Уютно и аппетитно: 10 умопомрачительных часов, которые были созданы специально для кухни

Необычные часы, которые будут здорово смотреться на любой кухне.
Часы - это вещь, которая обязательно должна быть на каждой кухне. Ведь в процессе приготовления пищи очень важно следить за временем. В нашем обзоре несколько моделей часов, благодаря которым хозяйки будут создавать настоящие кулинарные шедевры, а обстановка на кухне станет ещё более уютной и комфортной.
1. Сковорода
Отличные настенные кухонные часы в форме сковородки со стрелками в виде столовых приборов.
Настенные часы в виде сковородки со стрелками в форме вилки и ножа прекрасно впишутся в интерьер любой кухни. Особенно аппетитно выглядит вариант с яичницей-глазуньей.
2. Кофе или чай
«Я люблю дни, в которые моя единственная проблема заключается в выборе между кофе и чаем».
Надпись на этих часах гласит: "Люблю дни, когда моей единственной проблемой является выбор между кофе и чаем". А ведь порой чашечка горячего чая или кофе может помочь разрешить какую-либо ситуацию. Особенно если эту чашку любимого напитка можно разделить с родным и близким человеком.
3. Цитрус
Яркие настенные кухонные часы с цитрусовыми мотивами.
Настенные часы в виде сочных цитрусовых, например, лайма или лимона, помогут сделать кухню более яркой и красочной.
4. Тост
Аппетитные кухонные часы в форме хлебного тоста.
Кажется, что это самый настоящий тост, а вовсе не часы. Так и хочется откусить кусочек от этого хрустящего и подрумяненного хлебца. Несъедобный тост можно поставить в подходящее место на кухне или повесить на стену.
5. Столовые приборы
Необычные настенные кухонные часы из различных столовых приборов со стрелками в виде ножа и вилки.
Эти часы состоят из половников, лопаток, шумовок, ложек, ножей и вилок - лаконично и демократично. Да и подойдут к любому кухонному интерьеру.
6. Время для вина
Оригинальные настенные кухонные часы ручной работы.
Эти настенные часы в виде бутылки вина с маятником в форме бокала будут не только показывать правильное время, но и напоминать о том, что пришла пора расслабиться и налить себе немного любимого напитка.
7. Заварочный чайник
Замечательные кухонные часы в виде заварочников.
Эти кухонные часы в виде милых заварочных чайничков сразу напоминают о знаменитой на весь мир английской традиции вечернего чаепития - "5 o’clock".
8. Чай
Забавные настенные кухонные часы, состоящие из заварочника, чая и чашечки.
Эти настенные часы показывают не только время, но и процесс наливания чая из заварочного чайника в чашку - подходящий вариант для любой кухни.
9. Чашка
«Горячие» кухонные часы в виде чашечек с чаем или кофе.
Часы в форме чашки с горячим напитком помогут расположить гостей к чаепитию и приятным беседам.
10. Винные бутылки
«Винные» настенные кухонные часы, сделанные из разноцветных бутылок.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии