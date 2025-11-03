Каспийский форт Боярд: почему на месте, где ковалась Победа, гуляет лишь ветер

Всего в 2,7 км от города Каспийск в открытом море расположена удивительная крепость, которая напоминает французский форд Боярд. Вот только это сооружение, несмотря на неприступный вид и удаленность от берега, создавалась вовсе не для обороны побережья. Неприступный объект выполнял совсем другие секретные задачи, приближая Победу.
В 1930-х гг. среди вод Каспийского моря появился секретный объект (цех №8, Каспийск).
Среди вод Каспийского моря неподалеку от города Каспийск можно увидеть заброшенную крепость из камня и бетона. Она отдаленно напоминает знаменитый форт Боярд, который находится у атлантического побережья Франции. Несмотря на грозный и даже устрашающий вид, этот объект никогда не был крепостью в привычном понимании, хоть и имел прямое отношение к оборонному могуществу Страны Советов, а не только города Каспийск.
В 1934 г. Советское правительство решило построить сверхсекретный цех, относящийся к одному из самых старейших заводов региона «Дагдизель». Учитывая специфику и назначение, разработчики позаботились о том, чтобы объект был максимально удален от глаз простого народа. После рассмотрения нескольких вариантов остановились на Каспии. Секретный испытательный полигон расположили в открытом море, глубина которого в выбранном месте достигала 12 м.
Поскольку регион Западного Каспия отличается капризным и даже «бурным» климатом, а шторма очень частые гости, то и возводить сооружение прямо в море было проблематичным.
Интригующий силуэт цеха №8 с высокой башней стал символом города и даже изображен на гербе Каспийска.
Мощный фундамент морского объекта создавали на берегу (цех №8, Каспийск). | Фото: welcomedagestan.ru.
Именно он и придумал изготавливать опорную часть конструкции на берегу, а лишь потом на понтонах отбуксировать на нужное место. Чтобы установить уже созданное бетонное основание, понадобилось сделать подушку из массивных камней, высота которой достигала 6 м. Остальное пространство как раз и занял фундамент, на котором начали возводить испытательный цех и необходимые бытовые объекты для сотрудников.
Особенности конструкции: Общая площадь испытательного морского цеха завода «Дагдизель» и всех сопутствующих объектов составляет 5,2 тыс. кв. м при высоте сооружения (включая вышку) 42 м. Толщина подводных стен объекта – 1,5 м, при остеклении использовали материал толщиной 7 мм. Электричество и питьевая вода были подведены по дну моря с прибрежной зоны, хотя на всякий случай имелись и дизельные-генераторные установки. Помимо промышленной зоны были обустроены общежитие (рассчитанное на одновременное проживание 60 человек), столовая, зона отдыха, библиотека, спортивный зал, кинотеатр и лаборатория.
42 метровая вышка была основным наблюдательным пунктом во время испытаний торпед в движении (цех №8, Каспийск).
По сведениям редакции Novate.ru, в цеху №8 торпеды не выпускались, а лишь проводились испытания. Хотя местные жители упорно придерживаются легенды о создании сверхсекретных торпед в морском цеху, рассказывая доверчивым туристам различные байки. Смертоносное же оружие производилось «на большой земле» и доставлялось в засекреченный цех только для испытаний. Именно там военные эксперты, которые составляли большую часть коллектива цеха, исследовали основные ходовые качества торпед – скорость и траекторию движения.
Морской объект очень часто оказывается в эпицентре природной стихии (цех №8, Каспийск).
Выглядело это следующим образом. Сотрудники цеха запускали торпеду (естественно, без взрывчатого вещества) в море и с вышки следили за ее движением. После того, как объект завершал свой путь, его разыскивали и доставляли в цех. Рабочие завода торпеду разбирали, сушили, наполняли зарядом и транспортировали на берег, откуда она отправлялась на «боевую службу». Подобные испытания проводились и с другими видами морского оружия.
Интересный факт: За испытания отвечала пристрелочная станция и профессиональные военные, которые разрабатывали траектории запуска, просчитывая возможные отклонения и четко следовали предписаниям. Но однажды, по неведомым причинам, одна из торпед неожиданно изменила направление движения и оказалась на одном из городских пляжей Каспийска. К счастью, испугались лишь военные, горожане даже не заметили инцидента.
Пожар в мирное время нанес больше вреда, чем бомбардировки во время войны (цех №8, Каспийск).
Неоценимую помощь сотрудники цеха оказали стране во время Великой Отечественной войны. В те годы завод «Дагдизель» и его морской цех работали в три смены. За весь военный период из испытательного полигона Каспийска на фронт ушло 54% всех торпед, которые находились на вооружении советского ВМФ.
Естественно, немцы знали о существовании и завода, и пристрелочной станции среди вод Каспия, поэтому было вынесено решение об эвакуации основных цехов «Дагдизель» в Казахстан (где он и остался). А вот цех №8 на прежнем месте работал в усиленном режиме, хотя не раз предпринимались попытки нападения с воздуха, даже несмотря на то, что линия фронта до этой местности не дошла. Морской форт выстоял и, к счастью, не был ни уничтожен, ни захвачен (чего очень опасалось руководство страны).
Во время испытаний нового оружия был поврежден фундамент секретного объекта (цех №8, Каспийск).
Проблемы начались гораздо позже, когда парогазовые торпеды начали устаревать и уже не являлись настолько эффективным оружием, как прежде. Технический прогресс и новые разработки стали причиной того, что в 1966 г. остановился цех, а затем и испытательную лабораторию перенесли на Черное море. До 1976 г. морской форт усиленно охраняли, а затем вывезли все оборудование цеха и пристрелочной станции, а архив просто уничтожили.
В помещениях острова-сооружения не осталось ни окон, ни дверей – зияют одни дыры (цех №8, Каспийск).
С тех пор лишь ветер и морская стихия царствуют в заброшенном цеху, ведь подъем воды и мощный ледоход в Каспийском море спровоцировал разрушение фундамента. А если к этом прибавить и то, что некоторое время военные проводили здесь испытания экранопланов, на которых пристреливали пушки боевыми снарядами, чем повредили щиты из бревен, защищающие окна цеха.
Теперь во время сильных штормов волны беспрепятственно попадают в помещения цеха. Кроме того, была повреждена несущая конструкция вышки, из-за чего она наклонилась, а также один из снарядов спровоцировал пожар. Разбушевавшийся огонь уничтожил все, что осталось после эвакуации оборудования и посещений местных жителей, которые тащили из форта все, что могли.
Такую разруху оставили после себя не боевые действия, а невостребованность, халатность и время (цех №8, Каспийск).
Теперь цех №8 своими развалинами привлекает любителей острых ощущений (Каспийск).
С тех пор особенный памятник военных лет, который сыграл не последнюю роль в одержании Победы, все более разрушается, навевая тоску и сожаление. Лишь однажды «дагестанскому форту Боярд» могла улыбнуться удача, даже появилась надежда на возрождение. В середине 1980-х гг. один предприниматель хотел превратить цех №8 в развлекательный комплекс, где планировал открыть отель, ресторан и казино. Но не сложилось. Вездесущее КГБ «зарубило» спасительный проект, обосновывая это тем, что рядом расположена стоянка боевых кораблей погранслужбы.
Хотя рассматривался еще один кощунственный вариант. Нашлись люди, которые предлагали демонтировать секретный форт, но специалисты просчитали, что снос такого мощного объекта потребует заряд огромной мощности. И если взрыв произвести, то ударная волна снесет и часть Каспийска, и несколько прибрежных населенных пунктов. Вот и оставили эту затею до лучших времен, может найдется еще кто-нибудь с разумными предложениями преобразования легендарного объекта.
