Как получать удовольствие от уборки, не превращаясь в Золушку

Поддерживать дома чистоту и порядок можно даже без коллекции бытовой химии – наши мамы и бабушки прекрасно справлялись с этой задачей.







Рассказываем, как сделать так, чтобы уборка проходила быстро, с удовольствием и вам не приходилось тратить огромное количество финансов на покупку специальных средств.



Совет 1: Забудьте про ведро с водой во время мытья пола

Совет 2: Мойте унитаз уксусом

Совет 3: Чистите разделочные доски лимонным соком

Совет 4: Чистите микроволновку паром

Совет 5: Смазывайте чугунную сковороду растительным маслом

Совет 6: Нейтрализуйте запах в холодильнике активированным углем

Совет 7: Сделайте натуральный ароматизатор из ванили

Совет 8: Разрезайте напополам губку для мытья посуды

Совет 9: Протирайте зеркала скомканной газетой

Наливайте воду не в ведро, а в пульверизаторКак мы привыкли делать? Берем десятилитровое ведро, наполняем его практически доверху водой, смачиваем тряпку и начинаем мыть полы. А потом удивляемся, почему на покрытии скапливается лишняя влага и грязи становится в два раза больше. Чтобы не растаскивать воду, смешанную с пылью, ногами, предлагаем забыть про ведро.Гораздо лучше налить разбавленное моющее средство в пульверизатор, нанести его на загрязненные участки и пройтись шваброй из микрофибры. Так вы решите сразу две проблемы: не будете носить за собой по квартире тяжелое ведро и вымазывать полы еще больше, растаскивая влажную грязь.Налейте в унитаз 200 миллилитров уксуса и оставьте на ночьУборку в ванной часто откладывают в долгий ящик, и все из-за унитаза. Добиться идеальной чистоты и полного устранения налета внутри совсем непросто, даже если под рукой есть дорогое профессиональное средство. Но есть отличное решение проблемы – эффективное и бюджетное. Вам понадобится только уксус – одно из любимых чистящих средств наших мам и бабушек.Влейте в унитаз 200 миллилитров уксуса, оставьте на ночь, а утром посыпьте пищевой содой, протрите стенки ершиком и спустите воду. Благодаря кислоте, которая входит в состав уксуса, он быстро удаляет ржавчину, известковый налет и прочие стойкие отложения. А в сочетании с содой получается абразивный раствор, который не только повышает эффективность очистки, но также дезинфицирует поверхность и частично убирает неприятный запах.Эффективнее чистить деревянную разделочную доску лимоном, а не моющим средствомРазделочные доски, особенно если они деревянные, быстро впитывают в себя всевозможные запахи и окрашиваются после взаимодействия с некоторыми продуктами. Вернуть им первоначальный внешний вид с помощью средства для мытья посуды получается далеко не всегда – приходится прибегать к подручным вариантам.Один из самых эффективных – это лимон. Он не только хорошо очищает поверхность, но также дезодорирует и дезинфицирует ее. Все, что нужно сделать – это разрезать плод напополам, потереть им доску и оставить на несколько минут, чтобы цитрусовый начал действовать. Для усиления эффекта можно сначала посыпать поверхность солью, а потом пройтись по ней лимоном. Результат превзойдет все ваши ожидания – исчезнут не только пятна, но также стойкий запах от рыбы, лука, чеснока и пр.Добавьте в воду кусочек лимонаВ отличие от духовки, на стенках которой часто засыхают частички еды и жира, чистка микроволновки может пройти быстро, безболезненно и с минимальными вложениями сил и времени с вашей стороны. Главное – знать, как правильно провести процедуру.Возьмите небольшую стеклянную миску, налейте в нее воду, добавьте несколько капель моющего средства или пару кусочков лимона и разогрейте на высокой мощности в течение двух-трех минут. За это время внутри микроволновки образуется пар, который размягчит загрязнения, и вам останется лишь убрать их влажной тряпкой. В конце можно протереть стенки насухо, чтобы микроволновка сияла чистотой.Растительное масло удобно наносить кулинарной кистью.В отличие от специальной посуды с антипригарным покрытием, на которой можно жарить еду без использования растительного масла, чугунные сковороды такого «бонуса » не имеют. Однако вы можете исправить ситуацию. Чтобы семейная реликвия прослужила вам не меньше, чем маме или бабушке, после каждой тщательной очистки смазывайте ее дно и стенки растительным маслом. Оно создаст естественное антипригарное покрытие и предотвратит прилипание продуктов к поверхности.Процедура предельно простая: возьмите сковороду, налейте в нее тонкий слой масла и разогрейте в духовке при температуре 220 градусов. Десяти минут будет вполне достаточно. По истечении времени не доставайте посуду – пусть она остынет в духовке. Также можно разогревать посуду на плите – как вам удобно.На заметку: Когда вы увидите, что поверхность посуды приобрела некрасивый серый оттенок или сковорода стала выглядеть изношенной, повторите процедуру смазки. В «рабочем» состоянии посуда должна иметь черную глянцевую поверхность.Активированный уголь можно не измельчать.В холодильнике нередко появляются неприятные запахи. Это может происходить из-за продуктов с истекшим сроком годности, переполненных полок, которые ухудшают естественную циркуляцию воздуха, чрезмерного конденсата и пр. Если вы навели в холодильнике порядок, перебрали продукты, разгрузили полки, а запах никуда не исчезает, попробуйте использовать активированный уголь.Измельчите несколько таблеток ложкой или в ступке, положите в маленькое блюдце и поставьте на заднюю часть полки. Благодаря своему составу и структуре, активированный уголь отлично впитывает посторонние ароматы, тем самым нейтрализуя их. Содержание блюдца необходимо менять раз в три-четыре недели – тогда в холодильнике всегда будет царить свежесть. Кстати, вместо угля можно использовать соду или молотый кофе – они действуют по такому же принципу.Нанесите экстракт ванили на ватный дискПервое впечатление от квартиры во многом зависит от царящего в ней аромата. Обычно мы покупаем специальные освежители воздуха, диффузоры и прочие приспособления, призванные создать в доме приятную атмосферу, но можно обойтись и подручными средствами.Отличный вариант – стопроцентный экстракт ванили. Смочите им ватные шарики и положите в места, скрытые от посторонних глаз, например, за телевизор или в горшок с комнатным растением. Так вы сможете добиться чистого, свежего и натурального аромата вместо химического запаха, который свойственен магазинным ароматизаторам.Если же гости уже на пороге и добиться результата нужно за считанные минуты, просто протрите ватным диском, смоченном в экстракте ванили, холодную лампочку: пока она будет нагреваться, по комнате станет разноситься приятный запах.Так можно продлить срок эксплуатации губки.С каждым днем заходить в магазины бытовой химии становится все страшнее – товары дорожают со скоростью света, и даже обычные губки для мытья посуды, которые раньше стоили копейки, начинают бить по кошельку. Если ваша цель – сэкономить, предлагаем воспользоваться следующим лайфхаком – разрезайте губки напополам. Так вы не только увеличите срок ее службы вдвое, но также облегчите себе процесс мытья «сложной посуды» – туда, куда обычная губка не влезает, ее половинка обязательно поместится. В результате будет гораздо проще промывать узкие горлышки и прочие труднодоступные места.Сначала протрите зеркало влажной тряпкой, а потом – газетойЕще один лайфхак родом из СССР, который действительно работает. Чтобы после мытья на зеркальных поверхностях не оставалось некрасивых пятен и разводов, откажитесь от использования бытовой химии. Лучше протирайте зеркала мягкой тряпкой, смоченной в обычной воде, а в конце используйте скомканную газету, чтобы избавиться от возможных пятен и разводов.