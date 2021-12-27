12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

Кто не любит путешествовать? Это одно из самых любимых занятий многих людей, но иногда аэропорт может стать худшим опытом и омрачить всю поездку. Сегодня вы узнаете хитрости, о которых не знали даже самые заядлые путешественники.







Если вы воспользуетесь одним из таких автоматизированных киосков, как Global Entry, то вам не придется проходить паспортный контроль и стоять в длинных очередях







Летайте ночными рейсами, так сэкономите время, деньги и избежите большого скопления людей







Вам разрешено проносить на борт самолета свой алкоголь, но его объем не должен превышать 100 мл, и он должен быть упакован в пакет на застежке размером 20 x 20 см







Очередь справа всегда длиннее — большинство людей правши и поворачивают направо. Выберите очередь слева, и вы увидите — там меньше народу.







Всегда имейте при себе пустую пластиковую бутылку. Продукты и напитки стоят дорого в аэропорту, но вы всегда сможете бесплатно наполнить бутылку питьевой водой.







Благодаря таким сайтам, как Seat Guru, можно узнать, какое место в конкретном самолете лучше выбрать.







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Если вы боитесь турбулентности, то выбирайте утренние рейсы. Факторы, которые вызывают турбулентность, как правило, имеют место быть во второй половине дня.

Если вы собираетесь оставить машину на парковке перед отлетом, то убедитесь, что она дешевле той, что есть у аэропортаЕсли вы путешествуете с детьми, то некоторые аэропорты располагают семейными зонами отдыха, где мама с папой могут расслабиться, пока ребенок играет.Когда оставляете машину на парковке, сфотографируйте номер парковочного места, так вам будет легче найти его после отпускаЕсли вес вашего багажа чуть превышает норму, то вытащите из него самую тяжелую одежду и наденьте на себя. Возможно, вам будет жарко, но зато не придется платить за превышение лимита.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)