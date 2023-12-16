Уникальные ретро-фотографии строителей, работающих на огромной высоте без страховки

Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis Hine.
Даже сейчас стройка небоскреба — это захватывающее зрелище, что уж говорить о 1920-х годах, когда высотки только-только начали появляться, а магнаты буквально соревновались друг с другом кто построит самое высокое здание. В нашей статье — совершенно потрясающие фотографии строителей, которые строили первые американские небоскребы.
Работник, висящей на троссе. Фото: Lewis Hine.
То, с какой скоростью в 1920-х строились Чикаго и Нью-Йорк, не может не восхищать даже сейчас. Но увы, все эти достижения достались немалой ценой. Когда-то даже подсчитали, что каждый миллион долларов, потраченный на стройку небоскребов, стоил одну жизнь строителя, погибшего во время работы.
Строительство Эмпайр-стейт-билдинг.
При работе на огромных высотах не предусматривались ни страховочные троссы, ни каски, ни скорая медицинская помощь. Забираясь на высоту в 380 метров от земли, строители были вынуждены самостоятельно справляться со своим страхом высоты, головокружением, а технику безопасности приходилось буквально изобретать на месте. Один из строителей сравнил строительство небоскреба с «мирным эквивалентом войны».
Строитель на краю платформы.
Несчастные случаи во время стройки случались в то время каждый день, пока строительство не подходило к концу. И тем не менее, находились такие смельчаки, которым, казалось, страх и вовсе не был знаком — они мало того, что работали на высотах, они еще и были не прочь попозировать перед репортерами, балансируя на балках или троссах исключительно ради красивого кадра.
Строительство небоскреба в Нью-Йорке.
Таких отважных строителей в то время прозвали «небесными ковбоями». Они невозмутимо работали в нескольких сотнях метров над землей, ловко перепрыгивая с одной доски на другую, с одной балки на соседнюю, вальяжно разваливались на краю конструкций, чтобы съесть свой обед, и бесстрашно забирались по отвесным сооружениям. И всё это — без страховки, без специальной обуви, без каких-либо гарантий безопасности.
Строители на огромной высоте. Фото: Lewis Hine
Маляры на мосту. Октябрь 1914 года. Фото: Eugene de Salignac.
Один из строителей водружает шпиль на самой вершине Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis W. Hine.
Укрепление балки.
Два строителя на вершине балки, без страховки.
Кропотливая работа на большой высоте.
Строители небоскребов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии