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100 лет за 1 минуту: видео самых знаковых изобретений в мире моды в XX веке


Самые знаковые изобретения ХХ века в мире моды.

Самые знаковые изобретения ХХ века в мире моды.

На протяжении всего ХХ века мода кардинально менялась с невероятной скоростью. Но, если присмотреться по внимательнее, то буквально в каждом десятилетии найдется модная новинка, актуальная и по сей день. В этом обзоре представлена видеоподборка в период с 1910 по 2010-е гг, в которой наглядно продемонстрировано, какие модные изобретения «подарило» нам каждое десятилетие.

1. Искусственный шелк (1910-е)


В начале 1910-х стал популярным искусственный шелк.

В начале 1910-х стал популярным искусственный шелк.

 

2. Маленькое черное платье (1920-е)


В 1920-х длина платья значительно укоротилась.

В 1920-х длина платья значительно укоротилась.

 

3. Застежки-молнии (1930-е)


В 1930-х годах к платьям стали пришивать застежки-молнии.

В 1930-х годах к платьям стали пришивать застежки-молнии.

 

4. Нейлоновые чулки (1940-е)


Без нейлоновых чулков в 1940-х ходить было неприлично. Некоторые даже рисовали себе на ногах имитацию чулков.

Без нейлоновых чулков в 1940-х ходить было неприлично. Некоторые даже рисовали себе на ногах имитацию чулков.

 

5. Туфли на шпильках (1950-е)


Итальянский модельер Сальваторе Феррагамо в 1950-м году изобрел шпильку.

Итальянский модельер Сальваторе Феррагамо в 1950-м году изобрел шпильку.

 

6. Миниюбка (1960-е)


Миниюбка - невероятно революционный тренд 1960-х гг.

Миниюбка - невероятно революционный тренд 1960-х гг.

 

7. Домашняя одежда (1970-е)


Этнический стиль в моде добрался и до обычной домашней одежды.

Этнический стиль в моде добрался и до обычной домашней одежды.

 

8. Дизайнерские джинсы (1980-е)


В 1980-х дизайнеры превратили джинсы в брендовую одежду.

В 1980-х дизайнеры превратили джинсы в брендовую одежду.

 

9. Брючный деловой костюм (1990-е)


Именно в 1990-х брючный костюм прочно осел в гардеробах деловых женщин.

Именно в 1990-х брючный костюм прочно осел в гардеробах деловых женщин.

 

10. Эко-мода (2000-е)


Носить экологически чистую одежду - очень модно.

Носить экологически чистую одежду - очень модно.

 

11. Одежда, распечатанная на 3D-принтере (2010-е)


В 2010-х современные передовые технологии проникают и в фэшн-индустрию.

В 2010-х современные передовые технологии проникают и в фэшн-индустрию.

 

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