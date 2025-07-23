15 картин великих художников, заставляющих ужаснуться

«Сатурн, пожирающий своего сына»

Одна из самых известных и зловещих работ испанского художника Франсиско Гойя была нарисована на его стене дома в 1820 — 1823. «Сатурн, пожирающий своего сына» основан на греческом мифе о титане Хроносе (в Риме - Сатурн), который опасался, что будет свергнут одним из своих детей и съедал их сразу после рождения.