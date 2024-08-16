100 лет за 1 минуту: видео самых знаковых изобретений в мире моды в XX веке

Самые знаковые изобретения ХХ века в мире моды.
На протяжении всего ХХ века мода кардинально менялась с невероятной скоростью. Но, если присмотреться по внимательнее, то буквально в каждом десятилетии найдется модная новинка, актуальная и по сей день. В этом обзоре представлена видеоподборка в период с 1910 по 2010-е гг, в которой наглядно продемонстрировано, какие модные изобретения «подарило» нам каждое десятилетие.
1. Искусственный шелк (1910-е)
В начале 1910-х стал популярным искусственный шелк.
2. Маленькое черное платье (1920-е)
В 1920-х длина платья значительно укоротилась.
3. Застежки-молнии (1930-е)
В 1930-х годах к платьям стали пришивать застежки-молнии.
4. Нейлоновые чулки (1940-е)
Без нейлоновых чулков в 1940-х ходить было неприлично. Некоторые даже рисовали себе на ногах имитацию чулков.
5. Туфли на шпильках (1950-е)
Итальянский модельер Сальваторе Феррагамо в 1950-м году изобрел шпильку.
6. Миниюбка (1960-е)
Миниюбка - невероятно революционный тренд 1960-х гг.
7. Домашняя одежда (1970-е)
Этнический стиль в моде добрался и до обычной домашней одежды.
8. Дизайнерские джинсы (1980-е)
В 1980-х дизайнеры превратили джинсы в брендовую одежду.
9. Брючный деловой костюм (1990-е)
Именно в 1990-х брючный костюм прочно осел в гардеробах деловых женщин.
10. Эко-мода (2000-е)
Носить экологически чистую одежду - очень модно.
11. Одежда, распечатанная на 3D-принтере (2010-е)
В 2010-х современные передовые технологии проникают и в фэшн-индустрию.
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