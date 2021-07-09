Почему в Италии раздают дома даром, и Что нужно сделать, чтобы стать обладателем недвижимости

Власти некоторых городков и деревень Италии решились на беспрецедентный шаг: они стали раздавать дома даром или за символическую плату, которая колеблется от 1 до 100 евро. Таким образом, они задумали остановить вымирание маленьких населенных пунктов и вернуть молодежь, которая и вдохнет новую жизнь. Естественно, любой здравомыслящий человек ищет подвох в столь щедрых подарках и как оказалось – он все-таки есть!
Чтобы спасти вымирающие деревни и города власти Италии решили раздавать дома даром.
Маленькие деревеньки и провинциальные города в любой стране переживают не лучшие времена, ведь молодежь стремится уехать в большой город, где больше перспективной работы, возможность карьерного роста и, что совсем немаловажно есть много прекрасных мест для отдыха и общения.
По всей Италии найдется более 2 млн. заброшенных и обветшалых домов. | Фото: expert.ru.
Справка: По подсчетам аналитиков на данный момент на территории Европы пустует более 11 млн объектов. На долю Италии приходится 2-2,7 млн заброшенных домов и эта цифра увеличивается с каждым годом.
В некоторых коммунах Италии можно даже стать счастливым обладателем старинной крепости или замка. | Фото: italia-ru.com.
С такой проблемой власти некоторых итальянских городов решили бороться интересным способом. Учитывая тот факт, что уезжающий народ просто бросает свои дома, а те со временем совсем ветшают и портят общую архитектурную картинку населенного пункта, было решено такие «заброшки» дарить тем, кто желает поселиться в населенном пункте.
Естественно, такие «подарки» оформляются с помощью договоров, которые следует очень внимательно читать счастливому обладатели дармовой недвижимости, ведь там прописаны все условия сделки. Причем в каждом населенном пункте они могут быть разными, хотя первоначальная цена вряд ли будет больше, чем стоит чашечка кофе (исключения составляют старинные замки).
В скором времени в городе Муссомели планируют «подарить» еще 400 домов (Италия). | Фото: travels.co.ua.
Так, например, в небольшом городке Муссомели на юге Сицилии мэрия города любыми способами старается привлечь новых жителей. Власти решили выставить на продажу сотню заброшенных домов по очень привлекательной цене – 1 евро. Но такая щедрость имеет конкретные условия, которые гласят, что новый владелец должен постоянно жить в городе и в течение 1 года сделать капитальный ремонт, который влетит в немалую копеечку.
Местные архитекторы, инженеры и строители готовы помочь новым владельцам восстановить дом. | Фото: express-novosti.ru.
Эксперты посчитали, что покупка материалов, проведение коммуникаций и работа специалистов обойдется не меньше чем 95 евро за кв. м. Но это еще не все, при подписании основного договора наравне с суммой в 1 евро прописан пункт о гарантийном депозите в размере 7 тыс. евро, который вносится как залог выполнения последующих обязательств. Поэтому счастливчики, которые получили дом «даром», должны торопиться, чтобы закончить ремонт вовремя, ведь в противном случае теряют и полученный в подарок дом и потраченные деньги на то, что уже успели сделать и гарантийный залог. Но если же все условия будут выполнены, то можно будет преспокойно жить в обновленном доме и даже гарантийный депозит вернут.
В исторической части Каммараты брошенные дома было решено отдавать желающим восстанавливать жилье или создавать коммерческие объекты . | Фото: ru.wikipedia.org.
К сожалению, это не единственное поселение в Италии, которое теряет коренных жителей. В другой сицилийской коммуне Каммарата тоже с нетерпением ждут новых жителей, которые возродят былую славу колоритной деревеньки. Поскольку молодежь уезжает, и в поселении остаются лишь взрослые люди, власти стараются решить эти проблему с помощью «подарков» в виде недвижимости. Хотя поселение и не такое уж маленькое, в нем на данный момент проживает 6,5 тыс. человек, но мэр очень обеспокоен, что около 10 домов осталось без хозяев, поэтому решил их подарить желающим.
Чтобы спасти старые районы города, дома решили отдавать даром (Каммарата, Италия). | Фото: magaze.it.
Естественно, такой аттракцион невиданной щедрости тоже не обошелся без пунктов, которые обязаны выполнятся. В первую очередь кандидаты на получение такого невиданного подарка должны иметь маленьких детей и планировать постоянно проживать в этом поселке. Также при подписании договора новоиспеченный владелец обязан внести сумму в 5 тыс. евро в залог, ну и самое главное – укрепить и полностью отремонтировать полученный дом в течение 3 лет. Если все пройдет гладко, по истечении этого времени и выполнении обязательств залог вернется хозяину назад.
Красивейшему городу Ганджи на склоне горы Мадоние тоже грозит вымирание (Италия). | Фото: yaplakal.com.
Приходят в запустения даже туристические места, куда раньше толпами устремлялись любители полюбоваться невероятными горными красотами. Так, небольшой городок Ганджи, расположенный на склоне живописной горы Мадоние, который в свое время был признан «самым красивым поселком Италии», тоже постигла незавидная участь – он становится вымирающим населенным пунктом. Власти коммуны решили возродить свой регион, а для этого нужны молодые энергичные люди. Чтобы поднять туристическую индустрию на новый уровень они решили подарить ...старинные замки, заброшенные отели и рестораны тем, кто пожелает восстановить обветшалые сооружения, не изменяя их внешний вид и не меняя направленность коммерческой деятельности.
Как правило, историческая часть города и труднодоступные районы становятся призраками. | Фото: expert.ru.
Как водится, и эта коммуна предлагает всем желающим получить бизнес на дармовщинку, но на определенных условиях. Помимо того, что озвучивалось выше, претендент еще также должен в течение 1 года предоставить план реконструкции, а за следующие 3 года получить все разрешительные документы на проведение всех необходимых коммуникаций (как правило, в тех зданиях их попросту нет!) и закончить восстановление и капитальный ремонт. А это заоблачные суммы.
В заброшенных домах нет ни воды, ни газа, ни электричества, а порой даже крыши нет. | Фото: mignews.com.ua.
Только на выполнение первого пункта понадобится не меньше 17-20 тыс. евро, а вот реконструкция зависит от площади и предназначения объекта, если это будет небольшой дом – 30-40 тыс. евро должно хватить, а если гостиница, ресторан или дворец – то страшно даже подумать. Как выяснили авторы Novate.Ru, это еще не все подвохи, если даже все условия будут выполнены в срок и правильно полноправным владельцем столь щедро одаренный претендент никогда не станет, ведь эту недвижимость просто ...сдают в аренду от 9 до 50 лет.
50 лет назад городок Оллолаи был столицей Барбаджи, а теперь вымирает. | Фото: monitorexpresso.com.
Мэрия колоритного городка Оллолаи, что на Сардинии, увидев такие аукционы у других вымирающих поселений, решилась выставить на торги практически 200 домов, оценив каждый из них всего лишь в 1 евро. Естественно, в этот список попали полуразрушенные и заброшенные сооружения, в которых нет никаких коммуникаций, а порой даже крыши нет. Но, тем не менее, желающие повалили толпой, ведь стать обладателем жилого дома в таком живописном месте для многих было пределом мечтаний, особенно активничали иностранцы, пока не узнали, что за подарок их ждет.
Удивительная красота и свежий воздух смогут компенсировать те неудобства, которые предусмотрены договором (Оллолаи, о. Сардиния). | Фото: monitorexpresso.com.
Для начала придется выложить 5 тыс. евро страхового взноса, а потом получить разрешение на проведение всех коммуникаций и провести полную реконструкцию здания. На все это власти дали срок 3 года, в противном случае ни залога, ни недвижимости. А если до финишной прямой дойдет иностранец, то ему ежегодно придется платить непомерно высокий налог. Так что лучше задуматься, стоит ли ввязываться в такую авантюру.
Каррега-Лигуре – это один из самых малонаселенных поселков Италии. | Фото: expert.ru.
Есть еще одно местечко, где можно попытать судьбу и обзавестись дармовым жильем – коммуна Каррега-Лигуре. Этот уникальный горный поселок расположен в регионе Пьемонт на высоте 950 м. над уровнем моря. Удивительна красота, чистейший воздух, прекрасная экологическая обстановка могут привлечь потенциальных жителей. Но дома, которые все так же предлагают приобрести за 1 евро не совсем бесплатные, скорее совсем не бесплатные.
Восстанавливая старинные дома нужно полностью сохранить первозданный вид. | Фото: flickr.com.
Несмотря на то, что в этой деревне залог не берут, но условия более проблематичные, потому что полученные развалюхи нужно не просто восстановить, нужно сохранить их первоначальный вид, вплоть до того, что сделать точную копию. Причем для реконструкции разрешено использовать только экологически чистые материалы максимально приближенные к тем, что применялись в строительстве домов этой местности не одну сотню лет.
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