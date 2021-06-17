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Манжеты вместо сумки, или Почему ковбои носили джинсы с высокими отворотами


Манжеты вместо сумки, или Почему ковбои носили джинсы с высокими отворотами

Думал ли кто-нибудь, в чем причина того, что ковбои 30-х и 40-х годов двадцатого столетия ходили в джинсовых брюках с высокими отворотами? Наверняка, вы неоднократно замечали эту “фишку”, просматривая старые фильмы или фотоснимки тех лет.

Для начала следует сказать, что эти джинсы шились из ткани, которая со временем давала усадку. Дело в том, что материал не подвергался дополнительной специальной обработке, которая обычно проводилась в фабричных условиях. После нее усадка практически исключалась. Точнее материя садилась, но незначительно, всего на один-три процента, что не особо заметно.
Практичные и удобные джинсы / Фото: collater.al

Практичные и удобные джинсы / Фото: collater.al

 

Так как фабричная спецобработка в этом случае не проводилась, джинсовая материя, точнее изделия из нее, уменьшались на глазах. Даже однажды выстиранная вещь давала усадку на десять процентов. Поэтому, покупая джинсовые брюки, следовало прибавить к фактическому размеру несколько дюймов – по талии 2, а по длине - 3. Соответственно в переводе на сантиметры - это немного больше 5 и приблизительно 8.
Винтажная реклама Levi’s / Фото: www.ponedelnikmag.com

Винтажная реклама Levi’s / Фото: www.ponedelnikmag.com

 

Это интересно! В свое время бренд Levi’s распространял брошюры с советами по уходу за джинсами из тканей, которые сильно садятся.
Реклама джинсов / Фото: goodhouse.com.ua

Реклама джинсов / Фото: goodhouse.com.ua

 

Именно из такой садящейся материи и шили джинсы в то время. Ковбои носили джинсовые штаны ежедневно, однако часто их стирать не имели возможности.
Это и стало причиной появления легендарных отворотов. Проще говоря, подвернутые длинные штанины – это не что иное, как вынужденная необходимость. А отнюдь не стремление выделиться или продемонстрировать, что брюки изготовлены из сырого денима.
Ковбой на лошади / Фото: blog.stanis.ru

Ковбой на лошади / Фото: blog.stanis.ru

 

Такой способ носки был более удобным и практичным. Поскольку ковбои джинсы носили бессменно и часто ездили верхом, то манжеты стали функциональной деталью, которая применялась для хранения мелких предметов. В отворотах прекрасно помещались пачка сигарет и зажигалка. Их было проще доставать оттуда, чем из седельной сумки. Для этой же цели отвороты со временем начали использовать и ученики старших классов.
Старшеклассники в джинсах с отворотами / Фото: yandex.by

Старшеклассники в джинсах с отворотами / Фото: yandex.by

 

Старшеклассники так хранили конфеты, мелочь или карандаши. Сегодня такое явление, как высокие отвороты, тоже периодически встречается среди поклонников джинсовой ткани. Так они хотят показать, что их вещь была сшита из сырого денима, созданного на станке челночного типа.
Отвороты актуальны и сегодня / Фото: www.heddels.com

Отвороты актуальны и сегодня / Фото: www.heddels.com

 

Подобная материя считается символом хорошего качества, износостойкости и аутентичности. Обладателями таких вещей являются уже современные ковбои.

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Манжеты вместо сумки, или Почему ковбои носили джинсы с высокими отворотами

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Манжеты вместо сумки, или Почему ковбои носили джинсы с высокими отворотамиПодписаться на мой Instagram
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