DIY Плетеная корзинка из джута | Поделка из джута и картона | Как сделать корзинку

Для основы корзинки я использовала гофрокартон.

Высота стенок корзинки 7 см.

Полоску склеила в круг, как показано в видео и сделала плетение из джутовой веревки.

Круг из картона с одной стороны заклеила мешковиной.

Связала джутовую веревку в виде цепочки.

С другой стороны дно заклеила джутовой веревкой вручную связанной цепочкой.

Крышку в этот раз решила оформить кружевами.

Она состояла из двух частей картона склеенных между собой.

Дополнительно украсила искусственными ягодками и листочками.

Творческого вам вдохновения!