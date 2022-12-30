Кто такие волхвы, и что о них известно, кроме визита к Христу на Рождество

Тонкости перевода

С волхвами сражался Ярослав Мудрый, а в 1071 году они, согласно летописям, обманным путем подняли бунт в Ростовской земле, за что были жестоко наказаны. Миниатюра из Радзивиловской летописи, XV в. Источник: commons.wikimedia.org

И. Билибин. Вольга со своей дружиной (фрагмент). Источник: pinterest.com

Откуда пришли волхвы и зачем

«Поклонение волхвов» стало одним из самых популярных сюжетов у живописцев. Слева - работа А. Дюрера, справа - незаконченная картина Л. да Винчи

Поначалу волхвов изображали в восточных одеяниях. Мозаика в Равенне, VI в. Источник: commons.wikimedia.org

Три короля

Позже волхвы уже изображались королями (царями). Больше того - каждый символизировал одну из рас и одну из частей света - Европу, Азию и Африку. Источник: pixabay.com

Ларец с мощами волхвов в Кельнском соборе . Источник: commons.wikimedia.org