Город-призрак Сергиев Посад-15: как живут люди в 100 км от Москвы

Где-то среди лесов расположился город-призрак Сергиев Посад-15, который толком не указан на картах. Часть городка полностью брошена. Дом культуры, больница, общежитие, музыкальная школа и другие учреждения начали пустеть еще с 90-х годов. В городке нам удалось найти некогда секретный заброшенный бункер. Где-то вообще создается впечатление, что люди ушли буквально вчера. Кругом абсолютная тишина и никого вокруг. При этом всем здесь продолжают жить люди! Сегодня я расскажу о городе, которого нет и как выживают люди в 100 км от Москвы.