p=16020
1. Грамотное совмещение напитков и еды
Не запивайте еду холодными напитками. / Фото: versiya.info
Многие из вас, наверняка, замечали, что в фаст-фудных ресторанах к любой еде (будь то гамбургер, картошка фри, роллы и т.д.), как правило, предлагаются в широком ассортименте холодные напитки. Это неспроста. Мало кто об этом задумывается, но это маркетинговый ход, который заставит вас съесть больше. Когда вместе с приемом твердой пищи в желудок попадает холодный напиток, то еда, не до конца переварившись, уходит из желудка, а следовательно не успевает расщепляться и давать организму все сто процентов калорий, заявленных в том или ином продукте. То есть таким образом вы хотите съесть еще и еще и заказываете дополнительную порцию, не уходя из заведения!
В быту эту особенность ЖКТ человека можно использовать и себе во благо. Приведем простой пример. Если вы любите различные каши с сухофруктами на завтрак, то нужно попробовать употреблять их не с горячими напитками (кофе, чай), а с напитком комнатной температуры. Например, питьевая вода. Жидкая среда помогает переваривать пищу без вреда для желудка, а невысокая температура воды помогает позволит сделать всасывание углеводов и глюкозы в кровь более долгим, что даст продолжительный заряд энергии, а калорий употребится меньше.
2. Грамотное употребление сладких десертов
Лимон спешит на помощь. / Фото: superkuhen.ru
Несмотря на то, что в тортах и пирожных содержится очень много углеводов, всасывание в кровь глюкозы можно замедлить, что породит двойную пользу для вас. Во-первых, чувство насыщения и наполнения энергией будет действовать в два раза дольше. Во-вторых, употребленные калории не так ударят по фигуре. Как этого добиться? Очень просто. Нужно кушать сладкие десерты вместе с дольками свежего лимона обязательно с кожурой.
Дело в том, что цитрусовые содержат очень большое количество клетчатки, а всасывание глюкозы в кровь зависит от того, насколько сложно в ЖКТ извлечь из продукта этот калорийный заряд. Чем выше содержание клетчатки, тем дольше организм употребляет калории из употребляемой пищи, в особенности из пищи углеводистой и сладкой. А цитрусовые станут большим помощником. Более того, лимонная кислота нивелирует действие глюкозы и снижает риск для увеличения ваших параметров вширь.
3. Грамотное употребление круп
Вкус точно такой же. / Фото: eda-land.ru
Возьмем гречку. Вместо варки рекомендуем настоятельно ее запаривать обычным кипятком. Если залить обычную гречку кипятком и посыпать вашей любимой специей, а затем поставить в теплое место, укутав одеялом/полотенцем на час-полтора, то результат на вкус вообще ничем не будет отличаться на вкус от сваренной крупы. Повторим еще раз: НИЧЕМ НА ВКУС ОТЛИЧАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! А вот зато какая польза: расщепление такой запаренной каши будет происходить гораздо медленнее. А это, как уже было сказано выше, залог того, что калории от крупы будут поступать в организм равномерно и не будут быстро откладываться на вашей талии и бочках.
4. Грамотное употребление мороженого
Жирное мороженое не ударит по фигуре. / Фото: vchemraznica.ru
Женщины, которые хотят похудеть, но жизни своей не представляют без мороженого, обычно руководствуются следующим образом. Выбирая в магазине мороженое, они отдают предпочтение тому мороженому, в котором процент жира самый маленький. И это воистину роковая ошибка!!! Все дело в том, что чем меньше жира в мороженом, тем больше в нем сахара. А как известно, именно сахар вреден для фигуры. А вот кетоновые диеты (диеты с чуть повышенным содержанием жира при уменьшении употребления углеводов и сахара), столь модные сейчас, благоприятно сказываются на фигуре. Поэтому нужно выбирать мороженное с самым высоким содержанием жиров (14-18 процентов). Пломбир – оптимальный выбор.
Важно. Эскимо славится высоким содержанием жиров. Но эскимо по калорийности обычно в два раза превосходит пломбир. Так что отдайте выбор пломбиру.
5. Грамотное употребление жареных блюд из яиц
Помидоры вместо муки. / Фото: eda.ru
Обожаете омлет? Сначала выслушайте наши дельные советы. Мучное – не самый лучший вариант (в омлет добавляется обычно ложка муки). Но яичница – это не совсем омлет, а значит не покажется вам дельной заменой. Решение есть! Попробуйте заменить муку на овощи. Предлагаем следующее решение: легонько попассируйте лук, порежьте пару небольших помидоров и зубчик чеснока, а затем на эту подушку из овощей вылейте яичную массу (как правило, вместо привычных 4 яиц для омлета теперь вам понадобится всего 2 яйца). Получится очень сытное блюдо для любителей белкового продукта с гораздо более низким содержанием калорий.
6. Грамотное употребление салатов
Обращайте внимание на жирность творожного сыра. / Фото: photopecept.ru
Если вы обожаете овощные салаты с хорошим содержанием растительного масла или греческий салат, то вам следует учесть, что такие блюда – не безобидная для фигуры вещь. Почему? Дело в том, что калорийность ложки оливкового или растительного масла – это почти дополнительный прием пищи. В столовой ложки растительного масла – 100 калорий. Это удар по фигуре. Как сделать так, чтобы ваша фигура не потерпела удар при употреблении овощных салатов с оливковым маслом? Просто приобретите специальный кухонный дозатор-распрыскиватель, который будет лимитировать количество растительного масла для вашей порции салата.
Продолжим говорить о подводных камнях якобы очень полезного греческого салата. Сыр фета, который входит в его состав, очень калорийный продукт. И сбрасывать вес, употребляя порцию греческого салата в сутки, точно не получится. На сто граммов феты – 250-260 калорий. Отказываться от греческого салата с белым твердым сыром не нужно, так как подобные жиры в сочетании с конской дозой овощей весьма полезны для здоровья и фигуры, но можно снизить калорийность греческого салат за счет добавления в салат адыгейского сыра с пометкой «легкий» на упаковке вместо феты. Этот сыр содержит всего 130 калорий на 100 граммов, а это уже в два раза меньше.
7. Грамотное употребление кефира
Кефир - это отдельный прием пищи. / Фото: zdorovieinfo.ru
Есть ли люди, которые считают, что кефир вреден? Да их практически не существует. Вот только дело в том, что кефир весьма калориен. Стаканчик-другой в сутки кефира разной калорийности в сутки подарит вам в рацион 200-300 калорий. Следовательно, кефир нужно употреблять исключительно как отдельный прием пищи. Тогда он подарит насыщение и ту самую пользу принципа раздельного питания. Но елси вы станете запивать кефиром ваше любимое основное блюдо на завтрак или обед, то вы незаметно для себя получите вдвое больше калорий за прием пищи. А затем станете удивляться: «Почему я не худею, почему же я полнею? Ведь я ем полезную пищу да ещё и кефирчиком запиваю!!!»
8. Грамотное употребление мясных блюд
Вкуснотища! / Фото: sovkusom.ru
Для обожателей так называемой «постной свинины», полагающих, что свинина – продукт весьма диетический, мы посещает данный пункт материала. Даже в самой постной свинине – около 35 граммов жира на 100 граммов продукта. А это значит, что в самой крохотной свиной отбивной – около 70 граммов жира. Но обратимся к диетологам, которые утверждают: вы будете сбрасывать вес, если будете в сутки употреблять не более 40 граммов жира. Что делать, если вкус свинины вызывает у вас экстаз и жить без данного вкуса вы просто не можете? Ответ есть. Обманем ваши вкусовые рецепторы следующим образом. Берем куриное филе, режем на маленькие кусочки и вымачиваем в кефире с любимой специей на протяжении пары часов. Когда мы на крохотном огне потушим данное замаринованное филе, то на вкус оно будет очень похоже на свинину. Большинство попробовавших констатируют это. Сначала организм будем обманут, но потом должен привыкнуть.
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