Лучшие идеи по оформлению тортов ко Дню Святого Валентина

Прекрасной идеей подарка на самый романтичный день в году — 14 февраля станет оригинальный тортик, оформленный в тематике праздника.

Ведь именно на день Святого Валентина хочется сделать для своей второй половинки что-то особенное, что-то, что точно поднимет настроение и заставит улыбнуться. Если вы только начинаете свой путь в мире кондитерского искусства, выбирайте более простые варианты оформления с помощью посыпок в форме сердечек или свежих фруктов и ягод. Если же вы хотите по-настоящему удивить возлюбленного, то для оформления можно использовать мастику, цветы из крема и различные техники, позволяющие наносить рисунок на крем.

Делимся вдохновляющей подборкой очаровательных тортиков ко Дню Святого Валентина, которые помогут создать романтическую атмосферу.





























































































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