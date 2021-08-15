Преимущества электросушилки для белья в квартире

Проблема сушки белья становится особенно острой в период межсезонья, когда на улице уже холодно, а отопление еще не включили. Данный вопрос сохраняет актуальность на протяжении всего для жителей малогабаритных квартир, без балкона и лоджии. В этом случае эффективным решением станет раскладная электросушилка для белья. Легкая конструкция из металла и пластика поможет высушить мокрое белье всего за несколько часов!

Почему стоит приобрести электросушилку для белья

Многие пользователи успели убедиться, насколько легко пользоваться раскладной электросушилкой для белья. Конструкция из металла и пластика собирается и разбирается всего в несколько движений, поэтому ее можно устанавливать по необходимости и сразу убирать. В сложенном состоянии элементы занимают минимум пространства, их можно хранить за шкафом, под кроватью.

Среди прочих преимуществ раскладной электросушилки для белья можно назвать:

минимальное потребление энергии. В процессе нагрева устройство не дает сильной нагрузки на сеть, поэтому параллельно можно пользоваться и другой техникой;

безопасную температуру до 40-50 градусов. При случайном прикосновении нет риска обжечься или травмироваться, при этом нагрев происходит равномерно, белье высыхает быстро;

хорошую вместительность. Несмотря на достаточно компактные габариты, сушилка способна вместить и выдержать около 15 кг мокрого белья. Такое количество не всегда удается поместить на балконе!

Поверхности из металла и пластика не накапливают влагу, что исключает развитие грибка плесени прочей патогенной флоры.

Раскладная электросушилка из металла и пластика

Не беда, если в квартире нет балкона. Достаточно приобрести раскладную электросушилку для белья, чтобы раз и навсегда решить проблему. Конструкции из пластика и металла обладают большим рабочим ресурсом, поэтому устройство гарантированно прослужит много лет. Сушите белье быстро и без лишних хлопот. Отличный вариант для семей с маленькими детьми. Выбирайте товары проверенных производителей, которые сделают жизнь более комфортной и счастливой!