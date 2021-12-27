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12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

Кто не любит путешествовать? Это одно из самых любимых занятий многих людей, но иногда аэропорт может стать худшим опытом и омрачить всю поездку. Сегодня вы узнаете хитрости, о которых не знали даже самые заядлые путешественники.

12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

Если вы воспользуетесь одним из таких автоматизированных киосков, как Global Entry, то вам не придется проходить паспортный контроль и стоять в длинных очередях

12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

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12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

Вам разрешено проносить на борт самолета свой алкоголь, но его объем не должен превышать 100 мл, и он должен быть упакован в пакет на застежке размером 20 x 20 см

12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

Очередь справа всегда длиннее — большинство людей правши и поворачивают направо. Выберите очередь слева, и вы увидите — там меньше народу.

12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

Всегда имейте при себе пустую пластиковую бутылку. Продукты и напитки стоят дорого в аэропорту, но вы всегда сможете бесплатно наполнить бутылку питьевой водой.

12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

Благодаря таким сайтам, как Seat Guru, можно узнать, какое место в конкретном самолете лучше выбрать.

12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

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12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

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12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

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12 аэропортных хитростей, о которых вы не знали

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