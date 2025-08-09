7 сытных блюд для всей семьи, которые готовятся за 20-25 минут

Когда времени не так уж и много, а кушать хочется, на помощь приходят рецепты блюд, которые готовятся менее, чем за полчаса. Каких-то двадцать-двадцать пять минут и на вашем столе всё самое вкусное, сытное и полезное будь то суп, тушёное мясо или жареная рыбка.
1. Картофельно-капустный супчик
С приходом холодов хочется чего-то сытного и тёплого. Именно в такие моменты вспоминаешь о супах/борщах, но тут же расстроенно вдыхаешь, ибо тратить час-другой на их приготовления нет ни сил, ни желания. Отставить грустить! Выход найден. Ведь как говорится – всё гениальное просто. И картофельно-капустный суп – отличный тому пример.
Ингредиенты:
• Картошка – 0,5 кг;
• Капуста пекинская – маленький кочан (примерно 200-250 г);
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Морковка небольшая – 1 шт;
• Бульон овощной, грибной или куриный из кубика – 1 л;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Сельдерей – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Капустно-картофельный суп-пюре. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить и натереть на самой мелкой тёрке;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Добавить очищенный и пропущенный через пресс или натёртый на мелкую тёрку чеснок;
• Перемешать;
• Готовить около двух минут;
• Затем добавить большую часть мелко нарезанного зелёного лука;
• Слегка посолить и поперчить;
• Жарить на среднем огне около пяти-семи минут;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить бульоном;
• Довести до кипения;
• Варить пять минут;
• Затем добавить мелко нарезанную капусту и зажарку;
• Варить под крышкой на среднем огне семь-десять минут;
• Затем приправить солью и смесью перцев по вкусу;
• Проварить ещё пять-шесть минут;
• После слегка остудить и перебить блендером;
• Добавить мелко нарезанную кинзу, сельдерей и остатки зелёного лука;
• Подавать с сухариками, гренками, тостами;
• При желании можно посыпать тёртым сыром или добавить ложку сметаны/сливок.
2. Пряная треска в томатном соусе
Филе трески в томатном соусе. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Если вы думаете, что на приготовление сочной ароматной рыбы уходит больше часа, то вы глубоко ошибаетесь. До сих пор в этом сомневаетесь? Тогда вот вам рецепт пряной трески в томатном соусе.
Ингредиенты:
• Треска филе – 6 шт;
• Томатный соус или паста – 0,5 л;
• Лук фиолетовый – 1 шт;
• Тимьян – по вкусу;
• Кориандр семена – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Соевый соус – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки.
Треска с томатами и пряностями. \ Фото: amazonaws.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Приправить солью, смесью молотых перцев, сахаром, тимьяном и кориандром;
• Добавить томатную пасту и пару ложек соевого соуса;
• Перемешать;
• Довести до кипения;
• Тушить на среднем огне пять-шесть минут;
• Затем выложить в томатную подливу рыбное филе, предварительно проверив его на наличие костей;
• Тушить примерно десять-двенадцать минут;
• Подавать с картошкой, рисом или спагетти.
3. Спагетти с помидорами и творожным сыром
Спагетти с помидорами. \ Фото: italianfoodforever.com.
Ни для кого не секрет, что макароны универсальный продукт и самая настоящая палочка-выручалочка. Готовятся мега быстро и просто, но при этом каждый раз получаются очень-очень вкусно. Ведь всё зависит от соуса или гарнира, с которым подаёте. Впрочем, томатно-сырный вариант – комбо, перед которым сложно устоять.
Ингредиенты:
• Спагетти твёрдых сортов – 250 г;
• Помидоры черри – 400 г;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Оливки зелёные без косточки – 1 упаковка (150-170 г);
• Корнишоны – 2-3 шт;
• Базилик зелёный – 7-10 листочков;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Сыр творожный – 100-150 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное для заправки;
• Лимонный сок – для заправки;
• Соевый соус – для заправки.
Паста с томатами и сыром. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до готовности согласно инструкции на упаковке;
• Откинуть на дуршлаг;
• После переложить в кастрюлю и накрыть крышкой, слегка заправив маслом;
• Помидоры нарезать на четвертинки;
• Выложить в миску;
• Оливки разрезать на две части;
• Добавить к помидорам;
• Чеснок натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс;
• Смешать с остальными ингредиентами;
• Корнишоны нарезать кружками средней толщины;
• Базилик и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в салатник вместе с корнишонами;
• Заправить соевым соусом, лимонным соком, оливковым или подсолнечным маслом;
• При необходимости посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить творожный сыр;
• Аккуратно перемешать;
• Дать заправке настояться пять-семь минут;
• Спагетти выложить порционно в тарелки;
• Сверху полить творожно-овощной заправкой;
• Подать к столу.
4. Румяно-пряная форель
Румяно-пряная форель. \ Фото: closetcooking.com.
И ещё один рецепт вкуснейшей рыбки. На этот раз – форель, запечённая в духовке. Готовится такое блюдо максимально быстро и просто. При этом получается настолько вкусным, что очередь за добавкой выстроится в первые же минуты от одного только аромата.
Ингредиенты:
• Филе форели – 6 шт;
• Лимоны крупные – 2 шт;
• Масло сливочное – 4 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Соевый соус – по вкусу;
• Оливковое масло – опционально;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 6-8 веточек;
• Сухари для панировки – опционально.
Запечённая форель. \ Фото: loveandoliveoil.com.
Способ приготовления:
• Лимонную цедру натереть на мелкую тёрку;
• Выложить в миску;
• Выдавить лимонный сок;
• Смешать с соевым соусом, оливковым маслом, сухарями для панировки, солью, смесью молотых перцев, хлопьями чили;
• Добавить мелко нарезанную петрушку и кинзу;
• Всё аккуратно перемешать;
• Противень смазать сливочным маслом;
• Филе форели также слегка смазать маслом;
• Обвалять хорошенько в получившемся маринаде;
• Выложить на противень кожицей вниз;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на десять минут или до образования равномерной румяной корочки;
• Подавать как самостоятельно блюдо или с гарниром из картофеля, риса, спагетти.
5. Жаркое с грибочками и телятиной
Жаркое с телятиной и грибами. \ Фото: google.com.
Что может быть вкуснее тушёного мяса? Сочное, ароматное, румяное жаркое из телятины с шампиньонами – настолько соблазнительно звучит, что вряд ли кто-то устоит.
Ингредиенты:
• Телятина мякоть – 0,5 кг;
• Шампиньоны среднего размера – 250 г;
• Имбирь свежий корень – 2-3 см;
• Соевый соус – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Микс зелени кинза/петрушка/сельдерей – 1 пучок.
Тушёная телятина с грибами. \ Фото: images.themodernproper.com.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• Как следует просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать соломкой;
• Выложить в сковородку с толстым дном;
• Посыпать тёртым имбирем;
• Добавить соевый соус;
• Слегка посолить и поперчить;
• Обжарить на небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета со всех сторон;
• После выложить в салатник;
• Грибы вымыть;
• Хорошенько просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Обжарить на той же сковородке, где готовилось мясо;
• Слегка сбрызнуть соевым соусом;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Готовить около пяти-семи минут;
• После выложить в миску к мясу;
• Посыпать мелко нарезанной зеленью;
• Аккуратно перемешать;
• Подавать жаркое с картошкой, рисом или макаронами;
• При желании можно подать со свежими овощами или листьями салата.
6. Грибной салат с авокадо
Грибной салат с авокадо. \ Фото: google.com.
Кто сказал, что салат не может быть сытным? «Оливье» и «Мимоза» не в счёт. Так вот, хотите плотно позавтракать, отобедать, перекусить или же вкусно поужинать? Тогда этот рецепт специально для вас.
Ингредиенты:
• Шампиньоны мелкие – 350 г;
• Авокадо крупные спелые – 2 шт;
• Лимонный сок – для заправки;
• Соевый соус – для заправки;
• Зелень – для подачи;
• Оливковое масло – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Чили – по вкусу.
Салат с грибами и авокадо. \ Фото: boysahoy.com.
Способ приготовлении:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Посолить и поперчить;
• Добавить немного чили;
• Перемешать;
• Выложить в салатник;
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Извлечь косточку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к грибам;
• В миске смешать лимонный сок с соевым соусом, пропущенным через пресс чесноком, небольшим количеством оливкового масла, солью, смесью молотых перцев, чили и свежей мелко нарезанной зеленью;
• Всё как следует перемешать;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Аккуратно перемешать;
• Дать настояться несколько минут;
• Подать к столу.
7. Закуска из баклажанов
Закуска из баклажанов. \ Фото: bing.com.
Закуска из баклажанов отлично подойдёт не только в виде намазки для бутербродов, а и как гарнир для большинства блюд.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшие – 4 шт;
• Сметана средней жирности – 1 неполный стакан;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Базилик зелёный – 5-8 листочков;
• Кинза – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Пикантная закуска из баклажанов. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать слайсами (вдоль) средней толщины;
• Выложить на противень;
• Слегка сбрызнуть оливковым маслом;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на восемь-десять минут;
• Периодически переворачивать;
• Запечённые баклажаны выложить на тарелку;
• В миске смешать сметану, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и базилик;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Тщательно перемешать;
• Получившейся смесью смазать ломтики баклажанов;
• Дать настояться несколько минут и подать к столу.
