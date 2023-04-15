Какие продукты можно хранить много месяцев, а какие лучше съесть сразу, чтобы не испортились

1. Сгущенное молоко

Сгущенное молоко хранится 12 месяцев. / Фото: drive2.ru

2. Рыбные консервы

Рыбные консервы хранятся не более двух лет. / Фото: m.realnoevremya.ru

3. Тушенка

Тушенка хранится до четырех лет. / Фото: liveinternet.ru

4. Пшено и манная крупа

Пшено хранится до 6 месяцев, манка - до 10

5. Гречка, рис, перловка

Крупы могут храниться полтора года

6. Горох

Горох хранится 24 месяца. / Фото: spasibovsem.ru

7. Макароны

Макароны из твердых сортов пшеницы хранятся 4 года. / Фото: dacha-sad.ru

12. Сахар и соль

Сахар и соль должны храниться в сухом, темном месте. / Фото: misanec.ru

13. Сырокопченая колбаса

Сырокопченую колбасу можно хранить три месяца. / Фото: agrosmak.ua

14. Мясо и рыба

Мясо и рыбу нужно хранить в морозилке

15. Масло

Сливочное масло нужно хранить в морозилке, а подсолнечное - в темном месте

16. Чай и кофе

Срок хранение может варьироваться от 12 до 36 месяцев