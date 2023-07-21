Диггеры обнаружили секретные комнаты за заброшенными канализационными люками

Секретные комнаты современных подземелий.

Инсталляция Borderlife. Кухня.

«Заходите к нам на огонек...»

Сотни людей в страхе и нищете живут в бухарестской канализации.

Инсталляция Borderlife. Гостиная.

Возможно там пару позабытых и заброшенных комнат? Проверим...

Инсталляция Borderlife. Ванная комната.

Главное помнить для чего предназначена канализация.