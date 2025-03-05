Атлантида и замок Спящей Красавицы: 6 реальных мест на Земле, которые вдохновили мультипликаторов

Мультфильмы любят смотреть все - от мала до велика. И их создатели стараются сделать их как можно более впечатляющими и запоминающимися. Однако далеко не всегда для цепляющей картинки им нужно использовать только фантазию - нередко достаточно просто посмотреть на то, что уже существует на планете. Вашему вниманию «шестёрка» реальных мест на Земле, которые вдохновили мультипликаторов.
1. Водопад Анхель
Самый высокий водопад сделали Райским. /Фото: afisha.bigmir.net
Знаменитый современный мультфильм с философским смыслом под названием «Вверх» запомнился не только красивой сюжетной историей, но и видами. Например, Райским водопадом, который, к слову, имеет реальный прототип. Речь идёт о самом большом водопаде на планете - Анхель, который расположен в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма, а в высоту достигает почти километр.
2. Серенгети
Подлинный мир львов в знаменитом мультфильме. /Фото: factroom.ru
Легендарный мультфильм «Король Лев», вышедший уже не одно десятилетие назад, по-прежнему находит своего зрителя и имеет огромную популярность в мире. В том числе, это заслуга мультипликаторов, которые сумели создать поразительный львиный мир. Но вот вдохновлялись они аналогичным местом на Земле под названием Серенгети. Это огромный регион равнин, который давно считается едва ли не лучших районом для наблюдения за львами в их естественной среде обитания.
3. Замок Нойшванштайн
Замок Спящей Красавицы находится в Баварии. /Фото: dw.com, znaikak.ru
Пожалуй, нет такого любителя мультфильмов Дисней, который не знал бы о дворце Спящей Красавицы, также известном как «Новый лебединый замок». Однако у него также есть реальный прототип, а расположен он на одном из холмов Баварии недалеко от австрийской границы. Речь идёт о замке Нойшванштайн - именно его увидел Уолт Дисней в тридцатые годы прошлого столетия, когда путешествовал по Европе. Аниматор сравнил его с вратами в настоящий сказочный мир и вдохновился для создания замка принцессы Авроры.
4. Крепость на горе Мон-Сен-Мишель
Действительно есть сходство ненастоящего замка с реальным. /Фото: bienvenue.ru
Ещё один замок из диснеевского мультика, который уж очень похож на один вполне реальный. Но на этот раз картина более современная: многих поразит королевский дворец, показанный в истории «Рапунцель: Запутанная история», которая вышла сравнительно недавно. А вот место, которое вдохновило мультипликаторов, построено намного раньше. Прототипом стала крепостью, расположенная на горе Мон-Сен-Мишель, что на северо-западном побережье Франции, в 285 километрах от столицы государства.
5. Город Рикевир
Родной город главной героини мультипликационного фильма «Красавица и Чудовище», девушки по имени Белль, действительно напоминает бретонские мотивы. Однако мало кто знает, что его нарисовали аниматоры с опорой на конкретное место. Речь идёт о городе под названием Рикевир, который находится в Эльзасе, во французской долине Луары, и знаменит среди туристов и местного населения своим особым архитектурным стилем.
6. Ангкор-Ват
Атлантиду всё-таки нашли, но в Камбодже. /Фото: factroom.ru, wikipedia.org
Главный замок в легендарной затерянной земле Атлантиде, которая также обзавелась собственным мультфильмом, также был основан на изображениях реального места. На этот раз мультипликаторы решили за прообраз взять дворцовый комплекс Ангкор-Ват. По словам художественного руководителя мультфильма: «Мы смотрели на архитектуру Камбоджи и нам безумно понравились высокие изящные башни Ангкор-Вата».
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