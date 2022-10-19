Что больше всего женщин раздражает в мужчинах

Представьте себя на месте женщины, которая говорит с коллегой-мужчиной на какую-то злободневную тему, и внезапно разговор превращается в лекцию, которую он начинает ей читать.







Откинувшись в кресле, он инструктирует ее по поводу того, что ей и так хорошо известно. Или же другая ситуация – он и она вовлечены в политическую дискуссию, в ходе которой поднимается вопрос о здравоохранении. Зная конкретные факты и цифры, она чувствует, что прекрасно ориентируется в этом вопросе. Однако, прежде чем она что-либо успеет сказать, ее собеседник начинает объяснять ей на пальцах простые истины. Он даже не пытается оценить ее уровень знаний, а переходит сразу к чтению лекции.



Мужчины привыкли, что женщины не особенно разбираются в политике или «расчетах», им кажется, что в вопросах здравоохранения под силу разобраться только им – настоящим знатокам ситуации в стране. Тем не менее, есть «общие» темы, где женщина тоже могла бы поделиться своими, возможно, даже уникальными идеями и знаниями. Но мужчины упрямо считают, что женщин надо инструктировать по всем вопросам. Например, один мужчина учил свою знакомую, как правильно произнести ее собственное имя, потому что он считал, что она делает это неправильно.

В другом случае женщина, которая 14 лет проработала на ипподроме и знала все о скачках, рассказала, что ее клиенты-мужчины часто пытались объяснить, как надо делать ставки.Такой тип поведения, когда мужчина снисходительно «просвещает» женщину в тех вопросах, в которых, как он полагает, она ничего не смыслит, вовсе не нов. И мужчин даже не останавливает то, что на самом деле их собственное знание предмета может быть далеко не полным. А допустить возможность, что женщина знает больше о предмете, нет – это немыслимо.Чтобы не сталкиваться с таким отношением, женщинам лучше не задавать вопросы своему собеседнику-мужчине, а найти нужную информацию в Интернете или в учебном пособии.Только не надо ничего писать в комментариях по данному вопросу, т. к. опять можно нарваться на пользователей-мужчин, которые опять же считают, что вы в этом ничего не смыслите.Такие мужчины чрезмерно уверены в своих способностях (как же они разбираются в технике) и думают, что женщины менее осведомлены и поэтому нуждаются в их руководстве. Но что даже хуже, если женщине удается преодолеть оскорбление, нанесенное таким поведением, и доказать свою состоятельность, они подвергаются еще худшему оскорблению (это у нее предменструальный синдром).Похоже, такие мужчины полагают, что они превосходят женщин во всем. Конечно, мужчина может «поучать» и другого мужчину, не только женщину. Только для мужчины, которого «учат жизни», не составит труда противостоять своему «всезнающему» собеседнику.А что делать женщине в таком случае? Самое главное – научиться распознавать такое отношение и не думать, что вы не знаете, о чем говорите, когда, на самом деле, вы чувствуете, что достаточно компетентны. Вместо того, чтобы сомневаться в себе и своих способностях, вы можете просто сказать себе, что проблема не в вас, а в специфическом поведении мужчины. Не отступайте, верьте в себя и таким образом докажите, что вы не нуждаетесь в «поучениях».В отношениях с людьми важно демонстрировать уважение к их убеждениям, мироощущению — в данном случае – к знаниям, которыми в той или иной степени обладает каждый человек. И такое уважение должно быть обоюдным.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)