Чайный гриб: почему он так популярен и зачем его пить

Наверняка многие помнят еще из своего советского или перестроечного детства про такую чудную штуковину, плавающую в банке, как «чайный гриб». На протяжении нескольких десятилетий он был невероятно популярен в нашей стране и только относительно недавно вышел из широкого употребления. Самое время разобраться что же это такое и действительно ли употребление напитка из-под гриба имеет положительные свойства.
Что это за «фрукт»
История гриба началась в Китае. |Фото: oncc.ru.
Чайный гриб люди знают с незапамятных времен. Об этом говорят дошедшие до нас источники от китайской династии Цзинь. Китайская медицина практиковала применение чайного гриба и чайного кваса еще около 220 года до н.э. Местные ученые и мудрецы утверждали, что чайный гриб «очищает тело» и «наполняет энергией». Постепенно напиток стал проникать и в другие регионы Азии, однако до Европы он добрался только в самом начале XX века через российский Дальний Восток. Из России напиток попал в Германию, а оттуда в Испанию и Францию. После Второй мировой войны про чайный гриб знали уже во всем Старом Свете.
В Европу гриб попал только в XX веке. |Фото: yandex.com.
Первые исследования чайного гриба были проведены еще в 1913 году. Известный немецкий микробиолог Густав Линдау считал, что плавающий в квасе организм является цельным. Его он назвал «медузомицетом» (Medusomyces gisevii), полагая, что он имеет нечто общее с морскими медузами. И здесь немецкий исследователь ошибся. На самом деле чайный гриб – это вовсе не один организм, а колония нескольких видов бактерий, способных жить в симбиозе. При этом единого названия в биологии для чайного гриба нет и быть не может, так как разные грибы состоят из разных сочетаний бактерий в зависимости от места происхождения и технологии выращивания. Чаще всего чайные грибы состоят из родов «ацетобактер» и «уксуснокислых бактерий».
Гриб подвергали исследованиям не раз. |Фото: vodakanazer.ru.
Что же касается непосредственно напитка, который получается в результате жизнедеятельности колонии, то он состоит преимущественно из разных сахаров, органических кислот и ряда других веществ. В получаемом напитке также имеется этанол, количество которого сначала растет в получаемом продукте, а затем сокращается в результате протекающих в колонии химических процессов.
Как приготовить гриб
Приготовить гриб несложно. |Фото: dietamigom.ru.
Для изготовления чайного гриба в первую очередь понадобится раздобыть культуру, из которой вырастет в последствии колония микроорганизмов. Она помещается в банку с подсахаренным чайным настоем для дальнейшей ферментации. Также понадобится иметь некоторое количество уже ферментированного чайного кваса, который добавляется после того, как колония бактерий начала расти. Сделать это нужно для того, чтобы в будущем грибе погибли все нежелательные элементы, а также произошло сокращения уровня кислотности.
Очень важно соблюдать технологию. |Фото: pokupatelej.ru.
Сосуд с чайным грибом накрывается марлей от насекомых и оставляется в таком положении на несколько дней. В итоге, начнет образовываться грибная пленка, а настой (квас) приобретет характерный кисло-сладкий вкус. Следует также помнить о том, что настою нельзя давать стоять слишком долго. В противном случае он начнет отдавать уксусом и будет небезопасен к употреблению.
Лекарственные и вредительские свойства
О пользе чайного кваса продолжают спорить. |Фото: yandex.com.
Несмотря на то, что чайный гриб сам по себе очень мягкий и гибкий, о данную субстанцию было сломано уже немало копий. Последние действительно большие исследования чайного гриба и чайного кваса проводились в 2003 году. По результатам исследований ученые пришли к выводам, что никаких лечебных и тонизирующих свойств у напитка нет. Они также заявили, что чайный гриб является потенциально опасным и на сегодняшний день один из лучших примеров «альтернативной медицины», которая приносит пользу лишь тем, кто осуществляет продажу гриба. Правда доказать обратное, что чайный гриб откровенно вреден у ученых также не получилось.
Беременным женщинам и больным людям стоит воздержаться от чайного кваса. ¦Фото: zdorof.ru.
Единственные «против», которые были доподлинно установлены, свелись к набору «базовых рекомендаций». В частности чайный квас не рекомендуют пить людям с ослабленным иммунитетом, людям с какими-либо заболеваниями, а также беременным женщинам. Также продукт гриба нельзя комбинировать с некоторыми лекарствами из-за того, что в нем содержится этанол. Все остальные, если им нравится чайный квас, могут пить его смело. Вреднее чипсов и пива он точно не будет!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии