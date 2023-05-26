Профессия пожарного считается одной из самых опасных в мире. Фотограф из американского города Детройт Брайан Дэй в течение нескольких лет снимал местных пожарных за работой. Чтобы добавить драматизма в происходящее, он делал фотографии в черно-белом цвете. С авторскими подписями.
Неустрашимые:
В ночном небе:
Настоящий характер:
Подающий (воду):
Суровая профессия:
Когда это происходит ночью…
То, что мы помним:
Сквозь пламя:
Горячее, чем в июле:
Бесстрашие:
Ты жертвуешь всем:
Как на войне:
Не чувствуя боли:
Когда мужчины плачут:
Самурай:
Они там, где есть дым:
Безмолвный хаос:
Второе дыхание:
Не сдаваться! 2010 год:
Дым в глаза:
Отважный:
Большая территория:
Главный:
Буря:
Победа. Но слишком дорогой ценой:
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Больше чем работа: пожарные из Детройта
Профессия пожарного считается одной из самых опасных в мире. Фотограф из американского города Детройт Брайан Дэй в течение нескольких лет снимал местных пожарных за работой. Чтобы добавить драматизма в происходящее, он делал фотографии в черно-белом цвете. С авторскими подписями.
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