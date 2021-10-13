30 самых любимых детских книг всех времен и народов

Чтобы узнать человека, достаточно спросить, какие у него любимые детские книги. Мы выбрали тридцать лучших. Вы сами можете расставить их по местам.







Русские народные сказки



Тут, как говорится, даже без комментариев. Русские народные сказки - до сих пор не до конца изученный пласт культуры, настоящая сокровищница. Владимир Пропп, «блистательный исследователь русской сказки» считал, что русская «сказка содержит какие-то вечные, неувядаемые ценности».







Сказки Пушкина



На сказках Пушкина мы все выросли. Это бесценный памятник литературы, эталонно выдержанный по форме. Пушкин был хорошим и внимательным фольклористом. Он брал сюжеты не только из русских источников, но и из уже упомянутых сказок братьев Гримм, анализ некоторых сказок также говорит о том, что сюжетные линии некоторых пушкинских сказок восходят к финно-угорскому фольклору. Так, например, в основе «Сказки о царе Салтане» – сказка «Чудесные дети» из вепсской традиции.







Волшебник Изумрудного города. Александр Волков (1939)



Хотя изначально Александр Волков при написании своей книги опирался на американский роман Баума «Волшебник страны Оз», «копия» получилась совсем другой. Волков несколько раз переписывал роман и третья его версия отличается от книги Баума очень сильно.

Не только герои и сюжет другие, но и эмоционально-смысловая доминанта. Роман Волкова был переведен на многие языки , в том числе на немецкий и английский, выдержал уже 10 изданий и входит в программу педагогических ВУЗов.Ханс Кристиан Андерсен был самым издаваемым в СССР зарубежным писателем за 1918—1986 годы: общий тираж 515 изданий составил 97,119 млн экземпляров. Сам сказочник настаивал на том, что он пишет сказки не только для детей, но и для взрослых, поэтому на его памятнике, на котором изначально его окружали дети, нет ни одного ребенка. Сказки Андерсона действительно не назовешь сугубо детскими, они не веселые и радостные, скорее философские , поучительные, а иногда и печальные.Незнайку придумал канадский художник Палмер Кокс, русский текст к картинкам его комикса написала писательница Анна Хвольсон (она же ввела в русскую культуру Мурзилку). Хвольсон – автор книги «Царство малюток», среди героев которой есть и Незнайка. Однако любимым героем его сделал Николай Носов, написавший целую серию книг про коротышек. Отправил их даже на Луну . По мотивам книг Носова снимали фильмы и мультики, но все равно, как говорится, «книга лучше».Наш Буратино – это совсем не итальянский Пиннокио. Изначально Алексей Толстой начинал «Буратино» как простой перевод романа Коллоди, но это ему показалось унылым и скучным. С благословения Маршака он стал писать свою версию сказки. Так «Буратино» стал самостоятельным произведением. До 1986 года сказка издавалась в СССР 182 раза, общий тираж превысил 14,5 миллионов экземпляров, была переведена на 47 языков. В образе Буратино современники узнавали Максима Горького, в образе Мальвины его гражданскую жену Марию Андрееву, в образе Карабаса – Мейерхольда, в образе папы Карло – Станиславского, а в Пьеро – пародию на Блока. В сказке есть палиндром Афанасия Фета ( «А роза упала на лапу Азора»), отсылки к Библии и Фонвизину.В СССР книга о Малыше и Карлсоне стала популярна благодаря переводу рассказов Линдгрен Лилианной Лунгиной и мульфильмам. «Три повести о Малыше и Карлсоне» вышли у нас в стране в 1967 году. Первый мультфильм уже через год. Карлсон – «в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» стал одним из самых популярных героев детей. При этом биография его темна. Так, в книге он утверждал, что его отец – гном, а мать – мумия.Изначально Марк Твен планировал свое произведение как роман для взрослых, но он так полюбился детям, что стал классикой мировой детской литературы. Приключения Тома Сойера понравились читателям, и Марк Твен написал «Приключения Гекльбери Финна». Эрнест Хемингуэй считал, что вся современная американская литература вышла из этого романа.«Робинзон Крузо» считается первым классическим английским романом. Его выход стал настоящей сенсацией и породил множество подражаний. Только в Германии за сорок лет, последовавших за публикацией первой книги о Робинзоне , было издано не менее сорока «робинзонад». К сожалению, вторая и третья часть в России практически неизвестны, хотя во второй части Дефо отправляет своего героя не куда-нибудь, а в русскую Сибирь.Для большинства людей «Книга джунглей» Редьярда Киплинга ассоциируется только с Маугли, хотя есть в этом сборнике и другие герои, и рассказы «без Маугли». Например, «Рикки-Тикки-Тави». Киплинг был первым и самым молодым британским Нобелевским лауреатом по литературе. Ему её вручили «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя». «Книга джунглей» это подтверждает.Несмотря на то, что «Остров сокровищ» – классический приключенческий роман, литературоведы до сих пор не перестают находить в нем подтексты и «второе дно». Так, в 2013 году писатель Виктор Точинов даже выпустил книгу-расследование, посвященную роману Стивенсона. В ней он доказал, что все видимые нестыковки текста романа на самом деле продуманные сюжетные ходы.Уинстон Хью Оден назвал « Сказки братьев Гримм » одним из столпов западной культуры. Это действительно так. Работа братьев по сбору сказок повлияла на фольклористов и литераторов во всем мире. На русский язык сказаки Гримм первым перевел Василий Жуковский, но Пропп отмечал, что сюжеты из сказок Гримм имели устное хожденеие в деревнях. Повлияли сказки братьев Гримм и на Пушкина, в трех сказках он обыгрывает их сюжеты.«Два капитана» – культовое произведение для нескольких поколений советских детей. Его девиз, взятый Кавериным из стихотворения лорда Теннисона «Улисс» – «Бороться и искать, найти и не сдаваться» был воспринят как указание к действию. Роман выдержал больше сотни переизданий, был переведен на многие языки. За него Каверин был награждён Сталинской премией второй степени. Несмотря на то, что роман был написан в стилистике соцреализма во время расцвета культа личности, имя Сталина в нему упоминается лишь один раз.«Вокруг света за 80 дней» – один из самых популярных романов Жюля Верна. Он стал бестселлером ещё при жизни автора и до сих пор является основой для создания многочисленных экранизаций. Образ Филеаса Фогга, главного героя романа, сделался воплощением английской невозмутимости и упорства в достижении цели.Представление о мифологическом мире Древней Греции сложились у большинства людей благодаря первой книге Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Этот труд серьезного ученого выдержал множество переизданий и его можно смело отнести к нестареющей классике. Кун пишет ярко, образно, но при этом достоверно и научно. Книга обязательна для прочтения.Плюшевый медведь Винни Кристофера Робина, сына Александра Милна, был назван так в честь медведицы Виннипег из Лондонского зоопарка. Остальные герои «Винни Пуха» также имели своих реальных прототипов. Пятачок был подарком соседей, Иа-Иа без хвоста – подарок родителей Милна, а игрушечных Кенгу и Тигру Милн купил специально для развития сюжета. В СССР Винни-Пух стал одним из любимых героев детей 1960-1970 годов, благодаря переводу Бориса Заходера и выходу популярного мультфильма.«Белый клык» – гениальный роман Джека Лондона. Главный герой в нем – волк, и часть романа описана его глазами, а также глазами других животных. Роман многократно экранизировали, в том числе и в СССР.Произведение Беляева, ставшее классикой мировой литературы, было написано по мотивам романа анонимного автора «Человек-рыба», однако в отличие от этого романа, в котором герой старается подчинить мир мировому еврейству, произведение Беляева имеет гуманистическое звучание. Первыми экранизировать «Человека-амфибию» хотели американцы ещё в 1940-х годах, но не решились из-за сложности съемок. Наша экранизация 1962 года стала первой.«Айвенго» – один из первых исторических романов, признанный уже в XIX веке классикой приключенческой литературы. Сразу после публикации он стал бестселлером: первый тираж в 10 000 копий разошелся меньше, чем за две недели . Успех «Айвенго» вызвал повышенный интерес к Средним векам и к их романтизации.«Маленький принц» был переведен на 180 языков, это самый известный роман Экзюпери, и хотя книга детская, такое определение ей можно дать очень условно. Это тот роман, который можно перечитывать всю жизнь, в каждом возрасте понимая его по-своему. «Маленький принц» уникален ещё и тем, что он традиционно издается с авторскими иллюстрациями.У Пеппи-Длинныйчулок есть собственный дом, сундук золота, суперсила, безграничная фантазия и неистребимая тяга к озорству. Она уверена, что взрослеть не нужно, и никто не может заставить её это сделать. Она ходит на руках, побеждает силача, носит на руках лошадь. Позитивистски-настроенные взрослые пытаются её угомонить, но ничего у них не выходит.«Одиссея капитана Блада» - самый известный пиратский роман XX века. Книга Сабатини была хорошо встречена читателями и он решился написать две книги -продолжения: «Хроника капитана Блада» и «Удачи капитана Блада». Остросюжетная трилогия неоднократно экранизировалась.В этом году знаменитому роману Льюиса Кэррола исполнилось 150 лет. «Алиса» – гениальный роман, написанный математиком. Хотя книга считается детской и писал её Кэролл для девочки Алисы Лиделл, роман не так прост: в нем есть множество математических, лингвистических и философских шуток и аллюзий. Структура и стиль повествования романа оказали заметное влияние на искусство, особенно на жанр фэнтези.Если вы хотите почитать ми-ми-ми истории о няшных животных, то Сетона Томпсона вам открывать точно не стоит. Его рассказы пронзительны и трогательны, возможно, вы не раз всплакнете за чтением. Зато вы испытаете что-то вроде катарсиса и пересмотрите свое отношение к животным, жизнь которых далеко не так безоблачна. Махатма Ганди писал: «Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным». Детям стоит читать Томпсона, чтобы вера в этот прогресс не пропадала.Муми-тролли – сказочные существа, придуманные шведской писательницей Туве Янссон. Она сама рисовала своих героев, они белые, округлые и напоминают бегемотов. А ещё они очень милые и добрые. Муми-мир – идеальное пространство добра и гостеприимства, здесь всех накормят и спать уложат. Даже главный отрицательный персонаж книг – Морра, со временем перестает быть инфернальной сущностью и становится ближе к муми-троллям. Оказывается, что она совсем не злая, а просто страдает от одиночества и неумения выражать свои чувства.«Хоббита» Толкиен начал сочинять для своих детей, потом дал почитать рукопись друзьям, потом она дошла до издателя Стэнли Ануина, который дал её на рецензию своему 10-летнему сыну. Мальчик книгу одобрил. Во что это всё вылилось, мы прекрасно знаем. И « Хоббит », и «Властелин колец» стали бестселлерами, а фильмы по этим произведениям собирают хорошую кассу.Общий тираж книг о Гарри Поттере составил 400 миллионов экземляров – больше, чем у любой из детских книг в истории. Все 7 частей «поттерианы» - бестселлеры. Они стали самой продаваемой серией в истории, а фильмы по ним – самой кассовой серией фильмов. Издание книг, аудиокниг и экранизаций романов Роулинг вывели её на 620 место в списке самых богатых людей мира. До Поттера Роулинг жила на социальное пособие, после успеха книг стала богаче английской королевы.«Хроники Нарнии» – серия детских книг, написанная Коайвом Льюисом. Несмотря на то, что эти произведения рассчитаны в первую очередь на детей, в них полно аллюзий на христианские тексты, на римкую и греческую мифологию и на ирландские и британские сказки. «Хроники Нарнии» суперпопулярны. К 2006 году было продано более 100 миллионов экземпляров книг на 41 языке, есть теле- и киноэкранизации, радиопостановки, театральные постановки, компьютерные игры. Финальная книга серии «Последняя Битва» была удостоена «Carnegie Award», высшей награды в жанре детской литературы.Ещё один вечный ребенок – Питер Пэн. Он сбежал из дома и живет в Нетладии, у него есть собственная фея Динь-Динь, а противостоит ему злой Капитан Крюк. Питер Пэн стал одним из самых популярных персонажей детской литературы. Автор книги, Джеймс Барри, все права на издание книги завещал детской больнице. С условием, что суммы никогда не будут оглашены.В 2003 году роман американской писательницы Харпер Ли занял шестое место в рейтинге лучших книг по версии ВВС, в 2006 порталом play.com он был признан «лучшей книгой всех времен». Это произведение сегодня изучается в 80% американских школ, а фильм по нему, снятый в 1962 году, был номинирован на 8 премий «Оскар» и стал лауретом трех номинаций.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)