Почему цыпленок табака получил такое странное название

Цыпленок табака или тапака - как бы то ни было, но блюдо это очень вкусное/Фото:

vkusno-gotovit.ru

Как появилось название блюда

Секрет первоначального названия блюда крылся в посуде, применяемой для его приготовления/Фото:mangal52.ru

Как готовится грузинское блюдо

Ароматные пряности и специи, а также жарка под прессом являются обязательными условиями приготовления блюда/Фото:easywaylife.ru