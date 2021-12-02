Парад безвкусицы: 17 случаев, когда дизайнеры потерпели полнейшее фиаско

Интерьере, которые хочется забыть.
Далеко не всегда у дизайнеров получается все так, как было задумано. Иногда, все идет совсем не так. Примеры именно таких случаев и были собраны в новом, традиционном юмористическом обзоре. Приятного просмотра и хорошего настроения.
1. «Да что вы знаете об уюте!?»
Узоры, рюши и советский сервант.
2. Однотонные стены - это слишком скучно!
Многообразие цветов.
3. Коротко о том, как навсегда разлюбить розовый цвет
Яркая детская.
4. «А почему так мало лепнины!?»
Изобилие.
5. «Выведите меня, пожалуйста, на воздух, а то от этих узоров у меня в глазах рябит!»
Сдержанность? А что это?
6. «Я не могу тут мыться!»
Странный дизайн.
7. «Вот теперь совсем другое дело!»
Золотая стиральная машинка.
8. Кухня, похожая на страницу детской энциклопедии про животных
Веселый дизайн кухни.
9. «Ну что сказать, у заказчиков отменный вкус!»
Фартук с портретами.
10. Интересное решение, ничего не скажешь
Дисбаланс.
11. Это что, штаб-квартира безумного цветочника?!
Цветы.
12. Главное чтоб узоры соответсвовали...
Обилие узоров.
13. «А что? Очень даже ничего... гламурненько...»
Гламурное местечко.
14. «Да что вы вообще знаете про роскошь!?»
Р-Роскошь.
15. «Вот теперь совсем другое дело!»
Роспись батареи.
16. Ковром квартиру не испортишь!
Ковры.
17. «Что-то этот дизайн, уж больно, напоминает плесень!»
Неповторимый дизайн потолка.
Видео-бонус:
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