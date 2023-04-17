Самые стильные ретро автомобили

Ретро автомобили – это не просто средства передвижения из прошедшего века, они являются важной составляющей истории развития нашей цивилизации. Кроме того, некоторые из старых автомобилей представляют собой уникальные и неповторимые произведения автомобильного искусства, и сейчас они вызывают у автолюбителей не меньшее восхищение, чем в то время, когда они только появились. Представляем вашему вниманию подборку самых стильных и красивых ретро автомобилей XX века.









Cord 812 Cabriolet 1937 года. Нет, тут нет ошибки. Марка называется не Ford, а именно Cord и принадлежит компании Auburn Automobile.







Austin-Healey 3000 (1959-1967). Британский спортивный автомобиль известный как «Большой Healey».







Buick Riviera “Boattail” (1973-1973). Двухдверное купе с вдигателем V8 работающим на бензине. Этот автомобиль уже имел электростеклоподъемники.







Dodge Challenger 1970 года. Этот культовый автомобиль был конкурентом таких монстров как Chrysler Camaro или Ford Mustang.





Ferrari 275 GTB (1964-1968). Двухместный классический спорткар, этот автомобиль стал первым не гоночным автомобилем марки.







Cadillac Eldorado Biarritz Convertible 1959 года. Представительский автомобиль выпускался вплоть до 2002 года.







GTO Judge 1969 года. Максимальная скорость – 213 км/ч, а до сотни эта красотка разгоняется за 5,2 секунды.







Jaguar XK140 1954 года. Один из самых популярных спорткаров марки.







Ferrari F40 1987 года. Двухдверный заднеприводный спорткар в дальнейшем ставший гоночным.







Aston Martin DB5 1965 года. Продолжение популярной серии DB4. А еще это автомобиль Джеймса Бонда.







Lancia Aurelia 1955 года. Автомобиль итальянского производителя Lancoa.







Ford Mustang GT 1968 года.







Ferrari 250 GT Spyder California SWB 1962 года.







Mercedes-Benz 540 K Special Roadster 1934 года.







Jaguar XJ6 1970 года.







BMW 507 Roadster (1956-1959).



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





