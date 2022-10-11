О чём рассказала археологам статуэтка Богини-матери возрастом 8 000 лет, найденная в Израиле

Какой была языческая Богиня-мать

Раскопки кухни (слева), глиняный сосуд (справа).

Найденные ранее фигурки языческой богини.

Собрали из двух частей

Д-р Жюльен Вьег и древняя находка, которой 8 тыс. лет.

Фрагмент (верхняя часть) другой статуэтки, найденной ранее в этой же местности.

Гигантское поселение хранит много тайн

Место, где нашли фигурку, которой 8 тыс. лет, и другие ценные артефакты.

Археологи раскапывают древний колодец.