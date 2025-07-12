Экскурсия по Национальному музею карет в Лиссабоне

Национальный музей карет имеет одну из самых важных в мире коллекций исторических карет. Музей впервые открылся в 1905 году в бывшей школе верховой езды в Белене.



История Лиссабонского Национального Музея восходит к 1900 году, когда коллекция португальских королевских повозок была выставлена ​​на Всемирной выставке в Париже.

Главный зал Национального музея

Кареты музея