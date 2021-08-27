С нами не соскучишься!

7 987 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Норм., но дол на клинке не для облегчения клинка, а для жесткости (чтоб не гнулся).Символ доблести и...
  • Нина
    Растрогали до слёз. У меня был старший брат, а теперь его нет. Тоска и боль...20 фотографий о т...
  • Анна Эржибова
    Вспомнили про Чингисхана вспомним и про Тараса Бульбу?Что хорошего для ...

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Талантливый скульптор из Красноярска Игорь Верный (Igor Verniy) создает птиц, бабочек и других представителей животного мира, используя для этого детали старой бытовой техники, велосипедов, автомобилей, запчасти от часов и всего того, что можно смело выбрасывать в металлолом.

Стимпанк от скульптора Игоря Верного


Российский скульптор создал целую коллекцию птиц, насекомых и других представителей животного мира из старых металлических деталей. Его стимпанк-фигуры выглядят очень органично, они подвижны и могут принимать различные формы.

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Все его произведения сделаны в стиле «стимпанк» («steampank» – направление в дизайне и изобразительном искусстве, которое характеризуется использованием старых механическим деталей). Фигуры искусственно состарены и затерты.
Многие скульптуры Игоря можно регулировать и ставить в разные позиции («киберпанк»).

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх