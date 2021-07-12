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Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

В небольшой польской деревне Зальпье, которая находится всего в 90 минутах от Кракова, вот уже несколько лет поддерживается необычная, но очень милая традиция – в этом поселении расписывается каждое строение, будь это жилой дом, церковь, или даже сарай или колодец. Каждую стену украшают замысловатые цветочные узоры, которые придают деревне свой неповторимый колорит, привлекающий сюда туристов из разных стран.

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Расписной дом в деревне Залипье

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Раскрашена даже собачья конура.

Так как же началась эта традиция в Залипье (Zalipie). На самом деле, достоверных фактов не существует, однако самая достоверная версия гласит, что местные женщины стали расписывать свои дома изнутри из-за плохой вентиляции дома, когда сажа от печей оседала на потолках и стенах. Такие пятна выглядели неопрятно даже если их отмыть, и чтобы закрасить подобные изъяны, женщины рисовали самые простые рисунки – цветы.

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Сторожевая собака тоже живет в расписном доме

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Мост через местную речку также расписан со всех сторон

Со временем, даже когда с вентиляцией в домах стало много лучше, местные люди уже просто не могли себе представить дом без такой росписи. И цветочные узоры – все более и более вычурные – стали появляться на стенах, как внутри, так и снаружи домов, на крышах, на заборах, на мостах, на дорогах – везде, где только позволяла поверхность.

Это стало местной особенностью, традицией, которую не нарушают и сегодня, и которой местные жители очень дорожат.

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Одно из административных зданий деревни Залипье

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Что интересно, соседние деревни также стали перенимать эту идею для украшения своих домов. И после войны, с 1948 года, между этими деревнями стал проводиться мини-конкурс «Malowana Chata» на лучший расписной дом. Когда этот конкурс только начался, со стороны правительства это было не столько заинтересованность в самом проведении соревнования, сколько в возвращении духа и мотивации народу, который так много пережил во время Второй мировой войны (население Польши тогда уменьшилось на 17%). Однако именно Malowana Chata вернула в местные деревни дух возрождения, и местные жители стали снова расписывать свои дома, как они это делали до войны, и даже с большим усердием, чем прежде.

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Цветочные узоры на стене жилого здания Залипье.

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Солнечные часы

Один из домов, который до 1974 года принадлежал местной жительнице Фелиции Цуриловой, стал сегодня музеем. За свою жизнь Фелиция проделала огромную работу и расписала почти все, что было в ее доме – от стен и потолков до ложек и цветочных горшков. Сейчас этот трехкомнатный дом является центральной достопримечательностью деревни Залипье, куда каждый год приезжают сотни туристов со всего мира.

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Орнамент на воротах

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Церковь в Залипье

Чудо-деревня, в которой расписаны все дома, заборы и мосты

Дом-музей Фелиции Цуриловой. Деревня Залипье.

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