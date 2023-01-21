Александр Роу: как сложилась судьба знаменитого киносказочника

44 года назад ушел из жизни советский режиссер, автор знаменитых киносказок Александр Роу. Не одно поколение детей выросло на его волшебных фильмах «Кощей Бессмертный», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и др. К сожалению, у режиссера, создавшего лучшие фильмы для детей, своих детей не было, и его жизнь совсем не была похожа на сказку, хотя фантастических поворотов в ней было предостаточно.













Немногие поклонники режиссера, опоэтизировавшего славянский фольклор в кино, знают о том, что по своему происхождению он не имел ничего общего со славянской культурой. Его отец был ирландским инженером, приехавшим в начале ХХ в. в Россию по контракту для того, чтобы наладить мукомольную промышленность. В Юрьевце у него случился роман с гречанкой Юлией Карагеоргий, и у пары родился сын Александр. Когда началась Первая мировая война, отец бросил семью и вернулся в Ирландию, а его сын остался в России и всегда считал себя русским.







Режиссер на съемках



Мать часто болела, и с 10 лет Александру приходилось зарабатывать, продавая спички и гребни. Еще в школе он увлекся театром и стал заниматься в кружке художественной самодеятельности. С тех пор о другой профессии Роу и не мечтал. Сначала он стал ассистентом режиссера Якова Протазанова, по совету которого окончил Драматический техникум им. М. Ермоловой, а затем и сам начал снимать кино.







Александр Роу на съемках фильма *Морозко*, 1964



Фильм-сказка стал для Роу тем единственным жанром, в котором можно было бы избежать идеологической подоплеки. Свои задачи он видел совсем в другом: «В сказке никакие истины нельзя давать в виде нравоучений – этого дети не любят, – писал Роу. – Мораль в фильме глубоко спрятана в обилии приключений, неожиданностей, а иногда и просто в смешных ситуациях. Кино – искусство чрезвычайно эмоциональное, и наша задача – взволновать юного зрителя судьбой героев, заставить его кого-то полюбить, а кого-то возненавидеть…».







Кадр из фильма *Варвара-краса*, 1969



С первого же фильма «По щучьему велению» режиссер сформировал собственную команду, с которой проработал не один десяток лет. По словам оператора Леонида Акимова, у Александра Роу «был свой постоянный набор актеров, среди которых он старался распределить основных персонажей, а вот к новичкам Роу относился довольно подозрительно». Актер Георгий Милляр стал не только бессменным участником его команды, но его другом. Благодаря Роу Милляра стали называть заслуженной Бабой Ягой советского кино – именно в этой роли он больше всего впечатлил маленьких и взрослых зрителей. Иногда в одном фильме ему доставалось сразу 2-3 образа.







Режиссер на съемках фильма *Новые похождения кота в сапогах*, 1958



Александра Роу называли первым киносказочником страны, и на это были свои основания. Во многом он был первопроходцем – отказавшись от рисованной анимации в детских фильмах, он все творческие задачи возложил на плечи актеров. Спецэффекты в его работах были по тем временам удивительными: самодвижущаяся печь, идущие сами ведра с водой, складывающиеся дрова и т. д. По его заказу волшебную печь создали московские инженеры, внутри нее было место для водителя и пиротехническое устройство – чтобы печь выпускала клубы пара. В мастерской игрушек в Загорске по его просьбе изготовили 11-метрового Змея Горыныча для сказки «Василиса Прекрасная». Приводить его в движение должна была целая команда из 20 человек.







Александр Роу на съемках фильма *Морозко*, 1964



Сказки Роу пользовались огромным успехом не только в СССР, но и за рубежом. В США «Марья-искусница» и «Морозко» с успехом вышли в прокат, а Стивен Спилберг говорил о советском режиссере с восхищением: «Это настоящее самостоятельное культурное явление, которое никому еще повторить не удалось!».







Кадр из фильма *Морозко*, 1964



Однако прежде чем достичь таких впечатляющих успехов, режиссеру пришлось столкнуться и с серьезными трудностями. На протяжении 10 лет он был лишен возможности снимать кино – в конце 1940-х гг. сказка считалась слишком легким жанром, безыдейным и не отражающим жизнь советского народа, и уход Роу от общественно-политических тем вызывал недовольство киночиновников. Какое-то время режиссер снимал документальные фильмы, работал на Ереванской киностудии, и только в 1955 г. он смог вернуться в Москву и снова заняться своим любимым делом – детским кинематографом.







Кадр из фильма *Королевство кривых зеркал*, 1963



Но даже самые лучшие фильмы Роу вызывали недовольство руководства: за «Королевство кривых зеркал» режиссер получил строгий выговор из-за того, что отрицательных персонажей сыграли самые яркие актеры, и в результате силы зла выглядели привлекательнее, чем силы добра. Признания он добился только во второй половине 1960-х гг., когда его фильм «Морозко» получил главный приз на кинофестивале в Венеции, а в 1968 г. ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.







Александр Роу на съемках фильма *Золотые рога*, 1972



Неудачи долго преследовали режиссера и в личной жизни. Дважды он пытался построить отношения с актрисами, но эти союзы не были долговечными. Семейное счастье ему удалось обрести только с третьей попытки. Жена стала для него верной помощницей, но стать родителями им так и не довелось. 28 декабря 1973 г. на 68-м году жизни Александр Роу скончался, так и не осуществив мечты показать знаменитые фильмы-сказки собственным детям.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





