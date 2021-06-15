6 продуктов, которые куда полезнее в сыром виде

Нет, данный материал не является пропагандой сыроедения!

Он призван напомнить о шести продуктах, которые большинство людей в рамках старой постсоветской школы в основном употребляют в пищу исключительно в термически обработанном виде.

А зря! Итак, какие же шесть продуктов намного полезнее и - что немаловажно! - вкуснее есть сырыми?

1. Свёкла

Сырая свекла с оливковым маслом и крупной солью - рай для пищеварительной системы.

«Да, конечно, я ем свёклу!» - скажет практически любой человек поколения 30+. Хотя на вопрос, в каком виде употребляется данный продукт, это же большинство назовёт стандартный топ-3: винегрет, селёдка под шубой, а также «с чесноком, сыром и майонезом» (часто дают в санаториях перед первым блюдом). И во всех названных блюдах, разумеется, свёкла в варёном виде, то есть витаминов и микроэлементов после часовой термообработки в ней нет. А употребление свёклы в сыром виде почему-то приписывается только веганам, сыроедам и прочим чудикам. Внимание! Апгрейд мифа! В сыром виде свёкла, измельчённая на крупной тёрке, с добавлением специй и (обязательно для усвоения!) растительного масла/сметаны чудо как вкусна! И громадная доза витаминов группы В, бета-каротин и фолиевая кислота достигнет пункта назначения.

2. Кабачок

Сырой кабачок - пища богов.

Как и в случае продукта из 1 пункта, кабачок любят многие, но 99% поклонников предпочитают его в жареном/тушёном/запечённом виде. Однако перечисленные способы делают кабачок абсолютно бесполезным для кишечника. Клетчатки там не будет. Честно. От слова совсем. А жир из кабачка при жарке - это канцероген и/или угроза для гастритчиков. Рецепт, позволяющий извлечь максимальную пользу из кабачка - употребление в сыром виде. Совет - использовать тёрку для корейской моркови: именно длинные кабачковые «макаронины» и таким же образом натёртый свежий огурец - идеальный тандем для салата.

3. Гречка

Пророщенная зеленая гречка - просто живительный продукт!

Опять-таки большинство употребляет гречку в отварном виде. Чуть более продвинутые «зожники» просто заливают кипятком (через полчаса крупа готова к употреблению) или холодной водой/кефиром на ночь. И уж точно считанные единицы из продвинутых знают, что есть ещё зелёная гречка, которую можно проращивать. Принцип такой: 6 часов в воде, затем сутки в сухом тёмном месте - и готовы ростки с зашкаливающим количеством витаминов А и Е. Можно кушать просто так, добавив специи, можно добавлять в салат и даже бульон.

4. Корица

Корица = клетчатка. И вообще куча пользы.

Пирог, булочки с корицей, яблочный штрудель... Кажется, варианты иссякли... Пожалуй, в сыром виде - капучино или латте с корицей... Но щепотка на молочной пенке слабо тянет на «есть в сыром виде». А вот кардиологи советуют для снижения плохого холестерина каждое утро съедать минимум чайную ложку молотой корицы, запивая кисломолочным продуктом.

5. Чеснок

Полезен и остр.

Максимальная польза от этого овоща с пикантным вкусом и ароматом достигается только, если его есть в сыром виде. При термической обработке чеснока происходит разрушение витаминного и ферментного состава. Также под действием высоких температур из чеснока бесследно улетучивается такой компонент, как аллицин. А это вещество обладает поистине чудодейственными свойствами. Чтобы получить максимум пользы от этого ароматного овоща, добавляйте его в состав любимых блюд в сыром виде. Чеснок прекрасно сочетается с любыми первыми и вторыми блюдами, дополняет их вкус и придает им приятный аромат.

Важно! При остром гастрите сырой чеснок противопоказан.

6. Кокос

Полезен в сыром виде.

В составе этого продукта имеется огромный спектр витаминов и минералов. Он относится к одним из немногих продуктов питания, который способен обеспечить потребности человека в полезных компонентах. Кроме того, кокос снижает уровень сахара и холестерина, спасает организм от обезвоживания и улучшает работу мозга. Есть его лучше в сыром виде, добавляя, к примеру, в любимые салаты и десерты. Ну а кокосовую воду можно использовать в качестве основы для приготовления энергетических напитков или витаминных коктейлей. Такие напитки быстро восстановят баланс и зарядят бодростью. Если добавлять кокосовую стружку в небольшом (ввиду калорийности продукта) количестве в привычный йогурт или другое блюдо, то организм получит отличную дозу столь необходимой для правильного пищеварения клетчатки.