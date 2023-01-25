Котики, бутерброды и оргазм. О чем женщины думают во время секса?

Сексуальные отношения являются очень важным аспектом в жизни любой пары. Многие мужчины думают, что обладают телом греческого бога, и женщины в их жарких объятиях могут фантазировать только о них любимых, но, увы, это не всегда так.







Давно известно, что женщины намного больше склонны фантазировать во время секса, чем мужчины. Несомненно, эти фантазии играют положительную роль, поскольку женщина может отключиться от повседневных забот и стрессов, которые зачастую мешают нормально возбудиться. Конечно же, если мужчина изобретателен, то перед тем, как приступить к активным телодвижениям, он может предложить своей второй половинке, к примеру, расслабляющий массаж. В большинстве случаев, то, что творится в голове у женщины во время того самого, может варьироваться от эротики до чего-то весьма странного. Несомненно, многие женщины не признаются в открытую о своих мыслях во время секса, но вот пользовательницы социальной сети Reddit решили исповедаться и рассказать, о чем же они думают в постели на самом деле.



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