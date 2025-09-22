Принцип работы авианосца

Авианосец способен решить исход любого сражения. Но чисто военным сооружением назвать его нельзя: устройство авианосцев делают суда серьезным инструментом геополитического давления, с которым вынуждены считаться целые страны.



А ведь изначально авианосцы создавались только как суда поддержки. Еще во время Второй мировой войны давление авианосцев на океан было не слишком высоко.

Неповоротливые гиганты оказывались сравнительно легкой добычей для немецких Волчьих стай . В настоящие дни эффективность авианосца выросла в разы. Настоящий плавучий город, оснащенный пушками и держащий на борту самолеты, окружен судами -защитниками, рядом же всегда есть и субмарина поддержки. Авианосцу помогает быть настолько эффективным международное морское право. Согласно его букве, авианесущий корабль может приблизиться к территориальным водам другого государства на 22 километра . Возьмем для примера не самый новый американский авианосец типа «Нимиц». Он несет 90 летательных аппаратов, имеет команду из 3000 человек и 2500 человек состава авиакрыла . Кроме того, авианосец может принять отряды морпехов и флотский спецназ. И в результате авианосец представляет собой плавучую базу с армией из 6000 человек, оснащенную по последнему слову техники и способную оказаться в любой точке земного шара .