20 идей украшения полезных домашних вещей

Вокруг нас такая масса всего нужного, но какого-то такого прозаического.
А ведь те же самые функциональные штуки можно превратить в что-нибудь симпатичное и оживляющее интерьер!
Сова-пультовка
Пульты – одни из чемпионов квартиры по способности теряться в неожиданных местах. Для того чтобы им больше не хотелось сбежать, достаточно сшить забавную подушку и нашить на нее пару кармашков.
Коровка-выключатель
Выключатель – такой стандартный и скучный предмет, что так и хочется его как-то «обыграть». И заглушку для розетки тоже можно украсить с выдумкой.
Кармашек для зарядки телефона
Чтобы не наступать на телефон, пока он заряжается, достаточно сшить ему такой вот простой и красивый карман.
Держатель для телефона или планшета
Простейший вариант подставки из подручных средств – из старой разделочной доски. А уж если ее с душой украсить…
Зверушки-чехлы
Чтобы соорудить зверские сумочки для всего на свете, достаточно обрезков фетра, нескольких бусин и застежки-молнии.
Органайзер для подгузников
Отличный подарок подруге, ставшей мамой: шьем простую тканевую сумочку и пришиваем к клапану пару кнопок.
Полочки-ветки
Если у вас на стенах много скучного незаполненного пространства, можно обыграть полочки, сделав их ветвями нарисованного на обоях дерева.
Хранитель шнуров и кабелей
Унылый пучок проводов легким движением превращается в… элегантного Боба Марли!
Смешные баночки
Из раскрашенной и украшенной баночки с дыркой в крышке получается отличное хранилище для шнурков, струн и тому подобного.
Терка-модница
Из терки получается идеальная вешалка для сережек.
Помадница-брелок
Милый чехольчик для гигиенической помады сооружается из небольшого лоскута и металлического колечка.
Птичка-ключница
Ключ в таком чехле будет украшать жизнь, и точно не будет рвать карман.
Мышки-прихватки
Неинтересная кухонная принадлежность превращается в интересную всего-навсего с помощью пары глазок и пары ушек.
Кошка-катушка
Зачем наматывать нитки на унылый клочок бумаги, если можно наматывать их на такую хвостатую симпатягу?
Умная коробка
Держать вещи в коробках из-под обуви и держать их в таком стильном ящике с «фасадом» из ненужных книжек – разница налицо!
Веселая коробочка
Собственно, любое хранилище для любых мелочей минимумом средств превращается в дизайнерскую вещицу.
Бумагодержец
Даже такую прозаическую вещь как держатель для туалетной бумаги несложно превратить в нечто оригинальное. Например, с помощью пары ненужных перчаток.
Акула-корзина
Можно соорудить корзину для белья из картонной коробки, обшив ее плотной тканью и наградив зубастой мордой. Отныне больше не нужно задумываться над тем, кто же поедает носки. Понятно кто.
Домик для катушек
Если скрутить из проволоки держатель в форме чего угодно, подсказанного фантазией – нитки забудут свою вредную привычку вечно спутываться в шкатулке.
Вешалка-пейзаж
Места немного, а вещей немало? Цепляем на дверь съемную вешалку, изогнутую каким-нибудь высокохудожественным образом.
Кроватка для друга
Из старой подушки и старого свитера получается отличное мягкое ложе для Мурзика или Шарика!
Кукла-пакетница
Признавайтесь, хранится ли у вас в кладовке пакет пакетов? Наверняка! А что, если соорудить для них сумку в виде куклы? Шьем простой мешок с отверстием внизу, затягивающимся шнурком или резинкой, пришиваем ему голову и ручки – и «одеваем» его в юбку. По мере наполнения пакетами барышня становится все пышнее.
Свежие комментарии