Консервация самолётов из-за коронавируса

Пандемия коронавируса привела к колоссальному кризису в авиации по всему миру. Десятки тысяч самолётов вынуждены простаивать на земле. Процесс консервации авиатехники довольно трудоёмкий и совсем не быстрый. Посмотрите, как это происходит и как выглядят самолёты на “самоизоляции”. Фото самолётов авиакомпании Brussels Airlines.
Brussels Airlines располагает флотилией из 58 самолётов. На данный момент, большая часть судов находится на консервации. Компания расположила свои самолёты в аэропорту Брюсселя, однако он не рассчитан на хранение такого количества судов. Для их “парковки” пришлось выделить несколько взлётно-посадочных полос. Только представьте, что для выполнения всех этапов подготовки к хранению только одного Airbus A330 требуется больше 400 человеко/часов и чёткое следование инструкциям компании производителя. Двигатели и шасси обрабатывают специальными химическими растворами и тщательно закрывают для предотвращения коррозии. Окна иллюминаторов закрывают и заклеивают специальной плёнкой, чтобы предотвратить выцветание кресельной обшивки. Можно подумать, что после того, как все работы выполнены, больше ничего не нужно делать, но нет. Ежедневно самолёты обслуживает около 30 работников компании, занятых на полный рабочий день. Например, колёса самолёта нужно каждый день проворачивать, чтобы они не деформировались под тяжестью самолёта и раз в неделю проводить проверки их технических параметров. Для этого показатели считываются специальным компьютером.
