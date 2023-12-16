Уникальные ретро-фотографии строителей, работающих на огромной высоте без страховки

Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis Hine.

Работник, висящей на троссе. Фото: Lewis Hine.

Строительство Эмпайр-стейт-билдинг.

Строитель на краю платформы.

Строительство небоскреба в Нью-Йорке.

Строители на огромной высоте. Фото: Lewis Hine

Маляры на мосту. Октябрь 1914 года. Фото: Eugene de Salignac.

Один из строителей водружает шпиль на самой вершине Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis W. Hine.

Укрепление балки.

Два строителя на вершине балки, без страховки.

Кропотливая работа на большой высоте.

Строители небоскребов.