Согревающие рецепты с тыквой для тех, кто уже не знает, куда ее девать

Все мы любим осенью есть тыкву, но возникает одна проблема: она обычно большая, и потом ее остается слишком много. Выбрасывать жалко, да и не нужно — предлагаем десять разнообразных блюд из тыквы, которые помогут вам по-новому взглянуть на этот продукт.
Нежная паста «Альфредо» с мускатной тыквой
Ингредиенты (на 6 порций):
4 полоски копченого бекона
2 столовые ложки сливочного масла
340 г мелко нарезанного красного лука
1 зубчик чеснока
1 кг мускатной тыквы, нарезанной кубиками
240 мл слабосоленого куриного бульона
1,5 столовые ложки нарубленного свежего шалфея
1,5 столовые ложки нарубленного свежего тимьяна
240 мл молока жирностью 2%
соль по вкусу
900 г пасты без глютена
Способ приготовления:
Положите на большую разогретую сковороду сливочное масло и красный лук. Обжарьте до мягкого состояния примерно 1-2 минуты. Затем добавьте чеснок, обжарьте полминуты, помешайте и добавьте мускатную тыкву, куриный бульон, шалфей и тимьян. Хорошо перемешайте и накройте крышкой. Тушите до тех пор, пока тыква не станет мягкой, около 8-10 минут. Когда тыква размягчится, положите ее в кухонный комбайн или блендер и туда же добавьте молоко и соль по вкусу. Пробейте до однородной массы.
Одновременно разогрейте маленькую сковороду до средней температуры, добавьте нарезанный бекон и обжарьте, пока он не станет хрустящим, около 4-5 минут. Когда бекон будет готов, выложите его на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир.
Доведите до кипения большую кастрюлю воды. Добавьте пасту без глютена и варите ее в соответствии с рекомендациями на упаковке (6-8 минут). Старайтесь не переварить ее. Слейте пасту и добавьте к ней тыквенный соус. Аккуратно смешайте и посыпьте хрустящим беконом, после чего подавайте на стол.
Мускатная тыква фри
Ингредиенты (на 2 порции):
1 мускатная тыква
1 столовая ложка оливкового масла
крупная морская соль
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Очистите и разрежьте тыкву пополам вдоль. Выньте ложкой семена и нарежьте каждую половину соломкой или дольками. Перемешайте нарезанную тыкву с оливковым маслом и выложите в один слой на противень. Запекайте 20-35 минут (в зависимости от размера нарезанных кусочков). В процессе приготовления переверните один раз. Затем снимите готовую тыкву с противня и посыпьте крупной морской солью.
Курица с мускатной тыквой и спаржей в духовке
Ингредиенты (на 4 порции):
340 г панировочных сухарей из белого хлеба
цедра двух лимонов
4 куриные грудки без костей и кожи
соль и свежемолотый черный перец по вкусу
85 г муки
2 крупных взбитых куриных яйца
1 большая мускатная тыква (около 1350 г), очищенная от кожуры и семян и нарезанная средними кубиками
4 столовые ложки оливкового масла
1 чайная ложка сушеного тимьяна
450 г зеленой спаржи, очищенной от кожуры
85 г мелко натертого пармезана
2 столовые ложки мелко нарезанной свежей петрушки
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Слегка смажьте маслом противень или побрызгайте его кулинарным спреем. Возьмите большую миску и смешайте в ней панировочные сухари и лимонную цедру. Посолите и поперчите курицу по вкусу. Обмакните каждую грудку по очереди в муку, взбитые яйца и смесь из панировочных сухарей и лимонной цедры, стараясь покрыть всю поверхность. Выложите тыкву в один слой на одну сторону подготовленного противня. Перемешайте с двумя столовыми ложками оливкового масла и тимьяном, затем посолите и поперчите по вкусу. Выложите курицу в один слой в середину противня и побрызгайте кулинарным спреем (или маслом). Поставьте в духовку и запекайте до золотистой хрустящей корочки около 18-20 минут. Затем добавьте спаржу на свободный край противня в один слой и готовьте еще 10-12 минут. Сбрызните оставшимися двумя столовыми ложками оливкового масла и посыпьте пармезаном. Подавайте сразу на стол, украсив при желании петрушкой.
Пюре из тыквы, розмарина и козьего сыра
Ингредиенты (на 4-6 порций):
700 г мускатной тыквы, очищенной и нарезанной кубиками
85 г козьего сыра
2 столовые ложки молока
1 столовая ложка свежего нарезанного розмарина
соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Доведите большую кастрюлю воды до кипения. Когда вода закипит, добавьте соль и нарезанную кубиками тыкву. Варите ее до мягкости около 10-15 минут в зависимости от размера кубиков. Слейте воду и добавьте козий сыр, молоко, розмарин, соль и перец. Разомните толкушкой или взбейте погружным блендером до желаемой однородности. Попробуйте и при необходимости добавьте соли и перца.
Чили из чечевицы и мускатной тыквы
Ингредиенты (на 8-10 порций):
2 столовые ложки оливкового масла
1 средняя луковица, мелко нарезанная
4 зубчика чеснока, покрошенные
1 большой болгарский перец (любого цвета), нарезанный
680 г сухой зеленой чечевицы
3 чайные ложки молотого чили
2 чайные ложки кумина (зиры)
2 чайные ложки сушеного орегано
1 чайная ложка соли
400 г консервированных нарезанных помидоров
1 лавровый лист
1650 мл куриного или овощного бульона
1 кг нарезанной кубиками мускатной тыквы
425 г консервированной розовой или красной фасоли
соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
Возьмите 5-литровую кастрюлю с толстым дном и антипригарным покрытием или чугунную эмалированную кастрюлю и разогрейте на среднем огне оливковое масло. Добавьте лук, чеснок и болгарский перец. Пассеруйте 5-6 минут или до тех пор, пока овощи не начнут становиться мягкими. Добавьте чечевицу, кумин, орегано, перец чили и соль. Готовьте 1 минуту.
Затем добавьте томаты, лавровый лист и бульон. Доведите до кипения, убавьте огонь до медленного и тушите с приоткрытой крышкой 20 минут или до того, как чечевица станет мягкой по краям. Добавьте тыкву и продолжайте тушить еще 15 минут. Добавьте фасоль и готовьте еще пять минут или пока фасоль не прогреется, а тыква не станет мягкой. Удалите лавровый лист. Попробуйте на соль и перец и добавьте по мере необходимости. Подавайте в горячем виде с любимыми добавками — например, с рубленой свежей кинзой, петрушкой, шнитт-луком, сметаной, тертым сыром, кукурузными чипсами или рубленым авокадо.
Копченая запеченная мускатная тыква
Ингредиенты (на 6 порций):
1360 г мускатной тыквы, очищенной от кожуры и семян и нарезанной кубиками
2 столовые ложки оливкового масла extra virgin
2 чайные ложки сушеной копченой паприки
3/4 чайной ложки соли
0,5 чайной ложки молотой куркумы
0,5 чайной ложки сушеного молотого чеснока
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 190 градусов Цельсия. Смешайте нарезанную тыкву с маслом, паприкой, солью, куркумой и сушеным чесноком в большой миске. Равномерно распределите смесь по противню с краями. Запекайте, перемешивая один или два раза, пока тыква не станет мягкой и румяной, 32-37 минут.
Ингредиенты (на 6 порций):
1360 г мускатной тыквы, очищенной от кожуры и семян и нарезанной кубиками
2 столовые ложки оливкового масла extra virgin
2 чайные ложки сушеной копченой паприки
3/4 чайной ложки соли
0,5 чайной ложки молотой куркумы
0,5 чайной ложки сушеного молотого чеснока
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 190 градусов Цельсия. Смешайте нарезанную тыкву с маслом, паприкой, солью, куркумой и сушеным чесноком в большой миске. Равномерно распределите смесь по противню с краями. Запекайте, перемешивая один или два раза, пока тыква не станет мягкой и румяной, 32-37 минут.
Салат из мускатной тыквы, граната и козьего сыра
Ингредиенты (на 7-8 порций):
1700 г мускатной тыквы, очищенной от кожуры и семян и нарезанной кубиками
1,5 столовые ложки оливкового масла extra virgin
соль и свежемолотый перец по вкусу
340 г нарубленных обжаренных орехов пекан
280 г мелкого свежего шпината
425 г гранатовых зерен
110-170 г поломанного на куски козьего сыра или брынзы
Для заправки:
120 мл оливкового масла
60 мл красного винного уксуса
3 столовые ложки мелко нарубленного лука-шалота
2,5 столовые ложки меда
1 столовая ложка дижонской горчицы
1 чайная ложка свежего тимьяна
соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию. Насыпьте нарезанную тыкву горкой на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте, чтобы все равномерно покрылось маслом. Распределите ровным слоем по противню. Запекайте в течение 15 минут, после чего достаньте тыкву из духовки и перемешайте. Верните в духовку и запекайте тыкву до мягкого состояния еще примерно 10 минут. Дайте остыть в течение нескольких минут до того, как положить тыкву в салат.
Чтобы приготовить заправку, смешайте все ингредиенты в блендере, посолите, поперчите по вкусу и взбейте до образования эмульсии.
Затем в большой салатной миске смешайте шпинат, тыкву, половину пеканов и половину гранатовых зерен. Полейте желаемым количеством заправки и аккуратно перемешайте. Посыпьте сверху оставшимися пеканами, гранатовыми зернами и козьим сыром и подавайте сразу на стол.
Тыква, фаршированная макаронами с белым чеддером
Ингредиенты (на 7-8 порций):
8 желудевых тыкв
450 г макарон
170 г муки
6 столовых ложек несоленого сливочного масла и еще 2 столовые ложки размягченного сливочного масла для начинки
1300 мл жирного молока
1/4 чайной ложки свежетертого мускатного ореха
500 г тертого выдержанного белого сыра чеддер
растительное масло
соль
свежемолотый черный перец
панировочные сухари «Панко»
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 190 градусов Цельсия. Острым ножом срежьте низ желудевой тыквы так, чтобы она могла стоять устойчиво на плоской поверхности. Затем срежьте верхушку так, чтобы у вас получилась емкость и крышка. Крышку отложите. Вычистите семена ложкой и удалите излишки мякоти. Сделайте то же самое с остальными тыквами. Слегка посолите и поперчите тыквы изнутри и смажьте маслом изнутри и снаружи. Смажьте маслом крышки. Поставьте их на противень с высокими краями, налейте немного воды в каждую из тыкв и добавьте воды на сам противень. Запекайте 25 минут.
Чтобы приготовить макароны с сыром, подогрейте молоко в ковшике на среднем огне и снимите, не доводя до кипения. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Когда оно начнет таять, добавьте понемногу муку, размешивая, чтобы мука превратилась в пасту и впитала все масло.
Постепенно влейте разогретое молоко в мучную смесь, постоянно помешивая и разбивая комки. Держите смесь 10 минут на медленном огне, периодически помешивая, пока она не станет однородной и плотной. Добавьте сыр, чайную ложку соли, чайную ложку черного перца и мускатный орех.
Варите макароны в подсоленной воде около четырех минут, чтобы они получились «аль денте». Слейте воду и промойте холодной водой. Добавьте макароны к соусу. Затем начините тыквы макаронами с сыром и сверху посыпьте тонким слоем панировочных сухарей. Положите поверх каждой начиненной тыквы по маленькому кусочку размягченного сливочного масла.
Снова поставьте тыкву в духовку еще на 10 минут (крышки не ставьте). Тыква должна стать мягкой и нежной, а мякоть должна легко протыкаться кончиком ножа. При подаче прикройте начиненные тыквы крышечками.
Тайский кокосовый суп с карри и мускатной тыквой
Ингредиенты (на 4 порции):
1 столовая ложка канолового масла
2 нарезанных зубчика чеснока
1 маленькая репчатая луковица, мелко нарезанная
1 чайная ложка свежемолотого имбиря
1,5 столовые ложки тайской красной пасты карри
800 г мускатной тыквы, очищенной от кожуры и семян и нарезанной кубиками
1 банка кокосового молока
сок половины лайма
0,5 чайной ложки срирачи по вкусу
0,5 чайной ложки соли
0,25 чайной ложки свежемолотого черного перца
15 г мелко нарезанной зелени кинзы
15 г мелко нарезанного жареного несоленого арахиса
хлеб наан для сервировки
Способ приготовления:
Разогрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и обжаривайте до мягкости и аромата около трех минут. Добавьте имбирь и пасту карри и перемешайте с луком и чесноком. Готовьте еще три минуты, постоянно помешивая.
Добавьте сырую нарезанную тыкву и постепенно влейте бульон, помешивая. Доведите до кипения и убавьте огонь до слабого. Накройте крышкой и готовьте 20 минут или пока тыква не станет мягкой. Снимите с огня и дайте остыть в течение нескольких минут.
Наливайте суп в блендер частями и взбивайте до однородной консистенции. Налейте взбитый суп обратно в кастрюлю, поставьте на средний огонь и разогрейте, периодически перемешивая.
Перед подачей уберите с огня и добавьте кокосовое молоко (оставьте пару столовых ложек для украшения при подаче), сок лайма, соль, перец и срирачу (по желанию). Хорошенько перемешайте. Разлейте по мискам и сбрызните оставшимся кокосовым молоком сверху. При помощи зубочистки или ложки закрутите из него спираль на поверхности супа, а затем присыпьте накрошенной кинзой и орешками. Подавайте теплым с хлебом наан.
Чесночные чипсы из желудевой тыквы с пармезаном
Ингредиенты (на 2-4 порции):
1 желудевая тыква
2 столовые ложки оливкового масла
30 г тертого пармезана
1-2 чайные ложки сушеного молотого чеснока
свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Разрежьте тыкву пополам, вычистите сердцевину и нарежьте полукруглыми дольками. Возьмите большую миску и смешайте в ней тыкву, оливковое масло, сыр, чесночный порошок и перец. Выложите тыкву на противень. Запекайте 30 минут, пока она не станет мягкой, а сыр не образует хрустящую корочку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии