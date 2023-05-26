С нами не соскучишься!

8 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Профессия пожарного считается одной из самых опасных в мире. Фотограф из американского города Детройт Брайан Дэй в течение нескольких лет снимал местных пожарных за работой. Чтобы добавить драматизма в происходящее, он делал фотографии в черно-белом цвете. С авторскими подписями.

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Неустрашимые:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

В ночном небе:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Настоящий характер:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Подающий (воду):

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Суровая профессия:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Когда это происходит ночью…

Больше чем работа: пожарные из Детройта

То, что мы помним:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Сквозь пламя:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Горячее, чем в июле:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Бесстрашие:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Ты жертвуешь всем:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Как на войне:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Не чувствуя боли:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Когда мужчины плачут:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Самурай:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Они там, где есть дым:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Безмолвный хаос:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Второе дыхание:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Не сдаваться! 2010 год:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Дым в глаза:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Отважный:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Большая территория:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Главный:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Буря:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

Победа. Но слишком дорогой ценой:

Больше чем работа: пожарные из Детройта

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Больше чем работа: пожарные из Детройта

И не забудьте:
Больше чем работа: пожарные из ДетройтаПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх