Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Талантливый скульптор из Красноярска Игорь Верный (Igor Verniy) создает птиц, бабочек и других представителей животного мира, используя для этого детали старой бытовой техники, велосипедов, автомобилей, запчасти от часов и всего того, что можно смело выбрасывать в металлолом.









Российский скульптор создал целую коллекцию птиц, насекомых и других представителей животного мира из старых металлических деталей. Его стимпанк-фигуры выглядят очень органично, они подвижны и могут принимать различные формы.



















Все его произведения сделаны в стиле «стимпанк» («steampank» – направление в дизайне и изобразительном искусстве, которое характеризуется использованием старых механическим деталей). Фигуры искусственно состарены и затерты.

Многие скульптуры Игоря можно регулировать и ставить в разные позиции («киберпанк»).











































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