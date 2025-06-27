Хитрый болт, который придумали английские мастера, чтобы предотвратить кражи

Все, что один человек построит, другой всегда сможет сломать… Или украсть. К сожалению, не все граждане хотят жить честно. А у некоторых к тому же еще и руки чешутся в ненужную сторону, особенно под действием алкоголя или гормонов. Поэтому пока человечество не готово отказаться от правоохранительных органов, тюрем, камер наблюдения и всяких интересных крепежей, которые не позволяют просто так взять и что-нибудь открутить.
Антивандальная гайка. |Фото: saintsvipshop.com.
По сети гуляет красивая легенда о том, что в 1958 году один английский кузнец по заказу местных властей сделал несколько красивых урн специально для городского конкурса местного творчества. И все бы ничего, но не прошло и ночи, как одну из урн похитили. На утро остальные экспонаты было решено зафиксировать болтами на железных пластинах, залитых бетоном. Не помогло… На следующую ночь воры унесли еще одну урну. И якобы после этого талантливый кузнец придумал крепеж «One Way» - уникальный болт, который можно вкрутить, но нельзя выкрутить! Увы, никаких подтверждений и первоисточников этой легенды найти не удалось. Кроме того, есть серьезное подозрение, что тяга «откручивать всякое» в публичных местах по ночам у отдельных с позволения сказать «граждан» появилась задолго до 1950-х годов.
Есть разные антивандальные крепежи. |Фото: flectone.ru.
Но главное даже не это, а то, что «уникальный» крепеж «One Way» - на самом деле никакой не уникальный. Возможно, он действительно был одним из первых или даже первым. Однако, по своей сути он является обычным антивандальным болтом, видов которых на сегодняшний день существует огромное множество. Но зачем они вообще нужны, если есть сварка?
Есть разные варианты. |Фото: yandex.ru.
Сам по себе крепеж «One Way» является наглядной иллюстрацией принципа: все гениальное просто. Как работает этот крепеж? Дело в том, что у него скошена и зализана половина шляпки так, чтобы поворачивать метиз можно было только в сторону закручивания. При попытке открутить болт, отвертка просто соскальзывает, не имея возможности ухватиться. Причем существуют разные версии подобных болтов как под инструменты с прямым шлицем, так и под инструменты с крестовым. При этом помимо экзотического шлица в качестве средств антивандальной защиты также используются специальные шайбы, прокладки, крепеж с выемками или штырями, всевозможные заглушки…
Закрутил? Оторви! ¦Фото: alibaba.com.
Но самыми интересными антивандальными крепежами конечно же остаются болты и гайки, состоящие из нескольких разъемных компонентов! Например, какие-нибудь болты с двойной головкой типа «Shear head screw». Суть проста: метиз имеет две головки. Первая - гладкая, без какого-либо шлица, служащая для удержания конструкции. Вторая – обычная со шлицем, обламывающаяся плоскогубцами после закручивания металлического изделия куда надо. Еще один экзотический пример подобных крепежей – разделяемые японские гайки NBK с внутренней резьбой. После закручивания, при попытке открутить такой крепеж, снимается только внешняя часть метиза. Внутренняя половина гайки остается на месте, продолжая удерживать конструкцию. Само собой, даже такую экзотику при желании можно преодолеть. Тем не менее антивандальные болты и гайки серьезно повышают уровень безопасности.
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