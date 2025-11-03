Каспийский форт Боярд: почему на месте, где ковалась Победа, гуляет лишь ветер

В 1930-х гг. среди вод Каспийского моря появился секретный объект (цех №8, Каспийск).

Интригующий силуэт цеха №8 с высокой башней стал символом города и даже изображен на гербе Каспийска.

Мощный фундамент морского объекта создавали на берегу (цех №8, Каспийск). | Фото: welcomedagestan.ru.

42 метровая вышка была основным наблюдательным пунктом во время испытаний торпед в движении (цех №8, Каспийск).

Морской объект очень часто оказывается в эпицентре природной стихии (цех №8, Каспийск).

Пожар в мирное время нанес больше вреда, чем бомбардировки во время войны (цех №8, Каспийск).

Во время испытаний нового оружия был поврежден фундамент секретного объекта (цех №8, Каспийск).

В помещениях острова-сооружения не осталось ни окон, ни дверей – зияют одни дыры (цех №8, Каспийск).

Такую разруху оставили после себя не боевые действия, а невостребованность, халатность и время (цех №8, Каспийск).

Теперь цех №8 своими развалинами привлекает любителей острых ощущений (Каспийск).