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Экскурсия по Национальному музею карет в Лиссабоне

Национальный музей карет имеет одну из самых важных в мире коллекций исторических карет. Музей впервые открылся в 1905 году в бывшей школе верховой езды в Белене.

История Лиссабонского Национального Музея восходит к 1900 году, когда коллекция португальских королевских повозок была выставлена ​​на Всемирной выставке в Париже.

Королева Португалии Амелия была инициатором создания выставки карет и решила создать постоянный музей. Она перевезла тренеров, кареты и связанные с ними предметы из многочисленных королевских дворцов монарха в бывшую школу верховой езды в королевском дворце Белем.

Главный зал Национального музея


Когда музей открылся в 1905 году как Музей королевских карет, в нем была коллекция из 29 экипажей. Коллекция со временем расширилась и стала одной из крупнейших в мире. В 1910 году, когда Португалия была объявлена ​​республикой, название музея было изменено на Национальный музей карет. Королевское здание, в котором размещены исторические транспортные средства, само по себе является достопримечательностью. Оно было построено по приказу будущего короля Иоанна VI и заменило старую школу верховой езды 1726 года. Итальянский архитектор Джакомо Аццолини спроектировал неоклассическое сооружение с большой центральной ареной длиной пятьдесят метров. Строительство началось в 1787 году, но из-за тщательно продуманных декораций завершилось только в 1828 году. В то время как внешность здания довольно упрощена, интерьер, напротив, превосходно украшен керамическими панелями, гобеленами, большими картинами, ионическими колоннами и мраморными пилястрами. Центральный зал, где тренировали лошадей, имеет великолепный потолок с большими расписными полотнами, на которых изображены мифические и аллегорические фигуры. Королевские особи наблюдали за выступлением лошадей из богато украшенных балюстрад.

Кареты музея


В Национальном музее карет выставлено около сорока пяти экипажей, созданных в семнадцатом и девятнадцатом веках. Большинство из них были церемониальными транспортными средствами и принадлежали португальской королевской семье. Самым старым экипажем в музее и одним из старейших в мире является черно-красная карета короля Филиппа II, изготовленная в Испании в начале XVII века. Снаружи она выглядит довольно просто, несмотря на роскошный красный бархатный интерьер. Со временем кареты стали символами статуса, и украшения на них становились все более и более сложными, поскольку члены королевской семьи пытались превзойти конкурентов.
Некоторые из самых роскошных карет можно найти в задней части центрального зала, в том числе три экипажа, сделанных для посла Папы Римского. Построенные в 1716 году в Риме кареты украшены большими позолоченными скульптурными группами. Другим важным экспонатом является церемониальный каретник, построенный в первой половине восемнадцатого века для короля Иоанна V. Он украшен искусно вырезанной резьбой по дереву, приписанной скульпторам Хосе и Феликсу де Алмейда. Картины на боковых панелях изображают мифические фигуры. Панели обрамлены позолоченной деревянной отделкой, украшенной небольшими статуями. Даже у спиц на колесах есть позолоченные украшения. Карета Анны I Австрийской была построен в 1708 году по случаю ее брака с королем Иоанном V. Говорят, что это первый украшенный позолотой экипаж. Большая картина на задней панели кареты изображает венец Минервы. Статуи на углах представляют Европу, Америку, Африку и Азию. В музее есть не только красивые экипажи, но также коллекция аксессуаров, таких как упряжки для карет, красивые седла и даже боевой барабан восемнадцатого века. Вы также можете увидеть розовую бархатную мантию основателя музея королевы Амелии.

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Ссылка на первоисточник
джакомо аццолини
лиссабонский национальный музей, город лиссабон
анна (i)
король иоанн (v)
музей королевских карет
феликс де-алмейда
музеяв; национальный музей карет, город лиссабон
хосе де-алмейд
король филипп (ii)
будущий король иоанн (vi)
национальный музей карет, город лиссабон
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