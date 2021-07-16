Палочки (не)крабовые: из чего делают популярный полуфабрикат

Первые крабовые палочки начали делать в Японии в XX веке, после того как у берегов страны начала быстро и существенно сокращаться популяция крабов. Расставаться с любимым морепродуктом местные жители никак не хотели. Чтобы не платить за лакомство втридорога, пищевая промышленность страны восходящего солнца нашла изящный выход из проблемы – сделать полуфабрикат.
Крабовые палочки - не из крабов. /Фото: euroteka.com.ua.
Бесполезную дискуссию о пользе или вреде крабовых палочек (как и любых других полуфабрикатов) оставим для других. Сегодня же речь пойдет непосредственно о том, из чего делают крабовые палочки. Многие наверняка наслышаны о том, что несмотря на свое название, крабовые палочки сделаны далеко не из крабового мяса. Крабовые палочки лишь имитируют его. Именно это и делает их такими доступными. Данная идея впервые пришла в голову японским промышленникам.
Содержат много разных добавок. /Фото: moneyandyou.ru.
Готовятся крабовые палочки достаточно просто. В основе крабовых палочек лежит мясо рыбы, которые измельчается, избавляется от всей ненужной влаги, наполняется всевозможными добавками, а после этого фасуется и отправляется в специальную морозильную камеру. Само собой, «прогресс» не стоит на месте. Пищевая промышленность была заинтересована в заработке больших сумм денег при меньших затратах на производство. Именно поэтому постепенно стала снижаться и доля рыбьего мяса в крабовых палочках. А вот добавок становилось все больше.
Интересный факт: принцип «раньше было лучше» полностью подходит для крабовых палочек. В первое десятилетие в них было более 50% рыбьего мяса. Сегодня процент рыбы в крабовых палочках находится около 25% от массы продукта.
В основе фарш из минтая и окуня. /Фото: maiso.ru.
Чему же мы, простые потребители, обязаны сказать «спасибо» за то, чтобы почувствовать во рту вкус, действительно очень похожий на вкус мяса краба? В основе крабовых палочек лежит сурими – рыбный фарш, который создается из самых дешевых сортов рыба. В первую очередь это минтай и окунь. Далее для приготовления нужен яичный порошок, который используется для повышения уровня белка в продукте. Для сохранения формы палочек применяется такая не очень-то полезная штука, как крахмал.
Помимо этого, в крабовых палочках есть каррагинан – вещество для увеличения массы продукта. Оно позволяет сокращать себестоимость палочек. Делают его из морских водорослей, которые обладают антиоксидантными свойствами. Далее следуют пищевые добавки Е420, 171 и 450, усилитель вкуса глутамат натрия, растительное масло, а также пищевые красители и амортизаторы.
Любят все. /Фото: sheriff.md.
Интересный факт: добавки Е420 171 и 450 запрещены в ряде стран Европы, так как могут стать причиной аллергической реакции. Глутамат натрия также обладает не самой лучшей славой, однако его воздействие на организм человека все еще является предметом дискуссии.
Вот, собственно, и все из чего состоят «крабовые» палочки. Убедиться в этом может каждый самостоятельно, просто взяв пачку в руки и прочитав состав.
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