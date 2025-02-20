7 автомобильных проектов СССР, которых мы никогда не видели на дорогах

Интересные советские автомобили, не пошедшие в серию/ Фото: rusautomobile.ru
Советская эпоха вместила в себя все виды транспортных средств – от простых и функциональных до удивительно инновационных автомашин, многие из которых сегодня являются предметами коллекционирования. Но не все проекты дошли до конвейера – некоторые погибли вместе с Союзом., построенные в СССР и забытые.
Эти малоизвестные образцы должны были вдохнуть новую жизнь в советский автопром, но из-за распада Союза так и не были запущены в серийное производство. Вот несколько примеров интересных концепций и экспериментальных моделей, разработанных советскими инженерами и конструкторами.
1. Москвич 408 Турист (1964 г)
Москвич 408 Турист, представляющий собой кабриолет с кузовом из алюминия/ Фото: englishrussia.com
Кабриолет с алюминиевым кузовом, экспериментальной электронной системой впрыска топлива и максимальной скоростью 130 км/ч мог бы стать настоящей находкой для среднего класса. Но тогдашнее руководство страны решило, что он чересчур роскошен для советского пролетариата, а экспорт небезопасен.
В итоге на свет появилось всего два прототипа, после чего разработка концепции прекратилась. Но идея этого 63-сильного красавца с откидной крышей все же была реализована – ее использовали в производстве детских педальных машин.
2. АЗЛК 2139 Арбат (1987-1991)
АЗЛК 2139 Арбат должен был стать недорогим и надежным автомобилем/ Фото: pinterest.com
Прототип семиместного универсала Арбат 1987 года должен был стать революционным автомобилем советского автопрома 80-90-х годов – удобным, надежным, экономичным, недорогим в покупке, ремонте и обслуживании.
Образец впечатлял множеством инновационных решений: пластиковыми кузовными панелями, салоном-трансформером с поворачивающимися передними креслами и настраиваемой длиной подушек, многофункциональным рулём, электронным приборным центром и прочими новшествами, незнакомыми моделям тех лет.
Но власти Союза с их неприязнью к идее доступных роскошных машин для простых смертных и произошедший впоследствии распад государства сделали его лишь частью богатой экспозиции в московском музее АЗЛК.
3. Москвич 2141 КР (1988)
Москвич 2141 КР, развивающий скорость 200 км в час/ Фото: drive2.ru
Со своим 175-сильным двигателем и максимальной скоростью около 200 км/ч 890-килограммовый Москвич 2141КР (раллийный прототип 1988 года для гоночных соревнований группы «B») мог бы стать флагманом мелкосерийных советских спорткаров.
Но до претворения идеи в жизнь дело так и не дошло. Образец, созданный молодыми специалистами на автозаводе имени Ленинского комсомола, отправился в музей Авторевю (Москва).
4. АЗЛК-2143 (1991)
АЗЛК-214 «Яуза», ставший музейным экспонатом/ Фото: wikipedia.org
Полноприводный седан с клиновидным профилем, сдвоенными боковыми окнами и красивым именем «Яуза» выглядел неординарно. На его борту имелись электрические стеклоподъемники, травмобезопасный руль и даже компьютеризированный центр управления, разработанный советскими инженерами-электронщиками.
Экспериментальный образец с футуристическим дизайном, узлы и детали которого испытывались на родственных моделях 2141, совершенствовался несколько лет и к 1991 году был полностью готов к серийному запуску. Но мечты его создателей не сбылись: АЗЛК предпочел перенаправить отведенные на него средства на модификацию существующих линеек 2141/2142, а «Яуза» стала музейным экспонатом.
5. ЗИС 101А Спорт (1939)
Двухместный ЗИС 101А Спорт/ Фото: rbth.com
Сконструированный на платформе семиместного лимузина, единственный в своем роде двухместный ЗИС был создан в 1939 году. Донорами для него стали существующие модели 101 (с 5,8-литровым двигателем и скоростью до 115 км/ч) и ЗИС 101А (с доработанным мотором, повышающим скоростной предел на 15 км/ч).
Еще более совершенный 101А Спорт с форсированным вариантом последнего силового агрегата, приуроченный к 20-летнему юбилею комсомола, был лично одобрен Сталиным, но после празднования проект пересмотрели, признали ненужным и благополучно забыли.
6. Москвич-2144 «Истра» (1985)
«Автомобиль будущего» Москвич-2144 «Истра»/ Фото: rbth.com
Эта экспериментальная модель АЗЛК с огромными окнами и доселе невиданными в Союзе вертикальными дверями «крыло чайки» была фантазией инженеров-автостроителей на тему «Какими будут автомобили будущего». До опытных, ходовых образцов конструкторы так и не добрались: к 1991 году удалось закончить лишь единственный демонстрационный макет. Развал страны поставил крест и на этом перспективном проекте.
7. НАМИ «Охта» (1986-1987 гг)
НАМИ «Охта», вмещавший до семи пассажиров/ Фото: 5koleso.ru
Инновационную Охту создали молодые, жаждущие перемен конструкторы ленинградской лаборатории перспективного прототипирования легковых авто центрального автомобильного научно-исследовательского института НАМИ.
Их концепт вмещал до семи человек: передние кресла поворачивались на 180 градусов, остальные могли сниматься, а задние еще и трансформироваться в удобный столик. В те времена подобная система, тем более в советской автомашине, была просто фантастикой. Но реальное положение дел в тогдашнем автопроме внесло свои коррективы: был создан лишь один экземпляр, и тот дальше музея не уехал.
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