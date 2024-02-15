Полиэтиленовый бум: почему в СССР пластиковый пакет был модным аксессуаром

Сегодня пластиковые и полиэтиленовые пакеты – незаменимый атрибут любого магазина, причем найти их можно в огромных количествах – они размещаются рядом с товаром целыми рулонами. Пожалуй, именно поэтому человеку, выросшему уже после развала СССР очень сложно понять, почему советские граждане берегли эту ничем не примечательную вещицу и ходили с ней по улице «по особому случаю».
Полиэтиленовые пакеты найдутся, пожалуй, в любом доме. А связанное с ними особенное «ноу-хау» наших домохозяек можно назвать следствием их экономности. Речь идет о знаменитом пакете с пакетами. Ведь зачем каждый раз покупать в магазине, если еще с прошлого похода осталась крепкая «маечка». Вот только сегодня мало кто задумывается, что эту традицию бережного отношения к пакетам мы унаследовали от советских граждан.
В 1970-х СССР накрыл полиэтиленовый бум. /Фото: pikabu.ru
Долгое время главным атрибутом похода по магазинам в СССР была авоська. Удобная вместительная сетка, которая была довольно прочной и способной выдержать немалый вес – по данным Novate.ru, до 70 кг – много лет верой и правдой служила советскому покупателю. Но в конце 1970-х годов в СССР стали проникать продукты западной промышленности, которые существенно пошатнули позиции привычные авоськи. Это и были полиэтиленовые пакеты.
Авоська многие годы сопровождала советских людей на рынках и в магазинах. /Фото: fishki.net
В самой стране советов производство пластиковых сумок не налаживали, поэтому они были в большом дефиците, и доставать их приходилось едва ли не с тем же трудом, как импортную мебель или одежду. Чаще всего полиэтиленовые пакеты привозились из-за границы или покупались у фарцовщиков за баснословные по советским меркам деньги: за одну «маечку» спекулянты могли попросить до 10 рублей, на которые можно было прожить без малого неделю, ни в чем себе не отказывая.
За пакет люди готовы были отдать большие деньги. /Фото: finfleks.ru
Современному человеку это сложно представить, но пластиковые пакеты были своеобразным показателем статуса, наравне с джинсами или итальянскими туфлями. Поэтому их не так часто использовали по прямому назначению, а использовали только в особых случаях, «на выход».
Пакеты не всегда использовали по прямому назначению. /Фото: cccp.temadnya.com
С пакетами обращались крайне бережно: после каждой «прогулки» их мыли, разглаживали и хранили, стараясь не помять. А если уберечь от повреждений ценный аксессуар все же не удалось, его аккуратно заклеивали скотчем, чтобы и дальше носить его по улице, впечатляя знакомых и простых прохожих.
С полиэтиленовыми пакетами обращались очень аккуратно. /Фото: cccp.temadnya.com
Когда же пластиковые пакеты стали производить в Советском Союзе, то изображения на них наносились не как сейчас, любые и самые разнообразные. К тому, что будет нарисовано на определенной «маечке», подходили довольно ответственно: на пакет могли поместить изображения известных актеров или певцов, «увековечить» памятное событие или располагали названия известных торговых марок.
Полиэтиленовый пакет с изображением олимпийского мишки. /Фото: livejournal.com
По сути, содержание изображений на советских пакетах мало чем отличалось от западных. Но все-таки щеголять по улице с пластмассовой сумкой от «Мальборо» или «Монтана» было престижнее.
Пакеты с изображением западных брендов пользовались особой популярностью. /Фото: cccp.temadnya.com
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