Сыр, запеканка, котлеты: 5 необычных блюд из гороха

До сих пор задаётесь вопросом, а что же может быть сытным, вкусным, а главное недорогим и для всей семьи? Ответ прост – блюда из гороха – от горячих наваристых супов и гарниров до оригинальных рецептов, о которых вы даже и не подозревали.
1. Суп с копчёной курочкой
Гороховый суп с копчёностями. \ Фото: adventuresincooking.com.
С приходом осени дни становятся короче и холоднее. Поэтому с каждым разом всё больше и больше хочется чего-то согревающего (и речь вовсе не о горячих напитках, хотя и они весьма хороши) – например, горохового супчика с копчёной курочкой, чесночными сухариками и ароматной свежей зеленью.
Ингредиенты:
• Овощной бульон или грибной – 2 л;
• Горох жёлтый – 0,5 стакана;
• Картошка средняя – 3-4 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Куриное филе копчёное – 1 шт;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки.
Гороховый суп с копчёной курочкой. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Горох замочить на ночь (за это время дважды сменить воду);
• Утром промыть горох под холодной проточной водой;
• Залить овощным или грибным бульоном;
• Накрыть крышкой;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне почти до полной готовности;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Добавить в кастрюлю к гороху;
• Морковку вымыть и очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Затем добавить нарезанный лук (белую часть);
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около трёх-четырёх минут;
• Слегка посолить и поперчить;
• Выложить зажарку в кастрюлю к остальным ингредиентам;
• Довести до кипения;
• Варить на среднем огне до готовности;
• Куриное филе нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в кастрюлю;
• Зелёные перья лука, кинзу и петрушку измельчить;
• Высыпать в суп;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Проварить несколько минут;
• Дать супу настояться;
• Разлить по тарелкам;
• Подавать с чесночными сухариками.
2. Сыр
Гороховый сыр. \ Фото: gourmetvegetariankitchen.com.
Многие наверняка хотя бы раз в своей жизни пробовали различные экзотические сыры, в том числе и с плесенью. А вот о гороховом сыре слышали скорее всего единицы. Впрочем, вот вам рецепт. Готовьте, пробуйте и наслаждайтесь полученным результатом.
Ингредиенты:
Для закваски:
• Вода очищенная – 0,5 л;
• Хлеб ржаной – 1 ломтик;
• Хлопья овсяные – ¼ часть стакана.
Для сыра:
• Горох жёлтый – 1 стакан;
• Закваска – 2-3 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – 150 мл;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Паприка копчёная – по вкусу.
Домашний сыр из гороха. \ Фото: gourmetvegetariankitchen.com.
Способ приготовления:
Закваска:
• Хлеб покрошить;
• Высыпать в банку;
• Добавить овсяные хлопья;
• Перемешать и залить тёплой очищенной водой;
• Ещё раз хорошенько перемешать;
• Оставить в тёплом месте на два-три дня, чтобы закваска забродила;
• После перетереть через мелкое сито;
• Накрыть крышкой;
• Поставить в холодильник на всю ночь;
• Утром прозрачную жидкость слить.
Сыр:
• Горох предварительно замочить на ночь;
• Утром промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Отварить до полной готовности;
• Остудить до комнатной температуры;
• Выложить в чашу блендера;
• Хорошенько перебить;
• Влить подсолнечное масло;
• Добавить две-три столовые ложки закваски;
• Слегка посолить и поперчить;
• Ещё раз всё перебить до однородной консистенции;
• Получившуюся массу выложить в форму, предварительно застелив её пищевой плёнкой;
• Оставить на два-три дня, чтобы сыр созрел;
• После готовый сыр посыпать пряными специями и копчёной паприкой;
• Перед подачей нарезать ломтиками;
• Хранить гороховый сыр в холодильнике.
3. Запеканка
Запеканка из гороха. \ Фото: recipegirl.com.
Ещё одно вкусное и довольно-таки простое в приготовление блюдо из гороха – запеканка, которая приятно удивляет своим ярким насыщенным вкусом в сочетании с ароматными специями и сочным шпинатом.
Ингредиенты:
• Горох жёлтый – 2 стакана;
• Сыр брынза – 350 г;
• Шпинат свежий (листочки) – 2 большие горсти;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 2 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально.
Гороховая запеканка. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Горох замочить на ночь;
• Утром промыть под холодной водой;
• Затем выложить в кастрюлю;
• Залить тёплой водой;
• Накрыть крышкой;
• Довести до кипения;
• Варить до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• После перебить до состояния пюре;
• Шпинат вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Брынзу либо покрошить, либо натереть на крупной тёрке;
• Яйца смешать с мукой;
• Гороховое пюре смешать с яичной смесью, шпинатом и брынзой;
• Слегка посолить и приправить смесью молотых перцев;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Готовую запеканку слегка остудить;
• Порционно нарезать и подать к столу.
4. Десерт
Гороховый десерт с ягодами. \ Фото: thrivecuisine.com.
Вы когда-нибудь пробовали гороховый десерт с ягодами? Нет? Тогда пользуйтесь моментом и записывайте рецепт.
Ингредиенты:
• Горох жёлтый дроблёный – 1,5 стакана;
• Масло сливочное – 1 пачка (200 г);
• Ягоды замороженные – 1,5 стакана;
• Сахарная пудра – 1 стакан;
• Кокосовая стружка – опционально;
• Орехи микс – 1 горсть;
• Ванильный сахар – 1 пакетик.
Десерт из гороха с добавлением ягод. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Горох перебить блендером как можно мельче (желательно до состояния муки);
• Масло растопить в глубокой сковородке с толстым дном;
• Всыпать измельчённый горох;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне около двадцати минут;
• После всыпать пару столовых ложек кокосовой стружки, дроблённые орехи и ванильный сахар;
• Готовить десять-двенадцать минут, время от времени помешивая;
• Получившуюся смесь смешать с сахарной пудрой;
• Высыпать на противень;
• Отправить в духовку при средней температуре на пятнадцать минут или до тех пор, пока масса не потемнеет и не приобретёт ореховый аромат и вкус;
• Получившуюся смесь остудить;
• Высыпать в чашу блендера;
• Добавить немного тёплой воды;
• Перебить всё до состояния густого мёда;
• Получившуюся массу выложить в форму;
• Аккуратно разровнять ложкой;
• Ягоды перебить до состояния пюре;
• Равномерно распределить ягодное пюре по поверхности горохового коржа;
• Посыпать кокосовой стружкой;
• Поставить на пять-шесть часов в холодильник;
• После подать к столу, порционно нарезав.
5. Котлеты
Гороховые котлеты. \ Фото: veggiefestchicago.org.
И напоследок – рецепт гороховых котлет. Поверьте, это самое настоящее гастрономическое объедение. Впрочем, приготовите и всё сами узнаете.
Ингредиенты:
• Горох жёлтый – 0,5 кг;
• Лук белый репчатый – 3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сухари для панировки – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Котлеты из гороха. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• Горох замочить на ночь;
• Утром слить воду и промыть под холодной проточной;
• После отварить горох до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Затем переложить в миску;
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон;
• Слегка посолить и приправить смесью молотых перцев;
• После смешать с отварным горохом;
• Влажными руками сформировать равномерные, небольшого размера котлеты;
• Каждую из них обвалять в сухарях для панировки;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Подавать такие котлетки лучше всего со сметаной и свежей зеленью.
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