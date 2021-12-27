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DIY Плетеная корзинка из джута | Поделка из джута и картона | Как сделать корзинку

DIY Плетеная корзинка из джута | Поделка из джута и картона | Как сделать корзинку

DIY Плетеная корзинка из джута | Поделка из джута и картона | Как сделать корзинку

Для основы корзинки я использовала гофрокартон.
Высота стенок корзинки 7 см.
Полоску склеила в круг, как показано в видео и сделала плетение из джутовой веревки.
Круг из картона с одной стороны заклеила мешковиной.
Связала джутовую веревку в виде цепочки.
С другой стороны дно заклеила джутовой веревкой вручную связанной цепочкой.
Крышку в этот раз решила оформить кружевами.
Она состояла из двух частей картона склеенных между собой.
Дополнительно украсила искусственными ягодками и листочками.
Творческого вам вдохновения!

 

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