Продукты, которые лучше не есть утром, и еда, которая отлично подойдёт для завтрака

Кофе, свежевыжатый сок, йогурты, ягоды, фрукты и помидоры, холодная газировка и бананы, цитрусовые и сдобные ароматные булочки – знакомые всем продукты, которые большинство привыкло есть на завтрак. Но как оказалось, то, что ранее считалось таким полезным, на деле лишь вредит нашему организму, вызывая головные боли, сонливость и недомогание. А почему? Да потому что…
Что не стоит есть на голодный желудок
1. Сдоба
Сдобные булочки. \ Фото: syl.ru.
Несмотря на то, что многие привыкли есть по утрам сдобные булочки, ссылаясь на то, что именно они способны заменить полноценный завтрак и насытить организм, диетологи заявили об обратном. Как оказалось, сдоба способна вызвать тяжесть в желудке и вздутие живота из-за чрезмерного газообразования. Поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют заменить привычные дрожжевые булочки на бездрожжевой хлеб и выпечку.
2. Сладкое
Сладости. \ Фото: incisozluk.com.tr.
Сладкоежки, предпочитающие на завтрак конфеты, шоколад, торты и печенье очень сильно рискуют здоровьем. По крайней мере, именно так утверждают специалисты в области правильного питания. Из-за сильного выброса инсулина в кровь, поджелудочная с самого утра не способна справится с такой нагрузкой, отсюда может развиться сахарный диабет.
3. Йогурт
Йогурт. \ Фото: samgurman.com.
Йогурт на голодный желудок – пустая трата времени и перевод продуктов. Такая еда не принесёт как такового вреда, но и пользы от неё тоже не будет. Соляная кислота, содержащаяся в желудке, уничтожает полезные бактерии, поэтому йогурты лучше всего есть после приёма пищи, это поможет сохранить и усвоить полезные вещества, содержащиеся в данном продукте.
4. Груши
Груши. \ Фото: attuale.ru.
Грубые волокна, которые содержатся в клетчатке груши, травмируют слизистую, если их есть на голодный желудок. Поэтому любителем груш лучше всего есть этот фрукт после основной еды или в коротких промежутках между приёмами пищи.
5. Помидоры
Помидоры. \ Фото: espanarusa.com.
Дубильная кислота, которая содержится в этих овощах, способна спровоцировать гастрит и даже язву. Так что, если вы любите есть натощак помидоры, лучше откажитесь от этой затеи.
6. Огурцы
Огурцы. \ Фото: botanichka.ru.
Огурцы, как и любые зелёные овощи на голодный желудок, способны вызвать изжогу и спровоцировать газообразование из-за обилия кислот, содержащихся в них.
7. Бананы
Бананы. \ Фото: takprosto.cc.
Богатые на Магний бананы хороши тем, что они благоприятно влияют на сердце. Но если их есть на голодный желудок, то полезное вещество начинает пагубно влиять на сердце, вызывая нагрузку. К тому же, съеденный натощак банан может спровоцировать головные боли и хроническую усталость, а также недомогание и вялость.
8. Специи и острая еда
Специи. \ Фото: podrobnosti.ua
Любите острую пищу и специи по утрам? Тогда пришло время отказаться от столь опасных для желудка блюд, которые, раздражая слизистую, провоцируют язву.
9. Холодные и газированные напитки
Холодные и газированные напитки. \ Фото: justdial.com.
Не стоит пить на голодный желудок холодные, а тем более газированные напитки. Они способны вызвать спазмы и, раздражая слизистую, травмируют её. Лучше всего выпить стакан тёплой (комнатной температуры) воды.
10. Цитрусовые
Цитрусовые. \ Фото: pinterest.com.
Цитрусовые богаты не только на различные витамины и микроэлементы, а и на кислоты, которые, раздражая слизистую, провоцируют гастрит, изжогу и язву. Поэтому диетологи настоятельно не рекомендует есть апельсины, мандарины и иже с ними на голодный желудок с утра пораньше.
Что нужно есть по утрам
1. Овсянка
Овсяная каша. \ Фото: healthclubfinder.org.
Нелюбимая многими овсянка – отличное блюдо для завтрака. Богатая клетчаткой, она не только защищает стенки желудка и слизистую, а и способствует снижению уровня холестерина в крови, ко всему прочему, овсяная каша улучшает пищеварение и нормализует работу пищеварительной системы.
2. Гречка
Гречневая каша. \ Фото: pro-grechku.com.
Гречневая каша – ещё один отличный вариант для завтрака. Богатая на витамины, железо и белки, она прекрасно насыщает организм полезными веществами.
3. Кукурузная каша
Кукурузная каша. \ Фото: receptisalatov.com.
Кукурузная каша – настоящая панацея от всех недугов. Она выводит токсины и соли тяжёлых металлов из организма, а также отлично насыщает организм, приводя микрофлору кишечника в норму.
4. Яйца
Яичница. \ Фото: straus.md.
Яйца славятся тем, что они отлично насыщают организм, не вызывая при этом как таковой тяжести. Поэтому сытость вам обеспечена на долгие часы.
5. Арбуз
Арбуз. \ Фото: vokrugsveta.ua.
Арбуз – ягода, которая содержит огромное количество жидкости, способной утолить любую жажду. А ликопин, находящийся в составе арбуза, благоприятно влияет на зрение и сердце.
6. Черника
Черника. \ Фото: delo.ua.
Черника на завтрак, добавленная в салат или каши, нормализует давление, регулирует и нормализует обмен веществ, а также способствует улучшению памяти.
7. Орехи
Орехи. \ Фото: pro-of.com.ua.
Масло, которое входит в состав орехов, благоприятно влияет на пищеварительный тракт. Помимо всего этого орехи понижают уровень кислотности в желудке, насыщают организм белками и витаминами, препятствуя язве и гастриту.
8. Мёд
Мёд. \ Фото: biz.censor.net.ua.
Съедая чайную ложечку мёда по утрам, вы не только получите заряд энергии, а и хорошее настроение на весь день. Ко всему прочему, мёд помогает проснуться и прийти организму в норму, нормализуя и стабилизируя мозговую деятельность и активность.
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