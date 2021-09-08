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20 идей украшения полезных домашних вещей

20 идей украшения полезных домашних вещей

Вокруг нас такая масса всего нужного, но какого-то такого прозаического.

А ведь те же самые функциональные штуки можно превратить в что-нибудь симпатичное и оживляющее интерьер!

Сова-пультовка

20 идей украшения полезных домашних вещей

Пульты – одни из чемпионов квартиры по способности теряться в неожиданных местах. Для того чтобы им больше не хотелось сбежать, достаточно сшить забавную подушку и нашить на нее пару кармашков.

Коровка-выключатель

20 идей украшения полезных домашних вещей

Выключатель – такой стандартный и скучный предмет, что так и хочется его как-то «обыграть». И заглушку для розетки тоже можно украсить с выдумкой.

Кармашек для зарядки телефона

20 идей украшения полезных домашних вещей

Чтобы не наступать на телефон, пока он заряжается, достаточно сшить ему такой вот простой и красивый карман.

Держатель для телефона или планшета

20 идей украшения полезных домашних вещей

Простейший вариант подставки из подручных средств – из старой разделочной доски. А уж если ее с душой украсить…

Зверушки-чехлы

20 идей украшения полезных домашних вещей

Чтобы соорудить зверские сумочки для всего на свете, достаточно обрезков фетра, нескольких бусин и застежки-молнии.

Органайзер для подгузников

20 идей украшения полезных домашних вещей

Отличный подарок подруге, ставшей мамой: шьем простую тканевую сумочку и пришиваем к клапану пару кнопок.

Полочки-ветки

20 идей украшения полезных домашних вещей

Если у вас на стенах много скучного незаполненного пространства, можно обыграть полочки, сделав их ветвями нарисованного на обоях дерева.

Хранитель шнуров и кабелей

20 идей украшения полезных домашних вещей

Унылый пучок проводов легким движением превращается в… элегантного Боба Марли!

Смешные баночки

20 идей украшения полезных домашних вещей

Из раскрашенной и украшенной баночки с дыркой в крышке получается отличное хранилище для шнурков, струн и тому подобного.

Терка-модница

20 идей украшения полезных домашних вещей

Из терки получается идеальная вешалка для сережек.

Помадница-брелок

20 идей украшения полезных домашних вещей

Милый чехольчик для гигиенической помады сооружается из небольшого лоскута и металлического колечка.

Птичка-ключница

20 идей украшения полезных домашних вещей

Ключ в таком чехле будет украшать жизнь, и точно не будет рвать карман.

Мышки-прихватки

20 идей украшения полезных домашних вещей

Неинтересная кухонная принадлежность превращается в интересную всего-навсего с помощью пары глазок и пары ушек.

Кошка-катушка

20 идей украшения полезных домашних вещей

Зачем наматывать нитки на унылый клочок бумаги, если можно наматывать их на такую хвостатую симпатягу?

Умная коробка

20 идей украшения полезных домашних вещей

Держать вещи в коробках из-под обуви и держать их в таком стильном ящике с «фасадом» из ненужных книжек – разница налицо!

Веселая коробочка

20 идей украшения полезных домашних вещей

Собственно, любое хранилище для любых мелочей минимумом средств превращается в дизайнерскую вещицу.

Бумагодержец

20 идей украшения полезных домашних вещей

Даже такую прозаическую вещь как держатель для туалетной бумаги несложно превратить в нечто оригинальное. Например, с помощью пары ненужных перчаток.

Акула-корзина

20 идей украшения полезных домашних вещей

Можно соорудить корзину для белья из картонной коробки, обшив ее плотной тканью и наградив зубастой мордой. Отныне больше не нужно задумываться над тем, кто же поедает носки. Понятно кто.

Домик для катушек

20 идей украшения полезных домашних вещей

Если скрутить из проволоки держатель в форме чего угодно, подсказанного фантазией – нитки забудут свою вредную привычку вечно спутываться в шкатулке.

Вешалка-пейзаж

20 идей украшения полезных домашних вещей

Места немного, а вещей немало? Цепляем на дверь съемную вешалку, изогнутую каким-нибудь высокохудожественным образом.

Кроватка для друга

20 идей украшения полезных домашних вещей

Из старой подушки и старого свитера получается отличное мягкое ложе для Мурзика или Шарика!

Кукла-пакетница

20 идей украшения полезных домашних вещей

Признавайтесь, хранится ли у вас в кладовке пакет пакетов? Наверняка! А что, если соорудить для них сумку в виде куклы? Шьем простой мешок с отверстием внизу, затягивающимся шнурком или резинкой, пришиваем ему голову и ручки – и «одеваем» его в юбку. По мере наполнения пакетами барышня становится все пышнее.

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