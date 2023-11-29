С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Но ведь же сплошь ходят  идиоты в обуви школьников из бедных семей - КЕДАХ!!! зимой, в снег и мороз!!! И напрочь забы...Бытовые привычки ...
  • Сергей Дроздов
    Всё  правильно написано!!!Бытовые привычки ...
  • Ирина Рыбалко
    бедный ребёнок. И это высказывание не по поводу материального благосостояния - это не моё дело и число доляриев меня ...Что стало с самой...

Город-призрак Сергиев Посад-15: как живут люди в 100 км от Москвы

Где-то среди лесов расположился город-призрак Сергиев Посад-15, который толком не указан на картах. Часть городка полностью брошена. Дом культуры, больница, общежитие, музыкальная школа и другие учреждения начали пустеть еще с 90-х годов. В городке нам удалось найти некогда секретный заброшенный бункер. Где-то вообще создается впечатление, что люди ушли буквально вчера. Кругом абсолютная тишина и никого вокруг. При этом всем здесь продолжают жить люди! Сегодня я расскажу о городе, которого нет и как выживают люди в 100 км от Москвы.

 

Ссылка на первоисточник
г. Москва

Картина дня

наверх