10 «этикетных» лайфхаков, которые не дадут упасть в грязь лицом в ресторане

Пожалуй, каждый из нас, хотя бы один раз в жизни побывал в хорошем ресторане. А немалая доля удачного времяпрепровождения там зависит от, как ни странно, знания манер поведения. Ведь тот, кто не знает всех тонкостей этой формы этикета, боясь сделать что-нибудь не так, может провести в напряжении весь вечер.
1. Важность тканевой салфетки
Салфеткой в ресторане пренебрегать не стоит. /Фото: mblx.ru
Некоторые посетители ресторанов игнорируют тканевые салфетки. И напрасно, ведь они нужны не только для красивой сервировки, но и чтобы защитить одежду от упавшей еды. Кстати, предназначение тканевой салфетки только в том, чтобы покрыть ею колени – заправлять ее за воротник не стоит, это будет считаться признаком дурного тона. Если еда все-таки упала, и салфетка испачкалась, официант заменит её на чистую. В случае окончания трапезы, или если вам необходимо выйти из-за стола, ткань снимается с колен, сворачивается и оставляется слева от тарелки. А вот в саму тарелку класть ее не нужно, даже если последняя чистая.
2. О тарелке и столовых приборах
Двигать тарелку во время еды не нужно. /Фото: icycanada.com
Тарелку с блюдом неэтично передвигать по столу или поворачивать - она должна оставаться во время трапезы в неподвижно. Если же возникает необходимость придвинуть к себе какую-то еду, то следует переместить столовыми приборами само блюдо.
Упавшую вилку подберет официант. /Фото: bavly-tat.ru
А вот если сдвинулся столовый прибор, причем так, что упал на пол, не спешите наклоняться и его поднимать – это работа официантов: они и упавшую вилку или нож заберут, и чистые на замену принесут.
3. Правильно садимся и встаем из-за стола
Этикет научит, когда нужно опуститься на стул. /Фото: vesenniy.com
Далеко не каждый знает, что и садиться и вставать из-за стола нужно по правилам. Так, этикет гласит, что женщина, которой помогает сесть мужчина, пододвигая к ней стул, должна начать на него опускаться только тогда, когда последний коснется ее ног. Кроме того, не нужно разваливаться на стуле – лучше сидеть ближе к краю – так сохраняется равновесие, легче держать осанку, да и к столу находишься попросту ближе.
Сидеть правильно за столом не так то просто. /Фото: passion.ru
Вставать из-за стола тоже нужно правильно: не нужно перемещать руки к стулу, а отодвигать его от себя нужно своим телом, а запястья при этом должны оставаться на уровне стола. Когда вы встали из-за стола, но собираетесь за него вернуться, стул задвигать под стол не нужно.
4. Если заказали салаты
Салат едят только одним прибором. /Фото: flickr.com
Салаты заказываются довольно часто, однако они, как ни странно, могут оказаться довольно коварными в плане соблюдения правил поведения за столом. Так, например, иногда их подают не только с вилкой, но и ножом, однако последний лучше не использовать – для салата используется один прибор.
Если в салате много зелени - есть риск оконфузиться. /Фото: pinterest.de
Другое правило связано, скорее, с тем, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, однако именно салаты обычно являются ее источником. Все дело в том ,что в них бывает довольно много зелени – такие блюда лучше обходить стороной, чтобы потом не сидеть перед гостями з укропом, застрявшим между зубов. А если конфуз все-таки случился, то для удаления застрявшей еды лучше уйти в уборную, а не проделывать эти операции прямо за столом.
5. Обращение с горячими блюдами и напитками
Слишком горячо? Лучше просто подождать. /Фото: elims.org.ua
Если мы едим дома горячее блюдо, то зачастую остужаем его, попросту подув на него. А вот в ресторане подобные ритуалы посчитают признаком дурного тона. Во время трапезы в общественном месте, чтобы не попасть впросак, лучше подождать, пока еда самостоятельно немного остынет, и тогда начать спокойно её есть.
Чтобы не обжечься чаем - лучше использовать ложку. /Фото: newsler.ru
Примерно так же нужно обращаться со слишком горячими напитками: на них не только не следует дуть, но и отпивать непосредственно из чашки сразу не рекомендуется. Вначале стоит попробовать чай или кофе ложкой, проверяя температуру – таким обрзазом, уменьшается риск обжечься и не сделать из-за этого резких и неосторожных движений, не дай бог, пролив кипяток на себя.
6. Приборы, используемые для разных блюд
Для стейка - и вилка, и нож. /Фото: zagranitsa.com
Есть такие блюда, к которым подаются особые приборы. Но вот даже в стандартных вилкой с ножом можно запутаться, если не знать точно, какие блюда чем нужно есть. Так, например, для цельных мясных блюд – например, стейка, сыров твердых сортов, а также крупных овощей используется и вилка, и нож. А вот остальные блюда достаточно употреблять одной вилкой.
Устрицы фактически не едят, а пьют. /Фото: reston.ua
А вот устрицы едят, по сути, без использования столовых приборов, несмотря на то, что к ним тоже подается вилка – ее можно использовать только для того, чтобы отделить мякоть от раковины. Затем содержимое выпивают как из блюдца, а после пустую раковину оставляют на тарелке в перевернутом виде.
Если такие ложки встречаются в ресторанах - надо уметь ими пользоваться. /Фото: vm.ru
Есть и специальная ложка для употребления мёда: правда, встретишь ее не во всех ресторанах. Но вот там, где она есть, стоит ею воспользоваться правильно: так, сначала ложку опускают в мед и проворачивают, после чего ее вытаскивают, продолжая при этом вращать, и подносят непосредственно к чашке или тарелке. Трясти ложкой недопустимо – так и запачкаться можно, и выставить себя невежей.
7. О блюдах, которые нужно есть аккуратно
Кексы и всякие сыпучие блюда могут привести к конфузу. /Фото: sobaka.ru
Особую осторожность следует соблюдать в тот момент, когда Вы едите кексы, печенье и другие подобные десерты, изобилующие крошками. Их берут руками и аккуратно надкусывают. А вот от бутербродов и бургеров в ресторане лучше вообще отказаться – аккуратно их съесть попросту не получится.
8. Выбор кофе в зависимости от времени суток
Утром один кофе, вечером - другой. /Фото: wp.com
В столовый этикет из Италии пришли правила употребления различных видов кофе в зависимости от времени суток. Все дело в том, что итальянцы считают блюда и напитка с содержанием молока более тяжелым, а потом стараются употреблять их до обеда. Оттого и появилось правило: капучино – отличный выбор для утреннего напитка, а для второй половины дня лучше оставить американо или эспрессо.
9. Особенности ведения беседы в ресторане
Беседы в ресторане тоже следует вести этично. /Фото: potokmedia.ru
Часто в рестораны и кафе приходят не только для того, чтобы поесть, но и для общения с друзьями, близкими или партнерами по бизнесу. Такие встречи также «регламентируются» правилами столового этикета. Так, например, признаком дурного тона будет считаться замечание собеседнику, на которое он не сможет сразу среагировать. А вот если он испачкался, у него расстегнулась пуговица или застрял кусочек пищи в зубах – об этом стоит оповестить сразу, но так, чтобы это было максимально незаметно для окружающих, например, жестом.
Недопустимая ситуация за столом. /Фото: townsquare.media
Все разговоры в ресторанах ведутся спокойным голосом, и не очень громко, чтобы не мешать другим посетителям. Нецензурные слова во время беседы недопустимы. Еще одним запретом является разговор по телефону прямо за столом, тем более громким голосом – это грубейшее проявления неуважения, как к другим посетителям заведения, так и к Вашим собеседникам. Поэтому если нет возможности проигнорировать звонок, то для разговора придется выйти из-за стола.
10. Общение с официантами
Общение с официантом имеет свои особенности. /Фото: fsrmagazine.com
Официант не только подает блюда и приносит счет, но и делает Ваше времяпрепровождение в ресторане максимально комфортным. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы спросить у него, как правильно есть то или иное блюдо, и из чего оно состоит. Также, если официант стоит рядом, то именно он должен передать Вам соль, перец или хлеб – не стоит просить об этом своего спутника.
Официанта не нужно звать криком на весь зал. /Фото: cheatsheet.com
Если официанта нужно подозвать к столику, недопустимо использовать для этого громкие возгласы и, тем более, постукивание ножа или вилки о бокал или тарелку. Достаточно взмахнуть рукой, чтобы человек вас заметил, либо, встретившись с ним взглядом, кивнуть. Персонал также может помочь в оплате счета, если Вас несколько человек, а платить будет каждый за себя. Нужно просто предупредить официанта об этом, и он правильно сформирует чек.
Чтобы не обидеть официанта - оставляйте чаевые правильно. /Фото: bigpicture.ru
Как бы это удивительно не звучало, но существуют и правила, которые объясняют, как правильно оставлять чаевые. Так, например, их ни в коем случае нельзя давать официанту прямо в руку – это считается признаком дурного тона, а в некоторых странах и вовсе - оскорблением ресторанного персонала. Размер чаевых обычно определяет клиент, однако есть и усредненная сумма - как правило, она составляет десятую часть от счета.
