Почему цыпленок табака получил такое странное название

Многим из нас известно блюдо под названием «цыпленок табака». Однако при чем тут табак? Существует предположение, что такое название блюда дает намек на специфику его аромата. Но на самом деле это миф, не имеющий ничего подобного с реальной историей возникновения цыпленка табака.
Как появилось название блюда
Секрет первоначального названия блюда крылся в посуде, применяемой для его приготовления/Фото:mangal52.ru
Первыми так вкусно готовить цыпленка начали грузины. Однако особый способ приготовления нового блюда предполагал применение специальной чугунной сковороды, называемой «тапа». От классической, привычной нам сковороды эту посуду отличает наличие утяжеленной крышки. Последняя плотно прижимает тушу цыпленка в процессе приготовления, что позволяет получить блюдо с очень красивой и вкусной румяной корочкой. В самой Грузии эту сковороду называют «цицили тапака».
Однако остается открытым вопрос: почему блюдо называется цыпленок табака, а не тапака? Здесь сыграла большую роль популярность этого кулинарного творения в России. Именно у нас блюдо начали называть «цыпленок табака», поскольку выговаривать такое название было легче, чем «цыпленок тапака». В конце концов, что такое табак, знают все, а значение слова «тапак» известно далеко не каждому.
В силу этих незамысловатых причин название «цыпленок тапака» вытеснило более удобопроизносимое и понятное наименование, которым мы обозначаем это вкусное грузинское блюдо по сей день. Сегодня в любом ресторанном меню и в кулинарных книгах неизменно употребляется одно название – «цыпленок табака».
Как готовится грузинское блюдо
Ароматные пряности и специи, а также жарка под прессом являются обязательными условиями приготовления блюда/Фото:easywaylife.ru
Чтобы понять чем «зацепил» цыпленок табака население СССР и постсоветской России, следует ознакомиться с рецептом данного кулинарного творения. Курицу или цыпленка жарят, предварительно посыпав различными пряностями и специями, среди которых обязательно должны использоваться чеснок и перец. Процесс приготовления ароматной тушки предполагает ее прессование до хруста костей цыпленка, благодаря чему блюдо приобретает плоскую форму. Интересно то, что тушку укладывают под прессом еще до жарки.
Блюдо удобно готовить не только в хорошо оборудованной кухне, но и на природе, жаря цыпленка над костром. В этом случае на огонь ровно укладывается лист металла. Следует отметить, что приготовленный таким образом цыпленок табака получается очень вкусным. Обязательно попробуйте!
