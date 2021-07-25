Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Возможно проще (и дешевле) купить новую терку чем мелкозернистую наждачку, которая не во всяком доме есть. И продаетс...Как вернуть терке...
  • Александр Мостовой
    До смайликов ещё были скобочки : ) Ну и в те времени файлов в 24 гигабайта с Интернета и не скачивали. Впрочем, в 200...15 знаковых вещей...
  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...

Продукты, которые лучше не есть утром, и еда, которая отлично подойдёт для завтрака


Продукты, которые лучше не есть утром, и еда, которая отлично подойдёт для завтрака

Кофе, свежевыжатый сок, йогурты, ягоды, фрукты и помидоры, холодная газировка и бананы, цитрусовые и сдобные ароматные булочки – знакомые всем продукты, которые большинство привыкло есть на завтрак. Но как оказалось, то, что ранее считалось таким полезным, на деле лишь вредит нашему организму, вызывая головные боли, сонливость и недомогание. А почему? Да потому что…

Что не стоит есть на голодный желудок


 

1. Сдоба


Сдобные булочки. \ Фото: syl.ru.

Сдобные булочки. \ Фото: syl.ru.

 

Несмотря на то, что многие привыкли есть по утрам сдобные булочки, ссылаясь на то, что именно они способны заменить полноценный завтрак и насытить организм, диетологи заявили об обратном. Как оказалось, сдоба способна вызвать тяжесть в желудке и вздутие живота из-за чрезмерного газообразования. Поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют заменить привычные дрожжевые булочки на бездрожжевой хлеб и выпечку.

2. Сладкое


Сладости. \ Фото: incisozluk.com.tr.

Сладости. \ Фото: incisozluk.com.tr.

 

Сладкоежки, предпочитающие на завтрак конфеты, шоколад, торты и печенье очень сильно рискуют здоровьем. По крайней мере, именно так утверждают специалисты в области правильного питания. Из-за сильного выброса инсулина в кровь, поджелудочная с самого утра не способна справится с такой нагрузкой, отсюда может развиться сахарный диабет.

3. Йогурт


Йогурт. \ Фото: samgurman.com.

Йогурт. \ Фото: samgurman.com.

 

Йогурт на голодный желудок – пустая трата времени и перевод продуктов. Такая еда не принесёт как такового вреда, но и пользы от неё тоже не будет. Соляная кислота, содержащаяся в желудке, уничтожает полезные бактерии, поэтому йогурты лучше всего есть после приёма пищи, это поможет сохранить и усвоить полезные вещества, содержащиеся в данном продукте.

4. Груши


Груши. \ Фото: attuale.ru.

Груши. \ Фото: attuale.ru.

 

Грубые волокна, которые содержатся в клетчатке груши, травмируют слизистую, если их есть на голодный желудок. Поэтому любителем груш лучше всего есть этот фрукт после основной еды или в коротких промежутках между приёмами пищи.

5. Помидоры


Помидоры. \ Фото: espanarusa.com.

Помидоры. \ Фото: espanarusa.com.

 

Дубильная кислота, которая содержится в этих овощах, способна спровоцировать гастрит и даже язву. Так что, если вы любите есть натощак помидоры, лучше откажитесь от этой затеи.

6. Огурцы


Огурцы. \ Фото: botanichka.ru.

Огурцы. \ Фото: botanichka.ru.

 

Огурцы, как и любые зелёные овощи на голодный желудок, способны вызвать изжогу и спровоцировать газообразование из-за обилия кислот, содержащихся в них.

7. Бананы


Бананы. \ Фото: takprosto.cc.

Бананы. \ Фото: takprosto.cc.

 

Богатые на Магний бананы хороши тем, что они благоприятно влияют на сердце. Но если их есть на голодный желудок, то полезное вещество начинает пагубно влиять на сердце, вызывая нагрузку. К тому же, съеденный натощак банан может спровоцировать головные боли и хроническую усталость, а также недомогание и вялость.

8. Специи и острая еда


Специи. \ Фото: podrobnosti.ua

Специи. \ Фото: podrobnosti.ua

 

Любите острую пищу и специи по утрам? Тогда пришло время отказаться от столь опасных для желудка блюд, которые, раздражая слизистую, провоцируют язву.

9. Холодные и газированные напитки


Холодные и газированные напитки. \ Фото: justdial.com.

Холодные и газированные напитки. \ Фото: justdial.com.

 

Не стоит пить на голодный желудок холодные, а тем более газированные напитки. Они способны вызвать спазмы и, раздражая слизистую, травмируют её. Лучше всего выпить стакан тёплой (комнатной температуры) воды.

10. Цитрусовые


Цитрусовые. \ Фото: pinterest.com.

Цитрусовые. \ Фото: pinterest.com.

 

Цитрусовые богаты не только на различные витамины и микроэлементы, а и на кислоты, которые, раздражая слизистую, провоцируют гастрит, изжогу и язву. Поэтому диетологи настоятельно не рекомендует есть апельсины, мандарины и иже с ними на голодный желудок с утра пораньше.

 

Что нужно есть по утрам


 

1. Овсянка


Овсяная каша. \ Фото: healthclubfinder.org.

Овсяная каша. \ Фото: healthclubfinder.org.

 

Нелюбимая многими овсянка – отличное блюдо для завтрака. Богатая клетчаткой, она не только защищает стенки желудка и слизистую, а и способствует снижению уровня холестерина в крови, ко всему прочему, овсяная каша улучшает пищеварение и нормализует работу пищеварительной системы.

2. Гречка


Гречневая каша. \ Фото: pro-grechku.com.

Гречневая каша. \ Фото: pro-grechku.com.

 

Гречневая каша – ещё один отличный вариант для завтрака. Богатая на витамины, железо и белки, она прекрасно насыщает организм полезными веществами.

3. Кукурузная каша


Кукурузная каша. \ Фото: receptisalatov.com.

Кукурузная каша. \ Фото: receptisalatov.com.

 

Кукурузная каша – настоящая панацея от всех недугов. Она выводит токсины и соли тяжёлых металлов из организма, а также отлично насыщает организм, приводя микрофлору кишечника в норму.

4. Яйца


Яичница. \ Фото: straus.md.

Яичница. \ Фото: straus.md.

 

Яйца славятся тем, что они отлично насыщают организм, не вызывая при этом как таковой тяжести. Поэтому сытость вам обеспечена на долгие часы.

5. Арбуз


Арбуз. \ Фото: vokrugsveta.ua.

Арбуз. \ Фото: vokrugsveta.ua.

 

Арбуз – ягода, которая содержит огромное количество жидкости, способной утолить любую жажду. А ликопин, находящийся в составе арбуза, благоприятно влияет на зрение и сердце.

6. Черника


Черника. \ Фото: delo.ua.

Черника. \ Фото: delo.ua.

 

Черника на завтрак, добавленная в салат или каши, нормализует давление, регулирует и нормализует обмен веществ, а также способствует улучшению памяти.

7. Орехи


Орехи. \ Фото: pro-of.com.ua.

Орехи. \ Фото: pro-of.com.ua.

 

Масло, которое входит в состав орехов, благоприятно влияет на пищеварительный тракт. Помимо всего этого орехи понижают уровень кислотности в желудке, насыщают организм белками и витаминами, препятствуя язве и гастриту.

8. Мёд


Мёд. \ Фото: biz.censor.net.ua.

Мёд. \ Фото: biz.censor.net.ua.

 

Съедая чайную ложечку мёда по утрам, вы не только получите заряд энергии, а и хорошее настроение на весь день. Ко всему прочему, мёд помогает проснуться и прийти организму в норму, нормализуя и стабилизируя мозговую деятельность и активность.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Продукты, которые лучше не есть утром, и еда, которая отлично подойдёт для завтрака

И не забудьте:
Продукты, которые лучше не есть утром, и еда, которая отлично подойдёт для завтракаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх