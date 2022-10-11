О чём рассказала археологам статуэтка Богини-матери возрастом 8 000 лет, найденная в Израиле

Во время раскопок на территории археологического памятника Шаар-ха-Голан в Иорданской долине археологи обнаружили культовую статуэтку, которой 8000 лет. Фигурка изображает языческую мать-прародительницу и относится к древней ярмукянской культуре. Ярмукяне жили в этих краях еще до израильтян и палестинцев, до древних римлян и греков, до Иудейского царства. Их культура относится к неолиту и считается первой доисторической культурой, существовавшей на территории нынешнего Израиля.
Какой была языческая Богиня-мать
Ярмукская культура существовала в период с 6400 по 5800 год до н. э. Ярмукяне находились на этапе перехода человечества от культуры собирательства к постоянному поселению.
Они занимались сельским хозяйством, выращивая пшеницу и ячмень и разводя скот, а также ремеслом, изготавливая керамическую посуду. Их кувшины, миски, чаши, тарелки отличались очень характерным узором-ёлочкой, а также горизонтальными, вертикальными и диагональными линиями, которые древние мастера обычно наносили красной краской.
Раскопки кухни (слева), глиняный сосуд (справа).
Статуэтки Богини-матери – также отличительный признак этой культуры. Как и в некоторых других языческих верованиях, у жившего здесь в древние времена народа такая фигурка символизировала плодородие. Ярмукяне верили, что мать-прародительница способна послать им изобилие и поспособствовать появлению на свет здорового, крепкого потомства.
Найденные ранее фигурки языческой богини.
Собрали из двух частей
Раскопки проводили в кибуце Шаар Хаголан (это самый крупный ярмукский памятник и, возможно, здесь располагался центр древнего поселения), возле реки Ярмук, которая и дала название древней культуре. . Найденная фигурка представляет собой схематично изображенную женщину. Статуэтка изготовлена из глины, размер артефакта - 20 сантиметров. Женщина изображена в сидячей позе. Обнаружили ее возле стены дома, причем не целиком, а расколотой на две части.
Содиректор раскопок Шаар Хаголан доктор Жюльен Вьег из Французского исследовательского центра, совместно с которым проводились раскопки, подтвердил журналистам, что артефакт относится к ярмукской культуре.
Д-р Жюльен Вьег и древняя находка, которой 8 тыс. лет.
Дно статуэтки окрашено в красный цвет, что в древней ярмукской культуре также символизировало плодородия. Интересно что рядом с фигуркой женщины-матери археологи нашли камень, на котором высечены глаза и рот.
Археологи и раньше находили здесь подобные статуэтки Богини-матери, но найденная сейчас – одна из самых крупных.
У женщины широкие бёдра, остроконечная шляпа, темные глаза и крупный нос. Одна ее рука лежит на бедре, а другая – под грудью.
Как поясняет одна из руководителей археологических работ, Анна Эйрих-Роуз, каждая мелкая деталь этой языческой фигурки имеет определенное значение в ярмукской культуре и символична. Сам же процесс создания такой статуэтки очень сложен. Он включает специальную процедуру обертывания и накладывания глины слоями вокруг центра в форме ядра.
Фрагмент (верхняя часть) другой статуэтки, найденной ранее в этой же местности.
Гигантское поселение хранит много тайн
Раскопанную в середине прошлого века стоянку Шаар-Хаголан идентифицировал как принадлежащую ярмукской культуре профессор Еврейского университета Моше Стекелис.
Место, где нашли фигурку, которой 8 тыс. лет, и другие ценные артефакты.
Последние раскопки проводились здесь в начале нулевых и были закончены в 2004 году. Тогда удалось расчистить территорию площадью около 3 тыс. квадратных метров и обнаружить около 1 млн. каменных артефактов, 90 тыс. фрагментов керамических изделий, полсотни тысяч костей животных. Также в ходе раскопок было найдено в общей сложности более ста фигурок из глины.
Нынешние раскопки на этом месте были начаты рядом с предыдущими. Их цель – расчистить слой за слоем, чтобы достичь неолитического докерамического уровня, чтобы исследовать древнюю культуру и производство керамической посуды (это была первая культура, которая изготавливала такую посуду «промышленных» масштабах, а не как единичные экземпляры).
Археологи раскапывают древний колодец.
Обнаружение этой статуэтки поможет ученым еще больше узнать о древней культуре. Во-первых, будут исследованы образцы материала, из которого она сделана, на основе чего ученые сделают выводы о том, как состав был у глиняных изделий того времени. Во-вторых, в ходе дальнейшего исследования этой и других найденных статуэток Богини-матери ученые постараются определить, использовался ли этот образ только в культовых практиках древних ярмукян или же он был частью устоявшейся религии.
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