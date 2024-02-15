Полиэтиленовый бум: почему в СССР пластиковый пакет был модным аксессуаром

В 1970-х СССР накрыл полиэтиленовый бум. /Фото: pikabu.ru

Авоська многие годы сопровождала советских людей на рынках и в магазинах. /Фото: fishki.net

За пакет люди готовы были отдать большие деньги. /Фото: finfleks.ru

Пакеты не всегда использовали по прямому назначению. /Фото: cccp.temadnya.com

С полиэтиленовыми пакетами обращались очень аккуратно. /Фото: cccp.temadnya.com

Полиэтиленовый пакет с изображением олимпийского мишки. /Фото: livejournal.com

Пакеты с изображением западных брендов пользовались особой популярностью. /Фото: cccp.temadnya . com