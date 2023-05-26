Больше чем работа: пожарные из Детройта

Профессия пожарного считается одной из самых опасных в мире. Фотограф из американского города Детройт Брайан Дэй в течение нескольких лет снимал местных пожарных за работой. Чтобы добавить драматизма в происходящее, он делал фотографии в черно-белом цвете. С авторскими подписями.







Неустрашимые:







В ночном небе:







Настоящий характер:







Подающий (воду):







Суровая профессия:







Когда это происходит ночью…







То, что мы помним:







Сквозь пламя:







Горячее, чем в июле:







Бесстрашие:







Ты жертвуешь всем:







Как на войне:







Не чувствуя боли:







Когда мужчины плачут:







Самурай:







Они там, где есть дым:







Безмолвный хаос:







Второе дыхание:







Не сдаваться! 2010 год:







Дым в глаза:







Отважный:







Большая территория:







Главный:







Буря:







Победа. Но слишком дорогой ценой:







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