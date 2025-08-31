«Миротворец»: что представляет из себя самый известный дом хиппи на колесах

В Европе, в том числе и в России, кемпер – это не самый популярный вид автомобильного транспорта. Совершенно иначе дела обстоят с домами на колесах за океаном в США. Там они пользуются стабильно высоким спросом. Казалось бы, что может быть особенного к кемпере? В большинстве случаев – ничего. Другое дело, если речь заходит о таком транспортном средстве как «Миротворец».
Большой и красивый. |Фото: pro-dachnikov.com.
Как правило, дом на колесах – это переоборудованный автобус, переоборудованный фургон или жилой модуль, поставленный на пикап или грузовик. Так вот «Миротворец» не такой. Построен уникальный дом на колесах был группой современных хиппи, которая называет себя «Двенадцать племен». Ребята эти откровенно странные, хотя слово «секта» применительно к ним все-таки прозвучало бы неуместно. Хотя бы потому, что ни в чем противоправном эти бойкие пенсионеры (по большей части) замечены не были.
Внутри все отделано деревом. |Фото: 123ru.net.
За основу «Миротворца» было взято два некогда популярных американских автобуса. Первый – это Scenicruiser GMC 1955 года выпуска. Второй – это General American Aerocoach 1949 года выпуска. В качестве основы для дома на колесах используется именно первый автобус. Второй по большей части был донором тех или иных запчастей, узлов, агрегатов и компонентов. На самом деле автобус-дом, созданный в 2005 году – это своего рода «ремейк» оригинального «Миротворца». Версия 2.0. Все дело в том, что первый настоящий «Миротворец» увидел свет еще в 1987 году и к сегодняшнему дню уже давно успел отправиться в утиль.
Используется не для развлечения. |Фото: vwvortex.com.
При этом важно отметить, что визуально оба дома на колесах ничем не отличаются. С другой стороны, качество конструкции и отделки в кемпере 2005 года поднялось в разы. Внутри «Миротворец» почти полностью отделан деревом: вишней, ясенем, красным деревом. Потолки в автобусы очень высокие, вдобавок ко всему крыша выполнена «лесенкой». Под потолком имеется множество полок и стеллажей для поклажи. В задней части салона есть кухня и небольшая ванная комната с душем.
Красивый домик. ¦Фото: ya.ru.
Первое публичное выступление дома на колесах состоялось в 2007 году. Что любопытно, используется роскошный кемпер в первую очередь не для досуга членов «Двенадцати племен», а для гуманитарной деятельности. Члены организации нередко посещают разнообразные общественные мероприятия, где «Миротворец» становится передвижным бесплатным медицинским пунктом. Таким образом современный автобус-дом продолжает добрую традицию начатую хиппи еще во второй половине 1970-х годов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии