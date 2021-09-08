20 идей украшения полезных домашних вещей

Вокруг нас такая масса всего нужного, но какого-то такого прозаического.

А ведь те же самые функциональные штуки можно превратить в что-нибудь симпатичное и оживляющее интерьер!

Сова-пультовка

Пульты – одни из чемпионов квартиры по способности теряться в неожиданных местах. Для того чтобы им больше не хотелось сбежать, достаточно сшить забавную подушку и нашить на нее пару кармашков.

Коровка-выключатель

Выключатель – такой стандартный и скучный предмет, что так и хочется его как-то «обыграть». И заглушку для розетки тоже можно украсить с выдумкой.

Кармашек для зарядки телефона

Чтобы не наступать на телефон, пока он заряжается, достаточно сшить ему такой вот простой и красивый карман.

Держатель для телефона или планшета

Простейший вариант подставки из подручных средств – из старой разделочной доски. А уж если ее с душой украсить…

Зверушки-чехлы

Чтобы соорудить зверские сумочки для всего на свете, достаточно обрезков фетра, нескольких бусин и застежки-молнии.

Органайзер для подгузников

Отличный подарок подруге, ставшей мамой: шьем простую тканевую сумочку и пришиваем к клапану пару кнопок.

Полочки-ветки

Если у вас на стенах много скучного незаполненного пространства, можно обыграть полочки, сделав их ветвями нарисованного на обоях дерева.

Хранитель шнуров и кабелей

Унылый пучок проводов легким движением превращается в… элегантного Боба Марли!

Смешные баночки

Из раскрашенной и украшенной баночки с дыркой в крышке получается отличное хранилище для шнурков, струн и тому подобного.

Терка-модница

Из терки получается идеальная вешалка для сережек.

Помадница-брелок

Милый чехольчик для гигиенической помады сооружается из небольшого лоскута и металлического колечка.

Птичка-ключница

Ключ в таком чехле будет украшать жизнь, и точно не будет рвать карман.

Мышки-прихватки

Неинтересная кухонная принадлежность превращается в интересную всего-навсего с помощью пары глазок и пары ушек.

Кошка-катушка

Зачем наматывать нитки на унылый клочок бумаги, если можно наматывать их на такую хвостатую симпатягу?

Умная коробка

Держать вещи в коробках из-под обуви и держать их в таком стильном ящике с «фасадом» из ненужных книжек – разница налицо!

Веселая коробочка

Собственно, любое хранилище для любых мелочей минимумом средств превращается в дизайнерскую вещицу.

Бумагодержец

Даже такую прозаическую вещь как держатель для туалетной бумаги несложно превратить в нечто оригинальное. Например, с помощью пары ненужных перчаток.

Акула-корзина

Можно соорудить корзину для белья из картонной коробки, обшив ее плотной тканью и наградив зубастой мордой. Отныне больше не нужно задумываться над тем, кто же поедает носки. Понятно кто.

Домик для катушек

Если скрутить из проволоки держатель в форме чего угодно, подсказанного фантазией – нитки забудут свою вредную привычку вечно спутываться в шкатулке.

Вешалка-пейзаж

Места немного, а вещей немало? Цепляем на дверь съемную вешалку, изогнутую каким-нибудь высокохудожественным образом.

Кроватка для друга

Из старой подушки и старого свитера получается отличное мягкое ложе для Мурзика или Шарика!

Кукла-пакетница

Признавайтесь, хранится ли у вас в кладовке пакет пакетов? Наверняка! А что, если соорудить для них сумку в виде куклы? Шьем простой мешок с отверстием внизу, затягивающимся шнурком или резинкой, пришиваем ему голову и ручки – и «одеваем» его в юбку. По мере наполнения пакетами барышня становится все пышнее.

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