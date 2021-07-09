Почему в Италии раздают дома даром, и Что нужно сделать, чтобы стать обладателем недвижимости

Чтобы спасти вымирающие деревни и города власти Италии решили раздавать дома даром.

По всей Италии найдется более 2 млн. заброшенных и обветшалых домов. | Фото: expert.ru.

В некоторых коммунах Италии можно даже стать счастливым обладателем старинной крепости или замка. | Фото: italia-ru.com.

В скором времени в городе Муссомели планируют «подарить» еще 400 домов (Италия). | Фото: travels.co.ua.

Местные архитекторы, инженеры и строители готовы помочь новым владельцам восстановить дом. | Фото: express-novosti.ru.

В исторической части Каммараты брошенные дома было решено отдавать желающим восстанавливать жилье или создавать коммерческие объекты . | Фото: ru.wikipedia.org.

Чтобы спасти старые районы города, дома решили отдавать даром (Каммарата, Италия). | Фото: magaze.it.

Красивейшему городу Ганджи на склоне горы Мадоние тоже грозит вымирание (Италия). | Фото: yaplakal.com.

Как правило, историческая часть города и труднодоступные районы становятся призраками. | Фото: expert.ru.

В заброшенных домах нет ни воды, ни газа, ни электричества, а порой даже крыши нет. | Фото: mignews.com.ua.

50 лет назад городок Оллолаи был столицей Барбаджи, а теперь вымирает. | Фото: monitorexpresso.com.

Удивительная красота и свежий воздух смогут компенсировать те неудобства, которые предусмотрены договором (Оллолаи, о. Сардиния). | Фото: monitorexpresso.com.

Каррега-Лигуре – это один из самых малонаселенных поселков Италии. | Фото: expert.ru.

Восстанавливая старинные дома нужно полностью сохранить первозданный вид. | Фото: flickr.com.